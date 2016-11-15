更新版 1-《全球汇市》美元指数在美国公布强劲的零售销售数据后重登11个月高位

* 强劲的零售销售数据扭转美元稍早跌势 * 美国公债收益率小涨至10个月最高 * 美元兑日圆升至五个半月高位 * 人民币跌至八年低点 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约11月15日 - 美元兑一篮子主要货币周二升至11个月高位，因10月美国零售销 售数据意外大涨，提振美债收益率升至10个月高位，并支持下月美国加息前景。 盘初，美债收益率缩减特朗普当选美国总统刺激的升幅，这也带动交易商缩减美元仓位 。但在美国公布零售销售数据激活对美债的卖盘后，美元也由跌转升。 “今日更多的是喘息，可能标志着公债和美元会出现一个阶段的盘整，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Eisner。 美国商务部公布，10月零售销售增长0.8%，高于路透访查的分析师预估的0.6%。 美元指数 升0.1%，报100.22，日高为100.26，稍早曾低见99.45。 美元指数连升第七个交易日，累计涨幅为约一年最大，达到3.23%。 两年期公债收益率 升至1月初来最高的1.029%。 美元跟随美债收益率升势，因上周特朗普胜选令交易商不断押注特朗普及共和党控制的 国会会祭出减税和增加支出措施，以提振经济。 不过分析师表示，上述政策的作用或被抵消，因可能出台的移民和贸易限制会影响企业 活动。 “我们不清楚特朗普是否会，以及以何种形式履行他竞选时的承诺，”Gain Capital研 究部门主管James Chen。 欧元兑美元 从周一触及的11个月低点1.0709美元反弹至1.0816美元，尾盘回落至 1.0719美元，当日跌0.2%。 美元兑日圆 升0.8%，报109.26日圆，尾盘曾升至五个半月高位109.33日圆。 东京道富银行的Kazushige Kaida表示，欧元/美元和美元/日圆等货币对的隐含波动率 上升，显示市场人士也警惕美元突然下跌的可能性，尽管美元自上周涨势凌厉。 人民币兑美元在岸市场汇率 周二跌至近八年最低水准，跌破6.85元水平。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0720 1.0734 -0.13 -1.29 1.0860 美元/日圆 109.15 108.41 +0.68 -9.27 120.30 欧元/日圆 117.04 116.40 +0.55 -10.29 130.47 美元/瑞郎 1.0017 0.9980 +0.37 -0.01 1.0018 英镑/美元 1.2453 1.2485 -0.26 -15.50 1.4738 美元/加元 1.3447 1.3554 -0.79 -2.83 1.3839 美元/离岸人民币 6.8712 6.8540 +0.25 +4.62 6.5680 澳元/美元 0.7556 0.7550 +0.08 +3.86 0.7275 欧元/瑞郎 1.0741 1.0713 +0.26 -1.33 1.0886 欧元/英镑 0.8599 0.8591 +0.09 +16.72 0.7367 新西兰元/美元 0.7098 0.7114 -0.22 +4.00 0.6825 美元/挪威克朗 8.4232 8.4719 -0.57 -4.71 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0399 9.0947 -0.60 -5.85 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1858 9.1549 +0.34 +8.75 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8514 9.8282 +0.24 +7.42 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)