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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 06:20 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元从近14年高位回落，特朗普胜选带动的升势暂歇

* 美元自特朗普胜选后一路走强，升势动能消竭
    * 法国前总理菲永赢得初选，提振欧元
    * 美元指数从近14年高位回落

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月28日 - 美元周一下跌，跟随美债收益率走势，部分回吐了美国大选特朗
普意外获胜后录得的大幅涨幅。
    
    受11月8日美国大选结果提振，美元兑一篮子货币 已经急升了逾4%，因投资者预
计特朗普政府将采取扩张性财政政策，提振通胀，推高利率。
    
    美元指数上周四触及近14年高位的102.05，上周五下跌，周一进一步下滑至101.32。
    
    “11月的最后几天和12月的前几天有很多风险事件，所以给美元大涨后的获利回吐提供
了很好的藉口，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
    
    美债收益率下跌，本周将发布一系列经济数据等其它因素，也导致美元升势暂停。
    
    投资者将关注周二上午发布的美国第三季国内生产总值、消费者信心和消费数据，之后
几天还将发布一系列数据，周五将发布的11月就业报告是重头戏。
    
    “需要看到一些强劲的数据才能维持美元的升势，”Manimbo称。
    
    美元兑日圆 在隔夜市场大跌1.6%，至111.32；但周一收复了约一半的失地，尾盘
下跌0.75%，报112.38日圆。
    
    BK Asset Management的外汇战略董事总经理Boris Schlossberg在给客户的声明中称，
前夜美元/日圆走势主要受特朗普周末发的一条推特驱动。特朗普在没有提供证据的情况下
指出，“非法”投票是他在全民投票中输给民主党对手希拉里的原因。 
    
    “这是弥天大谎，没有任何证据，所有的投票专家都对此提出质疑，这么说谎是在美国
政治上无先例的，可能令市场交易员怀疑特朗普的稳定性，”Schlossberg在给客户的声明
中称。
    
     欧元 攀升至11日高位的1.0686美元，受助于法国前总理菲永周日在中右翼政党
总统候选人初选的第二轮投票中胜出。 
    
    北美交易时段开始后，欧元回吐涨幅。纽约尾盘，欧元兑美元上涨0.1%，报1.0595美元
。 
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0613   1.0584   +0.27   -2.27   1.0860
    美元/日圆            111.92   113.06   -1.01   -6.97   120.30
    欧元/日圆         118.81   119.72   -0.76   -8.94   130.47
    美元/瑞郎            1.0128   1.0130   -0.02   +1.10   1.0018
    英镑/美元            1.2413   1.2474   -0.49  -15.78   1.4738
    美元/加元            1.3407   1.3528   -0.89   -3.12   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9256   6.9447   -0.28   +5.44   6.5680
    澳元/美元            0.7479   0.7430   +0.66   +2.80   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0748   1.0742   +0.06   -1.27   1.0886
    欧元/英镑         0.8536   0.8499   +0.44  +15.87   0.7367
    新西兰元/美元        0.7072   0.7040   +0.45   +3.62   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5310   8.5684   -0.44   -3.49   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0610   9.0980   -0.41   -5.63   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1978   9.2405   -0.46   +8.89   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7620   9.7906   -0.29   +6.45   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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