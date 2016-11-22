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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 06:42 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元恢复升势，因美国数据巩固加息多次的观点

* 美元指数在短暂回落后上涨
    * 美国10月成屋销售大增

 (新增汇率表格)
    路透纽约11月22日 - 美元周二恢复升势，受助于上月美国成屋销售大增，进一步巩固
了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不仅会在12月加息，而且明年会进一步收紧政策的预
期。
    
    周一美元略有回落，因在本周因假期交易日减少的情况下，投资人借机轧平仓位，对美
元近两周的持续升势获利了结。
    
    美元指数在近两周内大涨约5%，因投资人预计美国当选总统特朗普会增加财政支出，从
而会带动通胀和提升利率。
    
    周二公布的数据显示，美国10月成屋销售增加2%，年率达到逾九年半最高的560万户。
    
    这将美元兑日圆推升至日高，并带动美元指数扭转跌势。
    
    “美元会继续得益于对通胀和美联储可能加快加息的预期升温。”Commonwealth Forei
gn Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。
    
    加拿大丰业银行的经济团队称，美联储将继续收紧政策，2018年底前联邦基金利率目标
区间高端将升至2%。
    
    该行预计欧元今年将收报1.05美元，明年年底报1.10美元，之前的预估为1.12美元。
    
    丰业银行称调整欧元/美元明年预估反映出欧洲央行进一步放宽政策以及未来数月欧元
区政治事件风险的可能性，这些政治事件包括12月的意大利修宪公投以及欧洲多国的大选。
    
    纽约尾盘，美元兑日圆 升0.4%，报111.18日圆，周一美元兑日圆曾触及六个月高
位。
    
    日本北部遭遇里氏7.4级强震，并发布了海啸预警，之后美元兑避险日圆在海外市场迅
即遭抛售。2011年日本大地震后的几天内日圆急升近7%，因预期资金汇回增加。
    
    周一美元兑日圆升至近六个月高位111.36日圆，较11月9日触及的近101日圆低点大涨了
10%。
    
    美元指数 变动不大，报101.07。欧元兑美元 小跌至1.0622美元，离上周触
及的近一年低点不远。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0624   1.0627   -0.03   -2.17   1.0860
    美元/日圆            111.12   110.79   +0.30   -7.63   120.30
    欧元/日圆         118.07   117.77   +0.25   -9.50   130.47
    美元/瑞郎            1.0108   1.0083   +0.25   +0.90   1.0018
    英镑/美元            1.2422   1.2490   -0.54  -15.71   1.4738
    美元/加元            1.3441   1.3417   +0.18   -2.88   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9121   6.9021   +0.14   +5.24   6.5680
    澳元/美元            0.7401   0.7364   +0.50   +1.73   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0743   1.0721   +0.21   -1.31   1.0886
    欧元/英镑         0.8549   0.8503   +0.54  +16.04   0.7367
    新西兰元/美元        0.7059   0.7064   -0.07   +3.43   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5193   8.5358   -0.19   -3.63   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0533   9.0855   -0.35   -5.71   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2152   9.2172   -0.02   +9.10   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7943   9.7990   -0.05   +6.80   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
　　

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