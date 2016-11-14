《全球汇市》美债收益率大涨提振美元指数劲升至11个月高位

* 美国公债收益率升至1月初来最高

* 欧元兑美元跌至11个月低点，日圆兑美元跌至6月来最低

* 人民币跌至2010年前离岸市场推出以来的低点

路透纽约11月14日 - 美元兑一篮子主要货币周一升至11个高位，跟随美债收益率升势，因交易商预计特朗普政府的财政和贸易政策会推高通胀。

上周特朗普意外当选美国总统也引发投资者对未来几个月欧洲也会出现类似胜利的预期。分析师表示，对民族主义情绪高涨和欧洲贸易受限的担忧打压欧元。

人民币兑美元 则跌至2010年离岸市场推出之前以来的最低水准。

“美元的走势很大程度上是同公债收益率上升有关。”FXCM汇市分析师Christopher Vecchio称。

美元指数 升1.1%，报100.10，稍早升至去年12月3日来最高的100.22。

指标美国10年期公债 收益率高见2.30%，为1月初来最高，而投资人对10年通胀预期的市场指标 也升至逾两年最高水准。

“美国的前景有阵子没有这么好了。目前难以出现令美元大跌的情况，”Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya称。

利多的技术面信号也支撑美元目前的升势，Upadhyaya表示。

美国公债收益率上涨提振欧洲和日本公债收益率，欧洲和日本经济仍在应对经济成长和通胀疲弱。分析师称，这可能迫使欧洲央行和日本央行在一段较长时间内仍坚持极度宽松货币政策。

欧元兑美元 跌1.1%，报1.073美元，盘初跌至去年12月3日来最低水准。美元兑日圆 大涨1.8%，报108.43日圆，盘中也升至6月23日来最高。

德国10年期公债收益率 触及1月底来最高的0.397%，10年期日本公债收益率 收报负0.013%，徘徊在两个月高位附近。

人民币下挫，因投资人担心特朗普和共和党控制的美国国会可能对中国进口产品施加更严苛的限制。

人民币兑美元跌0.5%，报6.8596元。(完)

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