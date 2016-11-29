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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 06:12 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，美国公布强劲数据后美元升势仍继续盘整

* 美元小跌，市场继续整固
    * 美元上周四触及近14年高位后回软
    * 投资人关注OPEC会议、意大利公投和美联储会议

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月29日 - 美元周二下滑，兑多数主要货币整固仓位，此前经历了过山车般
的24小时走势，交易商称这可能是对充满风险事件的未来三周的预演，其中就包括美国联邦
储备理事会(FED/美联储)的12月货币政策会议。
    
    在美国公布强于预期的第三季国内生产总值(GDP)数据后，美元一度全线走强，兑避险
日圆劲升逾1.2%，但之后美元回吐当日大部分升幅。
    
    即便是显示美国消费者信心升至2007年7月以来最高水准的数据，也未能劝阻投资人抛
售美元，因美元升势动能看来已经消竭。
    
    “当GDP报告未能带动美元上涨，尽管对美联储下月升息的理据增强，但交易商还是借
机对美元在美国大选后长达两周的升势获利了结。”WorldWide Markets首席市场策略师Jos
eph Trevisani称。
    
    美元指数 在上周四一度触及近14年高位102.050，之后遭遇获利了结和油价忧虑
而回落，本周继续下滑。
    
    周二美元指数跌0.35%，报100.980。
    
    美元兑日圆 升0.4%，报112.40日圆；欧元兑美元 涨0.25%，报1.0645美元
。
    
    Brown Brothers Harriman & Co首席全球汇市策略师Marc Chandler表示，美元自上周
四出现的升势回落看来更多是整固，而不是修正，反映出市场的潜在趋势。市场仍预计当选
总统特朗普政府将采取大规模财政刺激措施，以及美联储加息。
    
    另外，石油输出国组织(OPEC)周三会议可能达成减产协议，周日意大利也将举行修宪公
投。
    
    英镑兑美元 上涨，因数据显示，英国10月消费者信贷年增率创下11年最快，抵押
贷款批准件数也高于预期，这支持了对6月退欧后消费者需求强韧的看法。
    
    英镑兑美元升0.7%，报1.2506美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0647   1.0613   +0.32   -1.96   1.0860
    美元/日圆            112.36   111.92   +0.39   -6.60   120.30
    欧元/日圆         119.67   118.81   +0.72   -8.28   130.47
    美元/瑞郎            1.0111   1.0128   -0.17   +0.93   1.0018
    英镑/美元            1.2488   1.2413   +0.60  -15.27   1.4738
    美元/加元            1.3432   1.3407   +0.19   -2.94   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9130   6.9256   -0.18   +5.25   6.5680
    澳元/美元            0.7483   0.7479   +0.05   +2.86   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0772   1.0748   +0.22   -1.05   1.0886
    欧元/英镑         0.8524   0.8536   -0.14  +15.71   0.7367
    新西兰元/美元        0.7123   0.7072   +0.72   +4.37   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5299   8.5310   -0.01   -3.51   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0814   9.0610   +0.23   -5.41   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1770   9.1978   -0.23   +8.65   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7680   9.7620   +0.06   +6.52   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)(完)

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