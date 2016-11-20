重温稿-《全球汇市》美元指数录得20个月来最大两周升幅

* 美元指数升至2003年以来最高，因预期12月升息 * 美元指数录得20个月来最大两周升幅 * 美元兑日圆录得1988年以来最大两周升幅 * 人民币兑美元触及八年低位 路透纽约11月18日 - 美元兑一篮子货币周五升至2003年4月以来最高水平，并录得2015 年3月以来最大两周升幅，因交易员大量押注特朗普政府将祭出大规模财政刺激措施。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息预期升温，因有迹象显示，通胀上升，经济 增长加速，这也提振美元走高。 过去两周，美元兑日圆急升7.3%，为1988年1月以来的最大两周升幅，也是浮动汇率时 代表现第二强的两周。 自共和党候选人特朗普在11月8日大选中战胜民主党候选人希拉里以来，美元势如破竹 ，跟随美债收益率急升的走势，因担心政府借债为可能出台的刺激计划融资会推高通胀。 交易员认为，特朗普竞选时提出的减税、放松监管和基建支出对债市不利，但对美元有 利。 “这带来了一波美元全线买盘，”TJM Brokerage外汇交易联合负责人Richard Scalone 称。 分析师称，仍不清楚有多少政策提议能够实现，特朗普对移民和贸易的立场如果成功立 法，可能会打击美元。 美元指数触及101.48，为2003年4月以来最高，后回落至101.25，当日上涨0.4%。 美元指数 势将录得4.2%的两周升幅，为2015年3月以来最大。 虽然美联储主席叶伦没有直接表示将于12月13-14日会议上升息，但她周四在国会作证 时称可能将“相对很快”升息。 国外的政治和经济忧虑进一步提振美元。 对包括意大利下月修宪公投、法国和德国明年大选在内的政治风险敏感的欧元 触 及11个月低位，至1.0567美元，纽约尾盘下跌0.3%，报1.0595美元。 美元兑日圆 触及五个半月高位的110.92日圆，后回落至110.64日圆，较周四上涨 0.6%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0585 1.0625 -0.38 -2.53 1.0860 美元/日圆 110.91 110.08 +0.75 -7.81 120.30 欧元/日圆 117.46 116.97 +0.42 -9.97 130.47 美元/瑞郎 1.0093 1.0069 +0.24 +0.75 1.0018 英镑/美元 1.2343 1.2415 -0.58 -16.25 1.4738 美元/加元 1.3499 1.3520 -0.16 -2.46 1.3839 美元/离岸人民币 6.9065 6.9031 +0.05 +5.15 6.5680 澳元/美元 0.7332 0.7404 -0.97 +0.78 0.7275 欧元/瑞郎 1.0698 1.0701 -0.03 -1.73 1.0886 欧元/英镑 0.8581 0.8555 +0.30 +16.48 0.7367 新西兰元/美元 0.7013 0.7019 -0.09 +2.75 0.6825 美元/挪威克朗 8.5876 8.5386 +0.57 -2.85 8.8398 欧元/挪威克朗 9.1083 9.0752 +0.36 -5.13 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2623 9.2349 +0.30 +9.66 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8157 9.8165 -0.01 +7.04 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)