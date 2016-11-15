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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 07:18 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元指数在美国公布强劲的零售销售数据后重登11个月高位

* 强劲的零售销售数据扭转美元稍早跌势
    * 美国公债收益率小涨至10个月最高
    * 美元兑日圆升至五个半月高位
    * 人民币跌至八年低点

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约11月15日 - 美元兑一篮子主要货币周二升至11个月高位，因10月美国零售销
售数据意外大涨，提振美债收益率升至10个月高位，并支持下月美国加息前景。
    
    盘初，美债收益率缩减特朗普当选美国总统刺激的升幅，这也带动交易商缩减美元仓位
。但在美国公布零售销售数据激活对美债的卖盘后，美元也由跌转升。
    
    “今日更多的是喘息，可能标志着公债和美元会出现一个阶段的盘整，”Commonwealth
 Foreign Exchange首席市场策略师Omer Eisner。
    
    美国商务部公布，10月零售销售增长0.8%，高于路透访查的分析师预估的0.6%。
    
    美元指数 升0.1%，报100.22，日高为100.26，稍早曾低见99.45。
    
    美元指数连升第七个交易日，累计涨幅为约一年最大，达到3.23%。
    
    两年期公债收益率 升至1月初来最高的1.029%。
    
    美元跟随美债收益率升势，因上周特朗普胜选令交易商不断押注特朗普及共和党控制的
国会会祭出减税和增加支出措施，以提振经济。
    
    不过分析师表示，上述政策的作用或被抵消，因可能出台的移民和贸易限制会影响企业
活动。
    
    “我们不清楚特朗普是否会，以及以何种形式履行他竞选时的承诺，”Gain Capital研
究部门主管James Chen。
    
    欧元兑美元 从周一触及的11个月低点1.0709美元反弹至1.0816美元，尾盘回落至
1.0719美元，当日跌0.2%。
    
    美元兑日圆 升0.8%，报109.26日圆，尾盘曾升至五个半月高位109.33日圆。
    
    东京道富银行的Kazushige Kaida表示，欧元/美元和美元/日圆等货币对的隐含波动率
上升，显示市场人士也警惕美元突然下跌的可能性，尽管美元自上周涨势凌厉。
    
    人民币兑美元在岸市场汇率 周二跌至近八年最低水准，跌破6.85元水平。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0720   1.0734   -0.13   -1.29   1.0860
    美元/日圆            109.15   108.41   +0.68   -9.27   120.30
    欧元/日圆         117.04   116.40   +0.55  -10.29   130.47
    美元/瑞郎            1.0017   0.9980   +0.37   -0.01   1.0018
    英镑/美元            1.2453   1.2485   -0.26  -15.50   1.4738
    美元/加元            1.3447   1.3554   -0.79   -2.83   1.3839
    美元/离岸人民币      6.8712   6.8540   +0.25   +4.62   6.5680
    澳元/美元            0.7556   0.7550   +0.08   +3.86   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0741   1.0713   +0.26   -1.33   1.0886
    欧元/英镑         0.8599   0.8591   +0.09  +16.72   0.7367
    新西兰元/美元        0.7098   0.7114   -0.22   +4.00   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4232   8.4719   -0.57   -4.71   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0399   9.0947   -0.60   -5.85   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1858   9.1549   +0.34   +8.75   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8514   9.8282   +0.24   +7.42   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)

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