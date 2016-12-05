更新版 1-《全球汇市》欧元上涨，因意大利公投结果与交易员预期一致

* 欧元上涨，因意大利公投结果与预期一致 * 预计本周欧洲央行将暗示缩减公债购买计划 * 美元涨势料过度 (新增文末收盘表格) 路透纽约12月5日 - 欧元兑美元周一跳升，此前意大利总理伦齐在修宪公投中失败，但 交易员早已预计到此结果。 预计伦齐将于周一辞职。对修宪公投投否定票的比例占59.1%，比预估的多。 伦齐的辞职可能为明年提前举行大选，以及反欧盟的五星运动党获得政权打开大门，但 许多投资者和分析师认为，更可能的情况是，在2018年大选前将由看守政府执政。 “市场为这次否决投票准备了很久...短期内不会有什么超过市场预期的负面消息，” 瑞士信贷全球外汇策略负责人Shahab Jalinoos称。 预计欧洲央行将在周四开会时暗示将减少公债购买计划，这被认为给欧元增加了支撑。 “欧洲央行即将召开会议也是欧元今日反弹的另一原因，”Jalinoos称。 欧元 上涨0.96%，报1.0774美元，稍早升至11月15日以来最高的1.0796美元。在 意大利公投后，欧元应声跌至去年3月以来最低的1.0503。 美元兑一篮子货币周一跌至三周低位，因投资者认为近期美元升势过度。 上周五美国发布的就业报告稳固但不算亮丽，未能给特朗普在11月8日意外胜选带来的 美元升势增添柴火。 美国劳工部周五称，上月，美国新增非农就业岗位17.8万个，10月增加14.2万个。不过 ，薪资出现近一年来的首次下跌。 “美元走在了升息前头，市场头寸增加太快，未来数周还有回调的空间，”道明证券外 汇交易策略北美负责人Mark McCormick称。 美元指数 下跌0.67%，报100.09，盘中低见11月15日以来最低的99.849。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0762 1.0670 +0.86 -0.90 1.0860 美元/日圆 113.82 113.54 +0.25 -5.39 120.30 欧元/日圆 122.50 121.20 +1.07 -6.11 130.47 美元/瑞郎 1.0058 1.0110 -0.51 +0.40 1.0018 英镑/美元 1.2732 1.2719 +0.10 -13.61 1.4738 美元/加元 1.3266 1.3292 -0.20 -4.14 1.3839 美元/离岸人民币 6.8556 6.8720 -0.24 +4.38 6.5680 澳元/美元 0.7472 0.7460 +0.16 +2.71 0.7275 欧元/瑞郎 1.0830 1.0779 +0.47 -0.51 1.0886 欧元/英镑 0.8453 0.8378 +0.90 +14.74 0.7367 新西兰元/美元 0.7139 0.7125 +0.20 +4.60 0.6825 美元/挪威克朗 8.3703 8.4177 -0.56 -5.31 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0089 8.9840 +0.28 -6.17 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1170 9.1870 -0.76 +7.94 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8093 9.8071 +0.02 +6.97 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)(完)