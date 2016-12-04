重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元全面走软，美国就业数据令投资人对明年升息路径生疑

* 美国11月非农就业岗位增加，但前两个月数据被下修 * 美元指数连升三周后，本周势将下跌 * 意大利修宪公投前，欧元一周隐含波动率上涨 路透纽约12月2日 - 美元周五全线下滑，此前连升三周，因稳健但不算亮丽的美国非农 就业报告令投资人对明年美国升息的路径产生了疑虑。 不过分析师表示，美元下滑可能仅是短期修正，在11月8日特朗普意外赢得美国大选后 美元一路走强，急需修正。 美元指数录得四周来首周下滑，但今年迄今仍升1.7%。美元兑日圆也走软，在就业数据 公布后触及日低，但却录得连续第四周上涨。 美国11月非农就业岗位增加17.8万，但9月和10月数据被下修。11月平均时薪按年增幅 从10月的2.8%下降至2.5%。 “我认为市场对这次就业报告中的薪资增长就没有那么兴奋了，但总的来说，我对美元 的观点未变。这只不过是一些获利了结，一些轧平仓位。”INTL FCStone Inc利率和OTC FX 部门董事总经理Ron Waliczek表示。 “我认为美元将再度上涨，美元指数将升约6-7%，向107、108水准迈进。” 纽约尾盘，美元指数 跌0.3%，报100.77，本周跌0.7%，美元兑日圆 跌0.4% ，报113.69日圆。 纽约梅隆银行的全球市场策略师Marvin Loh表示，在让美国升息前景明朗化方面，就业 报告并未提供很大的帮助。 在周日意大利修宪公投前，欧元兑美元 持平，报1.0657美元。公投可能否决宪法 改革，意大利总理伦齐已将其政治生涯押在了此次修宪公投上。 伦齐下台可能动摇意大利脆弱的银行体系，或被视为全球反体制情绪不断高涨的又一迹 象，可能会挫伤投资人对欧元的信心。 欧元一周隐含波动率周五上涨至英国6月退欧公投以来最高。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0670 1.0660 +0.09 -1.75 1.0860 美元/日圆 113.54 114.08 -0.47 -5.62 120.30 欧元/日圆 121.20 121.58 -0.31 -7.11 130.47 美元/瑞郎 1.0110 1.0105 +0.05 +0.92 1.0018 英镑/美元 1.2719 1.2591 +1.02 -13.70 1.4738 美元/加元 1.3292 1.3313 -0.16 -3.95 1.3839 美元/离岸人民币 6.8720 6.8794 -0.11 +4.63 6.5680 澳元/美元 0.7460 0.7414 +0.62 +2.54 0.7275 欧元/瑞郎 1.0779 1.0772 +0.06 -0.98 1.0886 欧元/英镑 0.8378 0.8469 -1.07 +13.72 0.7367 新西兰元/美元 0.7125 0.7085 +0.56 +4.40 0.6825 美元/挪威克朗 8.4177 8.4129 +0.06 -4.77 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9840 8.9763 +0.09 -6.43 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1870 9.2188 -0.34 +8.77 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8071 9.8282 -0.21 +6.94 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)