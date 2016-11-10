《全球汇市》美元延续涨势，兑日圆升至近四个月高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0916 1.0909 +0.06 +0.52 1.0860 美元/日圆 105.67 105.65 +0.02 -12.16 120.30 欧元/日圆 115.37 115.25 +0.10 -11.57 130.47 美元/瑞郎 0.9839 0.9841 -0.02 -1.79 1.0018 英镑/美元 1.2417 1.2404 +0.10 -15.75 1.4738 美元/加元 1.3412 1.3419 -0.05 -3.09 1.3839 美元/离岸人民币 6.8258 6.8331 -0.11 +3.93 6.5680 澳元/美元 0.7661 0.7633 +0.37 +5.31 0.7275 新西兰元/美元 0.7295 0.7275 +0.27 +6.89 0.6825 澳元/日圆 80.990 80.630 +0.45 -7.57 87.620 新西兰元/日圆 77.140 76.920 +0.29 -5.90 81.980 英镑/日圆 131.25 131.00 +0.19 -25.94 177.22 澳元/新西兰元 1.0503 1.0482 +0.20 -1.51 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳/张荻/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。