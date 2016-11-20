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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美元指数录得20个月来最大两周升幅

* 美元指数升至2003年以来最高，因预期12月升息
    * 美元指数录得20个月来最大两周升幅
    * 美元兑日圆录得1988年以来最大两周升幅
    * 人民币兑美元触及八年低位

    路透纽约11月18日 - 美元兑一篮子货币周五升至2003年4月以来最高水平，并录得2015
年3月以来最大两周升幅，因交易员大量押注特朗普政府将祭出大规模财政刺激措施。    
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息预期升温，因有迹象显示，通胀上升，经济
增长加速，这也提振美元走高。
    
    过去两周，美元兑日圆急升7.3%，为1988年1月以来的最大两周升幅，也是浮动汇率时
代表现第二强的两周。
    
    自共和党候选人特朗普在11月8日大选中战胜民主党候选人希拉里以来，美元势如破竹
，跟随美债收益率急升的走势，因担心政府借债为可能出台的刺激计划融资会推高通胀。
    
    交易员认为，特朗普竞选时提出的减税、放松监管和基建支出对债市不利，但对美元有
利。
    
    “这带来了一波美元全线买盘，”TJM Brokerage外汇交易联合负责人Richard Scalone
称。
    
    分析师称，仍不清楚有多少政策提议能够实现，特朗普对移民和贸易的立场如果成功立
法，可能会打击美元。
    
    美元指数触及101.48，为2003年4月以来最高，后回落至101.25，当日上涨0.4%。
    
    美元指数 势将录得4.2%的两周升幅，为2015年3月以来最大。 
    
    虽然美联储主席叶伦没有直接表示将于12月13-14日会议上升息，但她周四在国会作证
时称可能将“相对很快”升息。
    
    国外的政治和经济忧虑进一步提振美元。
    
    对包括意大利下月修宪公投、法国和德国明年大选在内的政治风险敏感的欧元 触
及11个月低位，至1.0567美元，纽约尾盘下跌0.3%，报1.0595美元。
    
    美元兑日圆 触及五个半月高位的110.92日圆，后回落至110.64日圆，较周四上涨
0.6%。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0585   1.0625   -0.38   -2.53   1.0860
    美元/日圆            110.91   110.08   +0.75   -7.81   120.30
    欧元/日圆         117.46   116.97   +0.42   -9.97   130.47
    美元/瑞郎            1.0093   1.0069   +0.24   +0.75   1.0018
    英镑/美元            1.2343   1.2415   -0.58  -16.25   1.4738
    美元/加元            1.3499   1.3520   -0.16   -2.46   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9065   6.9031   +0.05   +5.15   6.5680
    澳元/美元            0.7332   0.7404   -0.97   +0.78   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0698   1.0701   -0.03   -1.73   1.0886
    欧元/英镑         0.8581   0.8555   +0.30  +16.48   0.7367
    新西兰元/美元        0.7013   0.7019   -0.09   +2.75   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5876   8.5386   +0.57   -2.85   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.1083   9.0752   +0.36   -5.13   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2623   9.2349   +0.30   +9.66   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8157   9.8165   -0.01   +7.04   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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