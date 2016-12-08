更正-《全球汇市》欧元兑美元接近三周高位，关注焦点转向欧洲央行会议

(因译文有误，第四段应为欧洲央行“周四”会议，而非“下周”) * 欧元守住上日升幅，关注欧洲央行会议 * 美国公债收益率下跌拖累美元 * 欧元距离周一所及的近三周高位不远 路透12月8日 - 欧元兑美元周四持坚，接近三周高位，投资者将关注焦点转向今日稍晚的欧洲央行政策会 议，美国公债收益率下滑拖累美元。 欧元是本周交易商的主要关注焦点，此前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)继周末公投失利后，在周三提出 辞职。 欧元起初因受周末消息打击下跌，周一强劲反弹，后来兑美元维持在三周高点下方，投资者等待欧洲央行 政策会议。 路透调查显示，大多数分析师预计欧洲央行周四会议将宣布把量化宽松计划延长六个月，并预计欧洲央行 将维持800亿欧元的月度资产购买规模不变。 欧洲央行总裁德拉吉料将强调大量风险，包括欧洲部分国家即将进行的大选，因而认为过早缩减购债可能 会打击依然乏力的经济复苏，抵消购债的作用。 欧元兑美元 涨0.2%至1.0769美元，周三上涨0.3%。该货币对目前离周一高点创下的11月15日以来高 点1.0797不远。 周一，欧元最初下挫至1.0505美元，创下2015年3月来最低水平，这是对意大利公投结果的下意识反应。 但欧元迅速反弹，因为意大利政治似乎暂时避免出现最糟糕的情况。 伦齐辞职后，国会中大多数派系则是力主在几个月后提前进行选举。 巴克莱驻东京资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示，尽管市场对于意大利宣布提前选举的风险仍有疑 虑，但目前的焦点已经落在欧洲央行会议。 “市场对那样的风险感到担忧，”Kadota表示，意指意大利提前选举的可能性。 他并称，“我认为在欧洲央行公布决策后，市场将重新评估情势。” 美元指数 报100.09，自周三日高100.60回落。 周三美元指数下跌约0.2%，美债收益率回落。 美元兑日圆 小跌0.1%至113.62日圆。 日本7-9月国内生产总值(GDP)修正值数据逊于预期，但市场对此反应有限。 日本内阁府周四公布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)环比年率下修为增长1.3%，初值为增长2.2% 。 在11月底时，美元指数创下13年半高位102.05，随着美债收益率升势而上涨。由于市场预期在特朗普执政 下美国将扩大财政支出并加快升息脚步，美债收益率节节攀升。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0756 1.0751 +0.05 -0.96 1.0860 美元/日圆 113.72 113.75 -0.03 -5.47 120.30 欧元/日圆 122.33 122.28 +0.04 -6.24 130.47 美元/瑞郎 1.0069 1.0072 -0.03 +0.51 1.0018 英镑/美元 1.2642 1.2620 +0.17 -14.22 1.4738 美元/加元 1.3220 1.3228 -0.06 -4.47 1.3839 美元/离岸人民币 6.9005 6.8955 +0.07 +5.06 6.5680 澳元/美元 0.7486 0.7479 +0.09 +2.90 0.7275 新西兰元/美元 0.7205 0.7163 +0.59 +5.57 0.6825 澳元/日圆 85.190 85.050 +0.16 -2.77 87.620 新西兰元/日圆 82.010 81.420 +0.72 +0.04 81.980 英镑/日圆 143.81 143.54 +0.19 -18.85 177.22 澳元/新西兰元 1.0387 1.0434 -0.45 -2.60 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 杜明霞/汪红英/陈宗琦/戴素萍 审校 王丽鑫/王颖/郑茵/龚芳)