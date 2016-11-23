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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 07:45 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元跳升至约14年最高，因强劲的美国经济数据巩固升息预期

(新增文末收盘表格)
    * 美元全线走强，因美国数据强劲
    * 离岸人民币兑美元创新低
    * 美联储会议记录直指12月加息

    路透纽约11月23日 - 美元周三大涨至2003年3月来最高，因美国公布的强劲经济报告显
示经济在稳步成长的正轨，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月和明年加息的
预期。
    
    美元兑日圆也大涨，升至八个月高位，兑欧元攀升至19个月最高。
    
    美国公布10月耐用品订单反弹0.4%，9月为下滑；上周初请失业金人数连续第90周不到3
0万，数据提升了多次加息的预期。
    
    在特朗普胜选后，本月美国消费者信心也有改善。消费者信心指数升至93.8，几乎所有
收入阶层、年龄段和全国各地的消费者信心都在增长。
    
    根据CME FedWatch，市场现预计美联储在12月加息的可能性近100%。
    
    美联储公布的本月货币政策会议记录也直指即将加息。
    
    “今天公布的一系列数据都支持加息需要低门槛的观点，”BNY Mellon高级全球市场策
略师Marvin Loh称。
    
    “我们认为除非下周美国就业数据惨淡，其它都将促使美联储行动。即便就业数据尤其
疲弱，影响也可能大打折扣，因过渡性数据会被修正。”他补充道。
    
    纽约尾盘，美元指数 升0.6%，报101.67，稍早升至近14年最高的101.90。自两周
前特朗普胜选后，美元指数攀升了逾3%。
    
    投资人预计美元将得益于特朗普财政刺激计划，这可能促使美联储较预期更快加息，因
通胀上升。
    
    另外离岸人民币兑美元 大跌0.5%，报6.9530元的纪录低点，交易商苦苦应对美
元不断走强和特朗普胜选后资本加速外流。
    
    在周四美国感恩节假期前，美元兑日圆 升1.2%，报112.51日圆，稍早美元触及11
2.97日圆的八个月高位。
    
    欧元兑美元 继续下滑，跌0.7%，报1.0550美元，稍早触及19个月低点。
    
    欧元正面临一系列即将发生的政治风险，包括还有不到两周意大利将举行的修宪公投和
明年法国和德国的大选，这些都可能拖累欧元下滑。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0556   1.0624   -0.64   -2.80   1.0860
    美元/日圆            112.50   111.12   +1.24   -6.48   120.30
    欧元/日圆         118.69   118.07   +0.53   -9.03   130.47
    美元/瑞郎            1.0163   1.0108   +0.54   +1.45   1.0018
    英镑/美元            1.2438   1.2422   +0.13  -15.61   1.4738
    美元/加元            1.3486   1.3441   +0.33   -2.55   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9528   6.9121   +0.59   +5.86   6.5680
    澳元/美元            0.7384   0.7401   -0.23   +1.50   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0726   1.0743   -0.16   -1.47   1.0886
    欧元/英镑         0.8480   0.8549   -0.81  +15.11   0.7367
    新西兰元/美元        0.7010   0.7059   -0.69   +2.71   0.6825
    美元/挪威克朗        8.6120   8.5193   +1.09   -2.58   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0902   9.0533   +0.41   -5.32   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2785   9.2152   +0.69   +9.85   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7948   9.7943   +0.01   +6.81   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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