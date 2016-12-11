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亚洲 | 2016年 12月 11日 星期日 09:59 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元连跌第二日，继续对欧洲央行延长购债计划做出反应

* 欧元下滑，此前欧洲央行延长购债计划
    * 聚焦美联储下周货币政策会议
    * 美元兑日圆升至2月来最高

 (新增文末表格)
    路透纽约12月9日 - 欧元周五连续第二日下跌，继续对欧洲央行货币政策决定做出反应
。欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月
。
        
    欧洲央行表示，将从明年4月起将每月购买资产规模由800亿欧元下调至600亿欧元，并
将购债计划截止日从明年3月延长至12月。欧洲央行保留了再度增加购债规模的权利。
    
    欧洲央行预计2019年通胀为1.7%，称能源价格上涨即便不能提升潜在通胀趋势，也可能
推高消费者物价。
    
    “延长购债计划的时间比多数人士原本预期的要长，且许多措辞颇为鸽派，”富国汇市
分析师Erik Nelson表示，“一直到2019年的通胀预估都很迟滞，经济成长预估也颇为低迷
，风险偏向下滑。”
    
    欧元兑美元 跌至周一来最低的1.0528美元，纽约尾盘跌0.69%，报1.0541美元。
    
    市场普遍预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周货币政策会议上进行今年首
次加息，但对经济的评估可能会十分谨慎。
    
    交易商将关注美联储的经济预估，即所谓的点阵图，以寻找在11月8日美国总统大选特
朗普意外当选后任何预期转变的迹象。
    
    特朗普胜选，令市场对其将加大财政刺激力度，从而提振经济成长和通胀的预期升温。
    
    “在之前三、四次会议上，点阵图预期持续被下修，”Nelson称，“所以，即便美联储
官员维持目前的预估，市场也可能会认为其政策立场略偏鹰派。”
    
    美元指数 尾盘升0.57%，报101.68，美元兑日圆 盘中升至2月9日来最高的1
15.36日圆，尾盘大涨1.16%，报115.30日圆。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0559   1.0615   -0.53   -2.77   1.0860
    美元/日圆            115.36   114.01   +1.18   -4.11   120.30
    欧元/日圆         121.66   121.02   +0.53   -6.75   130.47
    美元/瑞郎            1.0175   1.0159   +0.16   +1.57   1.0018
    英镑/美元            1.2574   1.2584   -0.08  -14.68   1.4738
    美元/加元            1.3175   1.3189   -0.11   -4.80   1.3839
    澳元/美元            0.7451   0.7459   -0.11   +2.42   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0738   1.0786   -0.45   -1.36   1.0886
    欧元/英镑         0.8399   0.8428   -0.34  +14.01   0.7367
    新西兰元/美元        0.7130   0.7172   -0.59   +4.47   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4991   8.4310   +0.81   -3.85   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9831   8.9519   +0.35   -6.44   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1825   9.1252   +0.63   +8.71   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7011   9.6931   +0.08   +5.79   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) 
　　

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