更新版 1-《全球汇市》欧元从三周高位回落，市场聚焦欧洲央行会议

(新增文末表格) * 欧洲央行周四会议是投资者关注焦点 * 澳元下跌，因澳洲央行对经济表态谨慎 路透纽约12月6日 - 欧元兑美元周二从三周高位下跌，因投资者等待将于周四召开的备 受瞩目的欧洲央行政策会议。周一欧元曾强劲上扬。 欧元周一上涨，此前意大利总理伦齐正如交易员预期的那样，在修宪公投中失利。 投资者现在关注欧洲央行立场转趋鹰派的可能性，尽管市场普遍预计，该央行将会延长 公债购买计划。 “短期内市场仍看空欧元，我认为他们可能感到紧张，欧洲央行会议前，是再结清一些 头寸的时候了，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球负责人Marc Chandler称。 欧元收复了最近几周的部分失地，投资者认为欧元跌势过度，且对意大利近期可能寻求 离开欧元区的担忧得到缓解。 欧元周二重拾跌势，市场认为，这是周一大涨后的盘整，并不是受到基本面因素驱动。 11月上半月欧元兑美元下跌，特朗普意外在11月8日的大选中获胜更加快了欧元的跌势 。 欧元下挫，因担心欧元区的稳定性和欧洲央行的鸽派政策，而美元因美国经济增长稳固 的预期而上涨。 纽约汇市尾盘，欧元 下跌0.46%，报1.0713美元，周一曾触及三周高位的1.0796 美元。 美元指数 上涨0.41%，至100.50，周一跌至11月15日以来最低的99.849。 澳元周二下跌，此前澳大利亚央行对发表对经济谨慎的看法，并维持利率不变。 澳大利亚将于周二晚些时候公布国内生产总值(GDP)数据，市场将会从中寻找经济强劲 程度的最新迹象。 “仍然有可能是负增长，”Westpac的Franulovich称。 澳元兑美元 下跌0.24%，报0.7456美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0717 1.0762 -0.42 -1.32 1.0860 美元/日圆 113.98 113.82 +0.14 -5.25 120.30 欧元/日圆 122.19 122.50 -0.25 -6.35 130.47 美元/瑞郎 1.0100 1.0058 +0.42 +0.82 1.0018 英镑/美元 1.2675 1.2732 -0.45 -14.00 1.4738 美元/加元 1.3275 1.3266 +0.07 -4.08 1.3839 美元/离岸人民币 6.8861 6.8556 +0.44 +4.84 6.5680 澳元/美元 0.7460 0.7472 -0.16 +2.54 0.7275 欧元/瑞郎 1.0826 1.0830 -0.04 -0.55 1.0886 欧元/英镑 0.8451 0.8453 -0.02 +14.71 0.7367 新西兰元/美元 0.7118 0.7139 -0.29 +4.29 0.6825 美元/挪威克朗 8.4018 8.3703 +0.38 -4.95 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0085 9.0089 -0.00 -6.17 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1261 9.1170 +0.10 +8.05 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7789 9.8093 -0.31 +6.63 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)