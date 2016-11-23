更新版 1-《全球汇市》美元跳升至约14年最高，因强劲的美国经济数据巩固升息预期

(新增文末收盘表格) * 美元全线走强，因美国数据强劲 * 离岸人民币兑美元创新低 * 美联储会议记录直指12月加息 路透纽约11月23日 - 美元周三大涨至2003年3月来最高，因美国公布的强劲经济报告显 示经济在稳步成长的正轨，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月和明年加息的 预期。 美元兑日圆也大涨，升至八个月高位，兑欧元攀升至19个月最高。 美国公布10月耐用品订单反弹0.4%，9月为下滑；上周初请失业金人数连续第90周不到3 0万，数据提升了多次加息的预期。 在特朗普胜选后，本月美国消费者信心也有改善。消费者信心指数升至93.8，几乎所有 收入阶层、年龄段和全国各地的消费者信心都在增长。 根据CME FedWatch，市场现预计美联储在12月加息的可能性近100%。 美联储公布的本月货币政策会议记录也直指即将加息。 “今天公布的一系列数据都支持加息需要低门槛的观点，”BNY Mellon高级全球市场策 略师Marvin Loh称。 “我们认为除非下周美国就业数据惨淡，其它都将促使美联储行动。即便就业数据尤其 疲弱，影响也可能大打折扣，因过渡性数据会被修正。”他补充道。 纽约尾盘，美元指数 升0.6%，报101.67，稍早升至近14年最高的101.90。自两周 前特朗普胜选后，美元指数攀升了逾3%。 投资人预计美元将得益于特朗普财政刺激计划，这可能促使美联储较预期更快加息，因 通胀上升。 另外离岸人民币兑美元 大跌0.5%，报6.9530元的纪录低点，交易商苦苦应对美 元不断走强和特朗普胜选后资本加速外流。 在周四美国感恩节假期前，美元兑日圆 升1.2%，报112.51日圆，稍早美元触及11 2.97日圆的八个月高位。 欧元兑美元 继续下滑，跌0.7%，报1.0550美元，稍早触及19个月低点。 欧元正面临一系列即将发生的政治风险，包括还有不到两周意大利将举行的修宪公投和 明年法国和德国的大选，这些都可能拖累欧元下滑。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0556 1.0624 -0.64 -2.80 1.0860 美元/日圆 112.50 111.12 +1.24 -6.48 120.30 欧元/日圆 118.69 118.07 +0.53 -9.03 130.47 美元/瑞郎 1.0163 1.0108 +0.54 +1.45 1.0018 英镑/美元 1.2438 1.2422 +0.13 -15.61 1.4738 美元/加元 1.3486 1.3441 +0.33 -2.55 1.3839 美元/离岸人民币 6.9528 6.9121 +0.59 +5.86 6.5680 澳元/美元 0.7384 0.7401 -0.23 +1.50 0.7275 欧元/瑞郎 1.0726 1.0743 -0.16 -1.47 1.0886 欧元/英镑 0.8480 0.8549 -0.81 +15.11 0.7367 新西兰元/美元 0.7010 0.7059 -0.69 +2.71 0.6825 美元/挪威克朗 8.6120 8.5193 +1.09 -2.58 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0902 9.0533 +0.41 -5.32 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2785 9.2152 +0.69 +9.85 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7948 9.7943 +0.01 +6.81 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)