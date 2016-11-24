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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 09:06 BJT

《全球汇市》美元接近14年高点，因美国乐观数据提升美联储加息前景

11月欧元区企业扩张速度创下今年最快，得益于制造业活动强劲以及新订单的增长，即
便企业总体上仍维持价格稳定 。德国11月民间部门稳步增长，受助于服务业活
动强于预期 。这引燃经济势头再次回升的希望。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0538  1.0556  -0.17  -2.97  1.0860
    美元/日圆            112.42  112.50  -0.07  -6.55  120.30
    欧元/日圆         118.48  118.69  -0.18  -9.19  130.47
    美元/瑞郎            1.0177  1.0163  +0.14  +1.59  1.0018
    英镑/美元            1.2434  1.2438  -0.03 -15.63  1.4738
    美元/加元            1.3506  1.3486  +0.15  -2.41  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9545  6.9528  +0.02  +5.88  6.5680
    澳元/美元            0.7377  0.7384  -0.09  +1.40  0.7275
    新西兰元/美元        0.6996  0.7010  -0.20  +2.51  0.6825
    澳元/日圆         82.920  83.030  -0.13  -5.36  87.620
    新西兰元/日圆     78.660  78.660  +0.00  -4.05  81.980
    英镑/日圆         139.79  139.90  -0.08 -21.12  177.22
    澳元/新西兰元     1.0540  1.0535  +0.05  -1.16  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 李爽/徐文焰/王丽鑫/郑茵/杜明霞/张荻/张涛/陈宗琦)

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