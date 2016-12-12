更新版 1-《全球汇市》美元回落欧元上涨，因担心美联储可能暗示担心美元涨势过度

(新增文末表格) * 预计美联储将在为期两天的会议上升息 * 市场担心美联储可能暗示担心美元涨势过度 * 油价反弹提振加元和澳元 * 美元兑日圆从10个月高位回落 路透纽约12月12日 - 美元兑多数主要货币周一下跌，因担心美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)可能在最新的政策声明中对美元涨势过度表示忧虑；而油价反弹提振商品货币。 市场普遍预计美联储将在周三进行今年的首次升息，也是全球金融危机以来的第二次升 息。 由于市场已经基本消化了升息预期，焦点现在转至美联储将会为明年进一步收紧政策， 以及自共和党人特朗普在11月8日美国大选中获胜至上周五，美元兑一篮子主要货币大涨近4 %发出什么信号。 美元在这期间的大部分升幅是受美国公债收益率走高带动，因预计特朗普将实施增加支 出和债务、刺激增长和通胀的政策。 “如果美联储警告美元走强对美国经济和全球市场的影响，给美元会带来最大的风险， ”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。 欧元兑美元 上涨约1%，盘中高见1.0651美元，此前在盘初跌至一周低位的1.0526 。纽约尾盘，美元兑日圆 下跌0.3%，报115.03日圆，抹去了稍早的约0.8%的升幅，稍 早最高升至10个月高位的116.12。 美元指数 尾盘下跌0.6%，报100.980，稍早升至一周半高位的101.780。 美元兑澳元、新西兰元和加元等商品货币下跌，因油价急升至2015年年中以来最高价位 ，此前在周末石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间就减产达成协议。 “商品价格全线上涨，” TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“这扶 助新兴市场货币和商品货币上涨。” 尾盘，美元兑加元 下跌0.3%，报1.3140加元，盘中触及10月20日以来最低的1.31 08。澳元兑美元 上涨0.4%，报0.7488美元；新西兰元兑美元 上涨0.6%，报 0.7181美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0634 1.0559 +0.71 -2.08 1.0860 美元/日圆 115.02 115.36 -0.29 -4.39 120.30 欧元/日圆 122.31 121.66 +0.53 -6.25 130.47 美元/瑞郎 1.0129 1.0175 -0.45 +1.11 1.0018 英镑/美元 1.2675 1.2574 +0.80 -14.00 1.4738 美元/加元 1.3129 1.3175 -0.35 -5.13 1.3839 美元/离岸人民币 6.9232 6.9265 -0.05 +5.41 6.5680 澳元/美元 0.7496 0.7451 +0.60 +3.04 0.7275 欧元/瑞郎 1.0777 1.0738 +0.36 -1.00 1.0886 欧元/英镑 0.8383 0.8399 -0.19 +13.79 0.7367 新西兰元/美元 0.7200 0.7130 +0.98 +5.49 0.6825 美元/挪威克朗 8.4365 8.4991 -0.74 -4.56 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9724 8.9831 -0.12 -6.55 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1650 9.1825 -0.19 +8.51 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7478 9.7011 +0.48 +6.30 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静/龚芳；审校 李军)