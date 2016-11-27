更新版 1-《全球汇市》美元下挫，因美债收益率从近期高位回落

(新增文末收盘表格) * 美元指数下跌，此前触及近14年高位 * 美债收益率回落打压美元 * 认为美元到顶还为时过早-分析师 路透纽约11月25日 - 美元兑主要货币周五下滑，因投资者利用美债收益率从近期高位 小幅回落以及本周因节日交易时间缩短的机会对美元涨势进行整固，此前美元触及近14年高 位。 美国通胀将走高以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)将升息的预期驱使美元在过去两 个月急升逾6%，为2015年初以来的最强劲两个月表现。 大部分汇市投资者预计美元升势将持续。但美国感恩节假日，加上月底前企业资金流动 ，以及12月上半月笼罩市场的一些风险，令一些人现在就获利了结。 “最近的盘整令许多投资者想知道是否是卖出美元的时机，”BK Asset Management外 汇策略董事总经理Kathy Lien称。 “毫无疑问美元涨势有点超前，逃离顶部的操作具有吸引力，最近只是小幅回落，意味 着最好的操作是在回落时买入美元，直到美联储主席叶伦告诉我们另外一个做法。” 周五纽约市场午后交易中，美国10年期公债 收益率较前一交易日小幅上涨 ，但离开了周四触及的16个高位2.417%。美国两年期公债 收益率从稍早触及的逾 六年高位下滑，尾盘报1.130%。收益率的下跌驱动了美元的温和卖盘。 在下午初段的交易中，美元指数 下跌0.3%，至101.42，前一交易日触及近14个月 高位。该指数录得11月初以来的最大单日跌幅。 美元兑日圆 稍早触及八个月高位的113.90日圆，后下跌0.2%，报113.11，但本周 仍上涨2%。 欧元兑美元 升0.5%，报1.0601，周四曾跌至2015年3月以来最低的1.0518。 美联储升息预期，美国当选总统的贸易保护主义立场令新兴市场股市和货币严重受挫。 土耳其里拉 创纪录低位，尽管该国央行周四进行了近三年来的首次升息。里拉受 挫，因欧盟议员要求暂时中止与土耳其进行欧盟成员国磋商。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0584 1.0552 +0.30 -2.54 1.0860 美元/日圆 113.06 113.29 -0.20 -6.02 120.30 欧元/日圆 119.72 119.52 +0.17 -8.24 130.47 美元/瑞郎 1.0130 1.0169 -0.38 +1.12 1.0018 英镑/美元 1.2474 1.2448 +0.21 -15.36 1.4738 美元/加元 1.3528 1.3486 +0.31 -2.25 1.3839 美元/离岸人民币 6.9447 6.9449 -0.00 +5.74 6.5680 澳元/美元 0.7430 0.7406 +0.32 +2.13 0.7275 欧元/瑞郎 1.0742 1.0729 +0.12 -1.32 1.0886 欧元/英镑 0.8499 0.8477 +0.26 +15.37 0.7367 新西兰元/美元 0.7040 0.6995 +0.64 +3.15 0.6825 美元/挪威克朗 8.5684 8.5973 -0.34 -3.07 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0980 9.0760 +0.24 -5.24 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2405 9.2485 -0.09 +9.40 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7906 9.7663 +0.25 +6.76 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)