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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 09:20 BJT

《全球汇市》美元延续涨势，兑日圆升至近四个月高位

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0916  1.0909  +0.06  +0.52  1.0860
    美元/日圆            105.67  105.65  +0.02 -12.16  120.30
    欧元/日圆         115.37  115.25  +0.10 -11.57  130.47
    美元/瑞郎            0.9839  0.9841  -0.02  -1.79  1.0018
    英镑/美元            1.2417  1.2404  +0.10 -15.75  1.4738
    美元/加元            1.3412  1.3419  -0.05  -3.09  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8258  6.8331  -0.11  +3.93  6.5680
    澳元/美元            0.7661  0.7633  +0.37  +5.31  0.7275
    新西兰元/美元        0.7295  0.7275  +0.27  +6.89  0.6825
    澳元/日圆         80.990  80.630  +0.45  -7.57  87.620
    新西兰元/日圆     77.140  76.920  +0.29  -5.90  81.980
    英镑/日圆         131.25  131.00  +0.19 -25.94  177.22
    澳元/新西兰元     1.0503  1.0482  +0.20  -1.51  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳/张荻/王兴亚)

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