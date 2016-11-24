更新版 1-《全球汇市》美元持稳，美国市场适逢感恩节假日休市

* 美元连创高位后回落 * 美元兑欧元触及20个月高位，兑日圆触及八个月高位 * 土耳其央行提高利率 * 发现中国国有银行卖出美元 * 美国市场适逢感恩节假日休市 (新增汇率收盘表格) 路透伦敦11月24日 - 美元兑欧元周四突破多个去年所及高位后持稳，唯有2015年3月触 及的1.0457美元未被征服，银行再次预计，欧元有可能跌至与美元平价。 因美国市场适逢感恩节假日休市，交易清淡，此前美元在欧洲交易时段一举拿下多个新 里程碑，延续了周三强劲美国经济数据发布后的急升走势。 美元兑日圆触及八个月高位，兑一篮子货币触及近14年高位。 隔夜，美元兑包括印度卢比 、土耳其里拉 和中国离岸人民币 在内 的一众新兴市场货币已经连创纪录新高。 “考虑到稍晚美国市场闭市，锁定利润还是很吸引人的操作，但对于美元的基本观点没 有变化，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)10国集团策略部门负责人Valentin Marino v称。 “感觉客户对美元升势越来越有信心，他们聚焦美国大选和数据的积极面，说明美国收 益率仍有进一步上升空间。” 美元急升主要基于特朗普总统任期内通胀将上升的预期，这有可能驱动美国利率走高， 美国企业将大量美元资金带回国内。 这正好是欧洲、日本和中国决策者乐见的，他们希望通过本币汇率下降帮助他们解决各 自的经济成长问题。 但也可能会遏止更为广泛的经济成长。 “美元进一步升值可能带来全球金融状况收紧，这是很大的风险，”Marinov称，“特 朗普胜选带来的乐观情绪有可能在他还没有上任就令提振增长作用中止的风险。” 土耳其央行周四进行了2014年以来的首次升息，对土耳其里拉今年下跌14%做出反应。 交易员报告，中国国有银行卖出美元以支撑人民币，因人民币滑向7的水平，人民币过 去八年来还未曾跌至该水平。 在发达国家市场，日圆受到特朗普胜选的影响最大。周四再跌0.5%，至113.03日圆，稍 早触及113.53日圆。 欧元持稳于1.0573美元，盘中低见1.0518美元，美元指数 也持稳于101.57，距离 早盘高点102.05不远。 欧元区过去一周下滑给了像德意志银行和高盛等长期美元多头信心，有银行再度预计美 元兑欧元可能升至平价水准。 “短期内欧元兑美元跌势动能仍强劲，”MUFG汇市分析师Lee Hardman表示，“跌穿1.0 458美元将为欧元可能下探平价开路。欧元未来一周可能仍有卖压。” 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0552 1.0556 -0.04 -2.84 1.0860 美元/日圆 113.29 112.50 +0.70 -5.83 120.30 欧元/日圆 119.52 118.69 +0.70 -8.39 130.47 美元/瑞郎 1.0169 1.0163 +0.06 +1.51 1.0018 英镑/美元 1.2448 1.2438 +0.08 -15.54 1.4738 美元/加元 1.3486 1.3486 +0.00 -2.55 1.3839 美元/离岸人民币 6.9449 6.9528 -0.11 +5.74 6.5680 澳元/美元 0.7406 0.7384 +0.30 +1.80 0.7275 欧元/瑞郎 1.0729 1.0726 +0.03 -1.44 1.0886 欧元/英镑 0.8477 0.8480 -0.04 +15.07 0.7367 新西兰元/美元 0.6995 0.7010 -0.21 +2.49 0.6825 美元/挪威克朗 8.5973 8.6120 -0.17 -2.74 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0760 9.0902 -0.16 -5.47 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2485 9.2785 -0.32 +9.50 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7663 9.7948 -0.29 +6.50 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)