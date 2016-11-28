更新版 1-《全球汇市》美元从近14年高位回落，特朗普胜选带动的升势暂歇

* 美元自特朗普胜选后一路走强，升势动能消竭 * 法国前总理菲永赢得初选，提振欧元 * 美元指数从近14年高位回落 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月28日 - 美元周一下跌，跟随美债收益率走势，部分回吐了美国大选特朗 普意外获胜后录得的大幅涨幅。 受11月8日美国大选结果提振，美元兑一篮子货币 已经急升了逾4%，因投资者预 计特朗普政府将采取扩张性财政政策，提振通胀，推高利率。 美元指数上周四触及近14年高位的102.05，上周五下跌，周一进一步下滑至101.32。 “11月的最后几天和12月的前几天有很多风险事件，所以给美元大涨后的获利回吐提供 了很好的藉口，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 美债收益率下跌，本周将发布一系列经济数据等其它因素，也导致美元升势暂停。 投资者将关注周二上午发布的美国第三季国内生产总值、消费者信心和消费数据，之后 几天还将发布一系列数据，周五将发布的11月就业报告是重头戏。 “需要看到一些强劲的数据才能维持美元的升势，”Manimbo称。 美元兑日圆 在隔夜市场大跌1.6%，至111.32；但周一收复了约一半的失地，尾盘 下跌0.75%，报112.38日圆。 BK Asset Management的外汇战略董事总经理Boris Schlossberg在给客户的声明中称， 前夜美元/日圆走势主要受特朗普周末发的一条推特驱动。特朗普在没有提供证据的情况下 指出，“非法”投票是他在全民投票中输给民主党对手希拉里的原因。 “这是弥天大谎，没有任何证据，所有的投票专家都对此提出质疑，这么说谎是在美国 政治上无先例的，可能令市场交易员怀疑特朗普的稳定性，”Schlossberg在给客户的声明 中称。 欧元 攀升至11日高位的1.0686美元，受助于法国前总理菲永周日在中右翼政党 总统候选人初选的第二轮投票中胜出。 北美交易时段开始后，欧元回吐涨幅。纽约尾盘，欧元兑美元上涨0.1%，报1.0595美元 。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0613 1.0584 +0.27 -2.27 1.0860 美元/日圆 111.92 113.06 -1.01 -6.97 120.30 欧元/日圆 118.81 119.72 -0.76 -8.94 130.47 美元/瑞郎 1.0128 1.0130 -0.02 +1.10 1.0018 英镑/美元 1.2413 1.2474 -0.49 -15.78 1.4738 美元/加元 1.3407 1.3528 -0.89 -3.12 1.3839 美元/离岸人民币 6.9256 6.9447 -0.28 +5.44 6.5680 澳元/美元 0.7479 0.7430 +0.66 +2.80 0.7275 欧元/瑞郎 1.0748 1.0742 +0.06 -1.27 1.0886 欧元/英镑 0.8536 0.8499 +0.44 +15.87 0.7367 新西兰元/美元 0.7072 0.7040 +0.45 +3.62 0.6825 美元/挪威克朗 8.5310 8.5684 -0.44 -3.49 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0610 9.0980 -0.41 -5.63 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1978 9.2405 -0.46 +8.89 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7620 9.7906 -0.29 +6.45 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)