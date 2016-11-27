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亚洲 | 2016年 11月 27日 星期日 15:19 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下挫，因美债收益率从近期高位回落

(新增文末收盘表格)
    * 美元指数下跌，此前触及近14年高位
    * 美债收益率回落打压美元
    * 认为美元到顶还为时过早-分析师

    路透纽约11月25日 - 美元兑主要货币周五下滑，因投资者利用美债收益率从近期高位
小幅回落以及本周因节日交易时间缩短的机会对美元涨势进行整固，此前美元触及近14年高
位。
    
    美国通胀将走高以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)将升息的预期驱使美元在过去两
个月急升逾6%，为2015年初以来的最强劲两个月表现。
    
    大部分汇市投资者预计美元升势将持续。但美国感恩节假日，加上月底前企业资金流动
，以及12月上半月笼罩市场的一些风险，令一些人现在就获利了结。
    
    “最近的盘整令许多投资者想知道是否是卖出美元的时机，”BK Asset Management外
汇策略董事总经理Kathy Lien称。
    
    “毫无疑问美元涨势有点超前，逃离顶部的操作具有吸引力，最近只是小幅回落，意味
着最好的操作是在回落时买入美元，直到美联储主席叶伦告诉我们另外一个做法。”
    
    周五纽约市场午后交易中，美国10年期公债 收益率较前一交易日小幅上涨
，但离开了周四触及的16个高位2.417%。美国两年期公债 收益率从稍早触及的逾
六年高位下滑，尾盘报1.130%。收益率的下跌驱动了美元的温和卖盘。
    
    在下午初段的交易中，美元指数 下跌0.3%，至101.42，前一交易日触及近14个月
高位。该指数录得11月初以来的最大单日跌幅。
    
    美元兑日圆 稍早触及八个月高位的113.90日圆，后下跌0.2%，报113.11，但本周
仍上涨2%。
    
    欧元兑美元 升0.5%，报1.0601，周四曾跌至2015年3月以来最低的1.0518。
    
    美联储升息预期，美国当选总统的贸易保护主义立场令新兴市场股市和货币严重受挫。
    
    土耳其里拉 创纪录低位，尽管该国央行周四进行了近三年来的首次升息。里拉受
挫，因欧盟议员要求暂时中止与土耳其进行欧盟成员国磋商。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0584   1.0552   +0.30   -2.54   1.0860
    美元/日圆            113.06   113.29   -0.20   -6.02   120.30
    欧元/日圆         119.72   119.52   +0.17   -8.24   130.47
    美元/瑞郎            1.0130   1.0169   -0.38   +1.12   1.0018
    英镑/美元            1.2474   1.2448   +0.21  -15.36   1.4738
    美元/加元            1.3528   1.3486   +0.31   -2.25   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9447   6.9449   -0.00   +5.74   6.5680
    澳元/美元            0.7430   0.7406   +0.32   +2.13   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0742   1.0729   +0.12   -1.32   1.0886
    欧元/英镑         0.8499   0.8477   +0.26  +15.37   0.7367
    新西兰元/美元        0.7040   0.6995   +0.64   +3.15   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5684   8.5973   -0.34   -3.07   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0980   9.0760   +0.24   -5.24   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2405   9.2485   -0.09   +9.40   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7906   9.7663   +0.25   +6.76   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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