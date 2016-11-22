更新版 1-《全球汇市》美元恢复升势，因美国数据巩固加息多次的观点

* 美元指数在短暂回落后上涨 * 美国10月成屋销售大增 (新增汇率表格) 路透纽约11月22日 - 美元周二恢复升势，受助于上月美国成屋销售大增，进一步巩固 了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不仅会在12月加息，而且明年会进一步收紧政策的预 期。 周一美元略有回落，因在本周因假期交易日减少的情况下，投资人借机轧平仓位，对美 元近两周的持续升势获利了结。 美元指数在近两周内大涨约5%，因投资人预计美国当选总统特朗普会增加财政支出，从 而会带动通胀和提升利率。 周二公布的数据显示，美国10月成屋销售增加2%，年率达到逾九年半最高的560万户。 这将美元兑日圆推升至日高，并带动美元指数扭转跌势。 “美元会继续得益于对通胀和美联储可能加快加息的预期升温。”Commonwealth Forei gn Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。 加拿大丰业银行的经济团队称，美联储将继续收紧政策，2018年底前联邦基金利率目标 区间高端将升至2%。 该行预计欧元今年将收报1.05美元，明年年底报1.10美元，之前的预估为1.12美元。 丰业银行称调整欧元/美元明年预估反映出欧洲央行进一步放宽政策以及未来数月欧元 区政治事件风险的可能性，这些政治事件包括12月的意大利修宪公投以及欧洲多国的大选。 纽约尾盘，美元兑日圆 升0.4%，报111.18日圆，周一美元兑日圆曾触及六个月高 位。 日本北部遭遇里氏7.4级强震，并发布了海啸预警，之后美元兑避险日圆在海外市场迅 即遭抛售。2011年日本大地震后的几天内日圆急升近7%，因预期资金汇回增加。 周一美元兑日圆升至近六个月高位111.36日圆，较11月9日触及的近101日圆低点大涨了 10%。 美元指数 变动不大，报101.07。欧元兑美元 小跌至1.0622美元，离上周触 及的近一年低点不远。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0624 1.0627 -0.03 -2.17 1.0860 美元/日圆 111.12 110.79 +0.30 -7.63 120.30 欧元/日圆 118.07 117.77 +0.25 -9.50 130.47 美元/瑞郎 1.0108 1.0083 +0.25 +0.90 1.0018 英镑/美元 1.2422 1.2490 -0.54 -15.71 1.4738 美元/加元 1.3441 1.3417 +0.18 -2.88 1.3839 美元/离岸人民币 6.9121 6.9021 +0.14 +5.24 6.5680 澳元/美元 0.7401 0.7364 +0.50 +1.73 0.7275 欧元/瑞郎 1.0743 1.0721 +0.21 -1.31 1.0886 欧元/英镑 0.8549 0.8503 +0.54 +16.04 0.7367 新西兰元/美元 0.7059 0.7064 -0.07 +3.43 0.6825 美元/挪威克朗 8.5193 8.5358 -0.19 -3.63 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0533 9.0855 -0.35 -5.71 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2152 9.2172 -0.02 +9.10 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7943 9.7990 -0.05 +6.80 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)