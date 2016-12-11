重温稿-更新版 1-《全球汇市》欧元连跌第二日，继续对欧洲央行延长购债计划做出反应

(新增文末收盘表格) * 欧元下滑，此前欧洲央行延长购债计划 * 聚焦美联储下周货币政策会议 * 美元兑日圆升至2月来最高 路透纽约12月9日 - 欧元周五连续第二日下跌，继续对欧洲央行货币政策决定做出反应 。欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月 。 欧洲央行表示，将从明年4月起将每月购买资产规模由800亿欧元下调至600亿欧元，并 将购债计划截止日从明年3月延长至12月。欧洲央行保留了再度增加购债规模的权利。 欧洲央行预计2019年通胀为1.7%，称能源价格上涨即便不能提升潜在通胀趋势，也可能 推高消费者物价。 “延长购债计划的时间比多数人士原本预期的要长，且许多措辞颇为鸽派，”富国汇市 分析师Erik Nelson表示，“一直到2019年的通胀预估都很迟滞，经济成长预估也颇为低迷 ，风险偏向下滑。” 欧元兑美元 跌至周一来最低的1.0528美元，纽约尾盘跌0.69%，报1.0541美元。 市场普遍预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周货币政策会议上进行今年首 次加息，但对经济的评估可能会十分谨慎。 交易商将关注美联储的经济预估，即所谓的点阵图，以寻找在11月8日美国总统大选特 朗普意外当选后任何预期转变的迹象。 特朗普胜选，令市场对其将加大财政刺激力度，从而提振经济成长和通胀的预期升温。 “在之前三、四次会议上，点阵图预期持续被下修，”Nelson称，“所以，即便美联储 官员维持目前的预估，市场也可能会认为其政策立场略偏鹰派。” 美元指数 尾盘升0.57%，报101.68，美元兑日圆 盘中升至2月9日来最高的1 15.36日圆，尾盘大涨1.16%，报115.30日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0559 1.0615 -0.53 -2.77 1.0860 美元/日圆 115.36 114.01 +1.18 -4.11 120.30 欧元/日圆 121.66 121.02 +0.53 -6.75 130.47 美元/瑞郎 1.0175 1.0159 +0.16 +1.57 1.0018 英镑/美元 1.2574 1.2584 -0.08 -14.68 1.4738 美元/加元 1.3175 1.3189 -0.11 -4.80 1.3839 澳元/美元 0.7451 0.7459 -0.11 +2.42 0.7275 欧元/瑞郎 1.0738 1.0786 -0.45 -1.36 1.0886 欧元/英镑 0.8399 0.8428 -0.34 +14.01 0.7367 新西兰元/美元 0.7130 0.7172 -0.59 +4.47 0.6825 美元/挪威克朗 8.4991 8.4310 +0.81 -3.85 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9831 8.9519 +0.35 -6.44 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1825 9.1252 +0.63 +8.71 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7011 9.6931 +0.08 +5.79 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)