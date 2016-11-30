更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆急升至九个月高位，OPEC减产协议推升美债收益率

* 美元兑日圆触及九个月高位114.53日圆 * 美元/日圆势将录得逾21年来最大月涨幅 * OPEC达成2008年以来首个减产协议 * 美元兑瑞郎触及约10个月高位 * 美国公债收益率攀升，因油价大涨 * 欧元兑美元势将录得一年来最大月跌幅 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月30日 - 美元兑日圆周三触及九个月最高，兑欧元和瑞郎也急升，因油价 大涨推升美国公债收益率，而美国民间就业数据强劲提振美国联邦储备理事会(FED/美联储) 明年将秉持鹰派立场的预期。 美元兑日圆 日内急升1.9%，至3月2日以来最高114.53日圆。欧元兑美元 回 落近0.9%，触及日低1.0554美元。美国原油期货盘中大涨超过10%，之前部分全球最大产油 国自2008年以来首次就减产达成一致。 美元兑日圆本月有望上涨近9%，创1995年8月以来最大月涨幅。美元兑瑞郎 盘中 也触及约10个月高位1.0204瑞郎。 油价上涨提振通胀攀升预期，进而推高美国公债收益率，因通胀攀升将拖累公债价格。 美债收益率攀升，点燃对美元相对于欧元和日圆等货币的需求，因欧元区和日本公债收益率 仍处于极低水平，甚至是负值区域。 “这是因美国与其他国家公债收益率差扩阔所致，”瑞信驻纽约的汇率策略师Alvise M arino表示。指标美国10年期公债收益率 盘中攀升最多11个基点，至2.41%。 分析师称，美国经济数据持续强劲，周二公布的第三季国内生产总值(GDP)数据强于预 期，巩固了美联储将在下月，并在明年快速升息的预期，这也扶助支撑美元。 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国11月民间就业岗位增加21.6 万个，远高于分析师预估。美国将在周五公布更为全面的非农就业报告。 “毫无疑问，这提振了市场对非农就业报告的预期，一旦预期成真，应该会给带来美元 一定的提振，”Cambridge Global Payments的高级外汇交易员Stephen Casey表示。 美元指数 尾盘上扬0.5%，报101.470。 美元指数本月有望上涨约3.1%。欧元兑美元本月可能下跌3.5%，创一年来最大月跌幅。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0585 1.0647 -0.58 -2.53 1.0860 美元/日圆 114.44 112.36 +1.85 -4.87 120.30 欧元/日圆 121.17 119.67 +1.25 -7.13 130.47 美元/瑞郎 1.0172 1.0111 +0.60 +1.54 1.0018 英镑/美元 1.2504 1.2488 +0.13 -15.16 1.4738 美元/加元 1.3433 1.3432 +0.01 -2.93 1.3839 美元/离岸人民币 6.9140 6.9130 +0.01 +5.27 6.5680 澳元/美元 0.7382 0.7483 -1.35 +1.47 0.7275 欧元/瑞郎 1.0775 1.0772 +0.03 -1.02 1.0886 欧元/英镑 0.8465 0.8524 -0.69 +14.90 0.7367 新西兰元/美元 0.7081 0.7123 -0.59 +3.75 0.6825 美元/挪威克朗 8.5185 8.5299 -0.13 -3.63 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0255 9.0814 -0.62 -6.00 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2240 9.1770 +0.51 +9.20 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7734 9.7680 +0.06 +6.57 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)