更新版 1-《全球汇市》美元升至13年半高位，因叶伦讲话和经济数据强劲

* 美元指数进一步上涨，因债市抛售再现 * 美联储主席叶伦称“相对很快”升息 * 新屋开工和初请失业金人数直指美国经济稳固增长 * 欧元触及11个月低位，日圆兑美元触及五个半月低位 (新增文末汇率收盘报价) 路透纽约11月17日 - 美元周四升至13年半高位，因美国12月升息的确定性增加，且有 迹象显示美国经济稳固增长，债市恢复跌势。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦告诉国会联合经济委员会称，可能将“相对 很快”升息，没有迹象显示，明年通胀或利率将加速上升。 美国经济数据完全迎合了叶伦关于升息的观点。今日公布的数据显示，美国10月新屋开 工达到九年高位，一周初请失业金人数跌至43年低位。 分析师称，这些因素强化了联储将于12月13-14日政策会议上进行今年首次升息的预期 。 “美元得益于联储预期和经济，看似他们的步调是一致的，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称。 周四稍早，美元下滑，因交易员臆测叶伦是否会对美元和美债收益率在特朗普胜选后急 升保持谨慎。 特朗普在11月8日意外胜选后，美元快速上涨，因根据特朗普竞选时承诺的减税和扩大 联邦支出计划，预计通胀将上升。 美元指数 上涨0.5%，报100.94，盘中触及13年半高位的100.96。自11月8日以来 ，该指数已上涨3.1%。 因数据令人鼓舞，对股市和风险资产的兴致重燃，美债抛盘再现，助长了美元近期的涨 势。 指标10年期美债 收益率上涨6个基点，报2.28%，距离本周触及的10个月高 位仅差2个基点。 美国股市标普500指数 收高0.5%，接近纪录高位。 欧元兑美元 全日下跌0.6%，报1.0620美元，接近11个半月低位。 日圆隔夜受挫，因日本央行实施首次特别固定利率购债操作，以限制日本公债收益率上 升。日本央行随后表示，在其周四首次实施特别固定利率操作、购买日本公债时，没有收到 任何投标。 美元兑日圆 上涨0.8%，报109.94日圆，此前美元兑日圆触及6月初以来最高水平 。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0625 1.0685 -0.56 -2.16 1.0860 美元/日圆 110.08 109.06 +0.94 -8.50 120.30 欧元/日圆 116.97 116.59 +0.33 -10.35 130.47 美元/瑞郎 1.0069 1.0017 +0.52 +0.51 1.0018 英镑/美元 1.2415 1.2441 -0.21 -15.76 1.4738 美元/加元 1.3520 1.3442 +0.58 -2.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.9031 6.8879 +0.22 +5.10 6.5680 澳元/美元 0.7404 0.7476 -0.96 +1.77 0.7275 欧元/瑞郎 1.0701 1.0712 -0.10 -1.70 1.0886 欧元/英镑 0.8555 0.8590 -0.41 +16.13 0.7367 新西兰元/美元 0.7019 0.7065 -0.65 +2.84 0.6825 美元/挪威克朗 8.5386 8.4759 +0.74 -3.41 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0752 9.0600 +0.17 -5.48 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2349 9.1976 +0.41 +9.33 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8165 9.8299 -0.14 +7.04 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)