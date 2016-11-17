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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 06:48 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元升至13年半高位，因叶伦讲话和经济数据强劲

* 美元指数进一步上涨，因债市抛售再现
    * 美联储主席叶伦称“相对很快”升息
    * 新屋开工和初请失业金人数直指美国经济稳固增长
    * 欧元触及11个月低位，日圆兑美元触及五个半月低位

 (新增文末汇率收盘报价)
    路透纽约11月17日 - 美元周四升至13年半高位，因美国12月升息的确定性增加，且有
迹象显示美国经济稳固增长，债市恢复跌势。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦告诉国会联合经济委员会称，可能将“相对
很快”升息，没有迹象显示，明年通胀或利率将加速上升。
    
    美国经济数据完全迎合了叶伦关于升息的观点。今日公布的数据显示，美国10月新屋开
工达到九年高位，一周初请失业金人数跌至43年低位。
    
    分析师称，这些因素强化了联储将于12月13-14日政策会议上进行今年首次升息的预期
。
    
    “美元得益于联储预期和经济，看似他们的步调是一致的，”Western Union Business
 Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称。
    
    周四稍早，美元下滑，因交易员臆测叶伦是否会对美元和美债收益率在特朗普胜选后急
升保持谨慎。
    
    特朗普在11月8日意外胜选后，美元快速上涨，因根据特朗普竞选时承诺的减税和扩大
联邦支出计划，预计通胀将上升。
    
    美元指数 上涨0.5%，报100.94，盘中触及13年半高位的100.96。自11月8日以来
，该指数已上涨3.1%。
    
    因数据令人鼓舞，对股市和风险资产的兴致重燃，美债抛盘再现，助长了美元近期的涨
势。
    
    指标10年期美债 收益率上涨6个基点，报2.28%，距离本周触及的10个月高
位仅差2个基点。
    
    美国股市标普500指数 收高0.5%，接近纪录高位。
    
    欧元兑美元 全日下跌0.6%，报1.0620美元，接近11个半月低位。
    
    日圆隔夜受挫，因日本央行实施首次特别固定利率购债操作，以限制日本公债收益率上
升。日本央行随后表示，在其周四首次实施特别固定利率操作、购买日本公债时，没有收到
任何投标。 
    
    美元兑日圆 上涨0.8%，报109.94日圆，此前美元兑日圆触及6月初以来最高水平
。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0625   1.0685   -0.56   -2.16   1.0860
    美元/日圆            110.08   109.06   +0.94   -8.50   120.30
    欧元/日圆         116.97   116.59   +0.33  -10.35   130.47
    美元/瑞郎            1.0069   1.0017   +0.52   +0.51   1.0018
    英镑/美元            1.2415   1.2441   -0.21  -15.76   1.4738
    美元/加元            1.3520   1.3442   +0.58   -2.31   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9031   6.8879   +0.22   +5.10   6.5680
    澳元/美元            0.7404   0.7476   -0.96   +1.77   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0701   1.0712   -0.10   -1.70   1.0886
    欧元/英镑         0.8555   0.8590   -0.41  +16.13   0.7367
    新西兰元/美元        0.7019   0.7065   -0.65   +2.84   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5386   8.4759   +0.74   -3.41   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0752   9.0600   +0.17   -5.48   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2349   9.1976   +0.41   +9.33   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8165   9.8299   -0.14   +7.04   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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