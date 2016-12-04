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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 07:00 BJT

重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元全面走软，美国就业数据令投资人对明年升息路径生疑

* 美国11月非农就业岗位增加，但前两个月数据被下修
    * 美元指数连升三周后，本周势将下跌
    * 意大利修宪公投前，欧元一周隐含波动率上涨

    路透纽约12月2日 - 美元周五全线下滑，此前连升三周，因稳健但不算亮丽的美国非农
就业报告令投资人对明年美国升息的路径产生了疑虑。
    
    不过分析师表示，美元下滑可能仅是短期修正，在11月8日特朗普意外赢得美国大选后
美元一路走强，急需修正。
    
    美元指数录得四周来首周下滑，但今年迄今仍升1.7%。美元兑日圆也走软，在就业数据
公布后触及日低，但却录得连续第四周上涨。
    
    美国11月非农就业岗位增加17.8万，但9月和10月数据被下修。11月平均时薪按年增幅
从10月的2.8%下降至2.5%。
    
    “我认为市场对这次就业报告中的薪资增长就没有那么兴奋了，但总的来说，我对美元
的观点未变。这只不过是一些获利了结，一些轧平仓位。”INTL FCStone Inc利率和OTC FX
部门董事总经理Ron Waliczek表示。
    
    “我认为美元将再度上涨，美元指数将升约6-7%，向107、108水准迈进。”
    
    纽约尾盘，美元指数 跌0.3%，报100.77，本周跌0.7%，美元兑日圆 跌0.4%
，报113.69日圆。
    
    纽约梅隆银行的全球市场策略师Marvin Loh表示，在让美国升息前景明朗化方面，就业
报告并未提供很大的帮助。
    
    在周日意大利修宪公投前，欧元兑美元 持平，报1.0657美元。公投可能否决宪法
改革，意大利总理伦齐已将其政治生涯押在了此次修宪公投上。
    
    伦齐下台可能动摇意大利脆弱的银行体系，或被视为全球反体制情绪不断高涨的又一迹
象，可能会挫伤投资人对欧元的信心。
    
    欧元一周隐含波动率周五上涨至英国6月退欧公投以来最高。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0670   1.0660   +0.09   -1.75   1.0860
    美元/日圆            113.54   114.08   -0.47   -5.62   120.30
    欧元/日圆         121.20   121.58   -0.31   -7.11   130.47
    美元/瑞郎            1.0110   1.0105   +0.05   +0.92   1.0018
    英镑/美元            1.2719   1.2591   +1.02  -13.70   1.4738
    美元/加元            1.3292   1.3313   -0.16   -3.95   1.3839
    美元/离岸人民币    6.8720   6.8794   -0.11   +4.63   6.5680
    澳元/美元            0.7460   0.7414   +0.62   +2.54   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0779   1.0772   +0.06   -0.98   1.0886
    欧元/英镑         0.8378   0.8469   -1.07  +13.72   0.7367
    新西兰元/美元        0.7125   0.7085   +0.56   +4.40   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4177   8.4129   +0.06   -4.77   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9840   8.9763   +0.09   -6.43   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1870   9.2188   -0.34   +8.77   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8071   9.8282   -0.21   +6.94   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
　　

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