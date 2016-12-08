更新版 1-《全球汇市》欧元下挫，因欧洲央行延长购债计划期限

(新增文末表格) * 欧元下挫，因欧洲央行会议基调鸽派 * 预计美联储下周将升息 路透纽约12月8日 - 欧元周四下挫逾1%，此前欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长 购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月。 欧洲央行表示，将从明年4月起将每月购买资产规模由800亿欧元下调至600亿欧元，并 将购债计划期限从3月延长至12月。欧洲央行并保留再度增加购债规模的权利。 “他们还是会买很多，”花旗集团外汇策略部门全球主管Steven Englander表示，“九 个月很重要，因延长了预计利率将保持在负值的期限。” 自意大利总理伦齐一如预期，在周日修宪公投中惨败后，欧元走强。 在欧洲央行公布政策决定后，欧元一度应声升至四周高位1.0872美元，之后跌至1.0618 美元，日内重挫1.25%。 “这对处于高位的欧元没有帮助，在意大利公投后，我们结清了欧元空头。”法国农业 信贷汇市策略师Vassili Serebriakov称。 “欧元已经处于那些高位的事实，令市场更加放心在欧洲央行会议后抛售欧元。”他表 示。 市场普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周的货币政策会议上进行今年首 次加息，但也预计联储可能对经济采取谨慎的论调。 交易商将关注美联储官员对明年升息次数的任何暗示，此前特朗普在11月8日美国总统 大选中意外当选，令市场对增加财政刺激措施以提振经济成长的预期升温。 “上次会议有七位与会委员预计明年升息至少三次，我认为这次如果从七位增加至10位 或11位，就是大新闻了。”花旗的Englander表示。 不过，Englander还表示，美联储也意识到，市场利率正在回升，且可能在其进一步升 息前给楼市和汽车市场造成损害，所以他们会很小心，不会助涨这种情况。 纽约尾盘，美元指数 升0.87%，报101.10。美元兑日圆 涨0.25%，报114.06 日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0615 1.0751 -1.26 -2.26 1.0860 美元/日圆 114.01 113.75 +0.23 -5.23 120.30 欧元/日圆 121.02 122.28 -1.03 -7.24 130.47 美元/瑞郎 1.0159 1.0072 +0.86 +1.41 1.0018 英镑/美元 1.2584 1.2620 -0.29 -14.62 1.4738 美元/加元 1.3189 1.3228 -0.29 -4.70 1.3839 美元/离岸人民币 6.8875 6.8955 +0.12 +4.99 6.5680 澳元/美元 0.7459 0.7479 -0.27 +2.53 0.7275 欧元/瑞郎 1.0786 1.0830 -0.41 -0.92 1.0886 欧元/英镑 0.8428 0.8526 -1.15 +14.40 0.7367 新西兰元/美元 0.7172 0.7163 +0.13 +5.08 0.6825 美元/挪威克朗 8.4310 8.3626 +0.82 -4.62 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9519 8.9933 -0.46 -6.76 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1252 9.0704 +0.60 +8.04 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6931 9.7518 -0.60 +5.70 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军/张荻; 审校 母红/龚芳)