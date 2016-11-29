更新版 1-《全球汇市》美元下滑，美国公布强劲数据后美元升势仍继续盘整

* 美元小跌，市场继续整固 * 美元上周四触及近14年高位后回软 * 投资人关注OPEC会议、意大利公投和美联储会议 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月29日 - 美元周二下滑，兑多数主要货币整固仓位，此前经历了过山车般 的24小时走势，交易商称这可能是对充满风险事件的未来三周的预演，其中就包括美国联邦 储备理事会(FED/美联储)的12月货币政策会议。 在美国公布强于预期的第三季国内生产总值(GDP)数据后，美元一度全线走强，兑避险 日圆劲升逾1.2%，但之后美元回吐当日大部分升幅。 即便是显示美国消费者信心升至2007年7月以来最高水准的数据，也未能劝阻投资人抛 售美元，因美元升势动能看来已经消竭。 “当GDP报告未能带动美元上涨，尽管对美联储下月升息的理据增强，但交易商还是借 机对美元在美国大选后长达两周的升势获利了结。”WorldWide Markets首席市场策略师Jos eph Trevisani称。 美元指数 在上周四一度触及近14年高位102.050，之后遭遇获利了结和油价忧虑 而回落，本周继续下滑。 周二美元指数跌0.35%，报100.980。 美元兑日圆 升0.4%，报112.40日圆；欧元兑美元 涨0.25%，报1.0645美元 。 Brown Brothers Harriman & Co首席全球汇市策略师Marc Chandler表示，美元自上周 四出现的升势回落看来更多是整固，而不是修正，反映出市场的潜在趋势。市场仍预计当选 总统特朗普政府将采取大规模财政刺激措施，以及美联储加息。 另外，石油输出国组织(OPEC)周三会议可能达成减产协议，周日意大利也将举行修宪公 投。 英镑兑美元 上涨，因数据显示，英国10月消费者信贷年增率创下11年最快，抵押 贷款批准件数也高于预期，这支持了对6月退欧后消费者需求强韧的看法。 英镑兑美元升0.7%，报1.2506美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0647 1.0613 +0.32 -1.96 1.0860 美元/日圆 112.36 111.92 +0.39 -6.60 120.30 欧元/日圆 119.67 118.81 +0.72 -8.28 130.47 美元/瑞郎 1.0111 1.0128 -0.17 +0.93 1.0018 英镑/美元 1.2488 1.2413 +0.60 -15.27 1.4738 美元/加元 1.3432 1.3407 +0.19 -2.94 1.3839 美元/离岸人民币 6.9130 6.9256 -0.18 +5.25 6.5680 澳元/美元 0.7483 0.7479 +0.05 +2.86 0.7275 欧元/瑞郎 1.0772 1.0748 +0.22 -1.05 1.0886 欧元/英镑 0.8524 0.8536 -0.14 +15.71 0.7367 新西兰元/美元 0.7123 0.7072 +0.72 +4.37 0.6825 美元/挪威克朗 8.5299 8.5310 -0.01 -3.51 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0814 9.0610 +0.23 -5.41 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1770 9.1978 -0.23 +8.65 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7680 9.7620 +0.06 +6.52 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)(完)