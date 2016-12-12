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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 06:44 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元回落欧元上涨，因担心美联储可能暗示担心美元涨势过度

(新增文末表格)
    * 预计美联储将在为期两天的会议上升息
    * 市场担心美联储可能暗示担心美元涨势过度
    * 油价反弹提振加元和澳元
    * 美元兑日圆从10个月高位回落

    路透纽约12月12日 - 美元兑多数主要货币周一下跌，因担心美国联邦储备理事会(FED/
美联储)可能在最新的政策声明中对美元涨势过度表示忧虑；而油价反弹提振商品货币。
    
    市场普遍预计美联储将在周三进行今年的首次升息，也是全球金融危机以来的第二次升
息。
    
    由于市场已经基本消化了升息预期，焦点现在转至美联储将会为明年进一步收紧政策，
以及自共和党人特朗普在11月8日美国大选中获胜至上周五，美元兑一篮子主要货币大涨近4
%发出什么信号。
    
    美元在这期间的大部分升幅是受美国公债收益率走高带动，因预计特朗普将实施增加支
出和债务、刺激增长和通胀的政策。
    
    “如果美联储警告美元走强对美国经济和全球市场的影响，给美元会带来最大的风险，
”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。
    
    欧元兑美元 上涨约1%，盘中高见1.0651美元，此前在盘初跌至一周低位的1.0526
。纽约尾盘，美元兑日圆 下跌0.3%，报115.03日圆，抹去了稍早的约0.8%的升幅，稍
早最高升至10个月高位的116.12。
    
    美元指数 尾盘下跌0.6%，报100.980，稍早升至一周半高位的101.780。
    
    美元兑澳元、新西兰元和加元等商品货币下跌，因油价急升至2015年年中以来最高价位
，此前在周末石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间就减产达成协议。
    
    “商品价格全线上涨，” TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“这扶
助新兴市场货币和商品货币上涨。”
    
    尾盘，美元兑加元 下跌0.3%，报1.3140加元，盘中触及10月20日以来最低的1.31
08。澳元兑美元 上涨0.4%，报0.7488美元；新西兰元兑美元 上涨0.6%，报
0.7181美元。 
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0634   1.0559   +0.71   -2.08   1.0860
    美元/日圆            115.02   115.36   -0.29   -4.39   120.30
    欧元/日圆         122.31   121.66   +0.53   -6.25   130.47
    美元/瑞郎            1.0129   1.0175   -0.45   +1.11   1.0018
    英镑/美元            1.2675   1.2574   +0.80  -14.00   1.4738
    美元/加元            1.3129   1.3175   -0.35   -5.13   1.3839
    美元/离岸人民币    6.9232   6.9265   -0.05   +5.41   6.5680
    澳元/美元            0.7496   0.7451   +0.60   +3.04   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0777   1.0738   +0.36   -1.00   1.0886
    欧元/英镑         0.8383   0.8399   -0.19  +13.79   0.7367
    新西兰元/美元        0.7200   0.7130   +0.98   +5.49   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4365   8.4991   -0.74   -4.56   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9724   8.9831   -0.12   -6.55   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1650   9.1825   -0.19   +8.51   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7478   9.7011   +0.48   +6.30   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 刘静/龚芳；审校 李军)

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