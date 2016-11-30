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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 06:34 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆急升至九个月高位，OPEC减产协议推升美债收益率

* 美元兑日圆触及九个月高位114.53日圆
    * 美元/日圆势将录得逾21年来最大月涨幅
    * OPEC达成2008年以来首个减产协议
    * 美元兑瑞郎触及约10个月高位
    * 美国公债收益率攀升，因油价大涨
    * 欧元兑美元势将录得一年来最大月跌幅

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月30日 - 美元兑日圆周三触及九个月最高，兑欧元和瑞郎也急升，因油价
大涨推升美国公债收益率，而美国民间就业数据强劲提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)
明年将秉持鹰派立场的预期。
    
    美元兑日圆 日内急升1.9%，至3月2日以来最高114.53日圆。欧元兑美元 回
落近0.9%，触及日低1.0554美元。美国原油期货盘中大涨超过10%，之前部分全球最大产油
国自2008年以来首次就减产达成一致。
    
    美元兑日圆本月有望上涨近9%，创1995年8月以来最大月涨幅。美元兑瑞郎 盘中
也触及约10个月高位1.0204瑞郎。 
    
    油价上涨提振通胀攀升预期，进而推高美国公债收益率，因通胀攀升将拖累公债价格。
美债收益率攀升，点燃对美元相对于欧元和日圆等货币的需求，因欧元区和日本公债收益率
仍处于极低水平，甚至是负值区域。
    
    “这是因美国与其他国家公债收益率差扩阔所致，”瑞信驻纽约的汇率策略师Alvise M
arino表示。指标美国10年期公债收益率 盘中攀升最多11个基点，至2.41%。
    
    分析师称，美国经济数据持续强劲，周二公布的第三季国内生产总值(GDP)数据强于预
期，巩固了美联储将在下月，并在明年快速升息的预期，这也扶助支撑美元。
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国11月民间就业岗位增加21.6
万个，远高于分析师预估。美国将在周五公布更为全面的非农就业报告。

    “毫无疑问，这提振了市场对非农就业报告的预期，一旦预期成真，应该会给带来美元
一定的提振，”Cambridge Global Payments的高级外汇交易员Stephen Casey表示。
    
    美元指数 尾盘上扬0.5%，报101.470。
    
    美元指数本月有望上涨约3.1%。欧元兑美元本月可能下跌3.5%，创一年来最大月跌幅。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0585   1.0647   -0.58   -2.53   1.0860
    美元/日圆            114.44   112.36   +1.85   -4.87   120.30
    欧元/日圆         121.17   119.67   +1.25   -7.13   130.47
    美元/瑞郎            1.0172   1.0111   +0.60   +1.54   1.0018
    英镑/美元            1.2504   1.2488   +0.13  -15.16   1.4738
    美元/加元            1.3433   1.3432   +0.01   -2.93   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9140   6.9130   +0.01   +5.27   6.5680
    澳元/美元            0.7382   0.7483   -1.35   +1.47   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0775   1.0772   +0.03   -1.02   1.0886
    欧元/英镑         0.8465   0.8524   -0.69  +14.90   0.7367
    新西兰元/美元        0.7081   0.7123   -0.59   +3.75   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5185   8.5299   -0.13   -3.63   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0255   9.0814   -0.62   -6.00   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2240   9.1770   +0.51   +9.20   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7734   9.7680   +0.06   +6.57   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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