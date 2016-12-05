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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 06:20 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元上涨，因意大利公投结果与交易员预期一致

* 欧元上涨，因意大利公投结果与预期一致
    * 预计本周欧洲央行将暗示缩减公债购买计划
    * 美元涨势料过度

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约12月5日 - 欧元兑美元周一跳升，此前意大利总理伦齐在修宪公投中失败，但
交易员早已预计到此结果。
    
    预计伦齐将于周一辞职。对修宪公投投否定票的比例占59.1%，比预估的多。
    
    伦齐的辞职可能为明年提前举行大选，以及反欧盟的五星运动党获得政权打开大门，但
许多投资者和分析师认为，更可能的情况是，在2018年大选前将由看守政府执政。
    
    “市场为这次否决投票准备了很久...短期内不会有什么超过市场预期的负面消息，”
瑞士信贷全球外汇策略负责人Shahab Jalinoos称。
    
    预计欧洲央行将在周四开会时暗示将减少公债购买计划，这被认为给欧元增加了支撑。
    
    “欧洲央行即将召开会议也是欧元今日反弹的另一原因，”Jalinoos称。
    
    欧元 上涨0.96%，报1.0774美元，稍早升至11月15日以来最高的1.0796美元。在
意大利公投后，欧元应声跌至去年3月以来最低的1.0503。
    
    美元兑一篮子货币周一跌至三周低位，因投资者认为近期美元升势过度。
    
    上周五美国发布的就业报告稳固但不算亮丽，未能给特朗普在11月8日意外胜选带来的
美元升势增添柴火。
    
    美国劳工部周五称，上月，美国新增非农就业岗位17.8万个，10月增加14.2万个。不过
，薪资出现近一年来的首次下跌。
    
    “美元走在了升息前头，市场头寸增加太快，未来数周还有回调的空间，”道明证券外
汇交易策略北美负责人Mark McCormick称。
    
    美元指数 下跌0.67%，报100.09，盘中低见11月15日以来最低的99.849。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价  
    欧元/美元            1.0762   1.0670   +0.86   -0.90   1.0860
    美元/日圆            113.82   113.54   +0.25   -5.39   120.30
    欧元/日圆         122.50   121.20   +1.07   -6.11   130.47
    美元/瑞郎            1.0058   1.0110   -0.51   +0.40   1.0018
    英镑/美元            1.2732   1.2719   +0.10  -13.61   1.4738
    美元/加元            1.3266   1.3292   -0.20   -4.14   1.3839
    美元/离岸人民币      6.8556   6.8720   -0.24   +4.38   6.5680
    澳元/美元            0.7472   0.7460   +0.16   +2.71   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0830   1.0779   +0.47   -0.51   1.0886
    欧元/英镑         0.8453   0.8378   +0.90  +14.74   0.7367
    新西兰元/美元        0.7139   0.7125   +0.20   +4.60   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3703   8.4177   -0.56   -5.31   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0089   8.9840   +0.28   -6.17   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1170   9.1870   -0.76   +7.94   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8093   9.8071   +0.02   +6.97   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)(完)

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