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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 06:16 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元下挫，因欧洲央行延长购债计划期限

(新增文末表格)
    * 欧元下挫，因欧洲央行会议基调鸽派
    * 预计美联储下周将升息

    路透纽约12月8日 - 欧元周四下挫逾1%，此前欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长
购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月。
    
    欧洲央行表示，将从明年4月起将每月购买资产规模由800亿欧元下调至600亿欧元，并
将购债计划期限从3月延长至12月。欧洲央行并保留再度增加购债规模的权利。
    
    “他们还是会买很多，”花旗集团外汇策略部门全球主管Steven Englander表示，“九
个月很重要，因延长了预计利率将保持在负值的期限。”
    
    自意大利总理伦齐一如预期，在周日修宪公投中惨败后，欧元走强。
    
    在欧洲央行公布政策决定后，欧元一度应声升至四周高位1.0872美元，之后跌至1.0618
美元，日内重挫1.25%。
    
    “这对处于高位的欧元没有帮助，在意大利公投后，我们结清了欧元空头。”法国农业
信贷汇市策略师Vassili Serebriakov称。
    
    “欧元已经处于那些高位的事实，令市场更加放心在欧洲央行会议后抛售欧元。”他表
示。
    
    市场普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周的货币政策会议上进行今年首
次加息，但也预计联储可能对经济采取谨慎的论调。
    
    交易商将关注美联储官员对明年升息次数的任何暗示，此前特朗普在11月8日美国总统
大选中意外当选，令市场对增加财政刺激措施以提振经济成长的预期升温。
    
    “上次会议有七位与会委员预计明年升息至少三次，我认为这次如果从七位增加至10位
或11位，就是大新闻了。”花旗的Englander表示。
    
    不过，Englander还表示，美联储也意识到，市场利率正在回升，且可能在其进一步升
息前给楼市和汽车市场造成损害，所以他们会很小心，不会助涨这种情况。
    
    纽约尾盘，美元指数 升0.87%，报101.10。美元兑日圆 涨0.25%，报114.06
日圆。    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0615   1.0751   -1.26   -2.26   1.0860
    美元/日圆            114.01   113.75   +0.23   -5.23   120.30
    欧元/日圆         121.02   122.28   -1.03   -7.24   130.47
    美元/瑞郎            1.0159   1.0072   +0.86   +1.41   1.0018
    英镑/美元            1.2584   1.2620   -0.29  -14.62   1.4738
    美元/加元            1.3189   1.3228   -0.29   -4.70   1.3839
    美元/离岸人民币    6.8875   6.8955   +0.12   +4.99   6.5680
    澳元/美元            0.7459   0.7479   -0.27   +2.53   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0786   1.0830   -0.41   -0.92   1.0886
    欧元/英镑         0.8428   0.8526   -1.15  +14.40   0.7367
    新西兰元/美元        0.7172   0.7163   +0.13   +5.08   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4310   8.3626   +0.82   -4.62   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9519   8.9933   -0.46   -6.76   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1252   9.0704   +0.60   +8.04   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6931   9.7518   -0.60   +5.70   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李军/张荻; 审校 母红/龚芳)

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