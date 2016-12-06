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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 06:17 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元从三周高位回落，市场聚焦欧洲央行会议

(新增文末表格)
    * 欧洲央行周四会议是投资者关注焦点
    * 澳元下跌，因澳洲央行对经济表态谨慎

    路透纽约12月6日 - 欧元兑美元周二从三周高位下跌，因投资者等待将于周四召开的备
受瞩目的欧洲央行政策会议。周一欧元曾强劲上扬。
    
    欧元周一上涨，此前意大利总理伦齐正如交易员预期的那样，在修宪公投中失利。
    
    投资者现在关注欧洲央行立场转趋鹰派的可能性，尽管市场普遍预计，该央行将会延长
公债购买计划。
    
    “短期内市场仍看空欧元，我认为他们可能感到紧张，欧洲央行会议前，是再结清一些
头寸的时候了，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球负责人Marc Chandler称。
    
    欧元收复了最近几周的部分失地，投资者认为欧元跌势过度，且对意大利近期可能寻求
离开欧元区的担忧得到缓解。
    
    欧元周二重拾跌势，市场认为，这是周一大涨后的盘整，并不是受到基本面因素驱动。
    
    11月上半月欧元兑美元下跌，特朗普意外在11月8日的大选中获胜更加快了欧元的跌势
。
    
    欧元下挫，因担心欧元区的稳定性和欧洲央行的鸽派政策，而美元因美国经济增长稳固
的预期而上涨。 
    
    纽约汇市尾盘，欧元 下跌0.46%，报1.0713美元，周一曾触及三周高位的1.0796
美元。
    
    美元指数 上涨0.41%，至100.50，周一跌至11月15日以来最低的99.849。
    
    澳元周二下跌，此前澳大利亚央行对发表对经济谨慎的看法，并维持利率不变。
    
    澳大利亚将于周二晚些时候公布国内生产总值(GDP)数据，市场将会从中寻找经济强劲
程度的最新迹象。
    
    “仍然有可能是负增长，”Westpac的Franulovich称。
    
    澳元兑美元 下跌0.24%，报0.7456美元。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0717   1.0762   -0.42   -1.32   1.0860
    美元/日圆            113.98   113.82   +0.14   -5.25   120.30
    欧元/日圆         122.19   122.50   -0.25   -6.35   130.47
    美元/瑞郎            1.0100   1.0058   +0.42   +0.82   1.0018
    英镑/美元            1.2675   1.2732   -0.45  -14.00   1.4738
    美元/加元            1.3275   1.3266   +0.07   -4.08   1.3839
    美元/离岸人民币    6.8861   6.8556   +0.44   +4.84   6.5680
    澳元/美元            0.7460   0.7472   -0.16   +2.54   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0826   1.0830   -0.04   -0.55   1.0886
    欧元/英镑         0.8451   0.8453   -0.02  +14.71   0.7367
    新西兰元/美元        0.7118   0.7139   -0.29   +4.29   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4018   8.3703   +0.38   -4.95   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0085   9.0089   -0.00   -6.17   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1261   9.1170   +0.10   +8.05   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7789   9.8093   -0.31   +6.63   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘静；审校 母红)

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