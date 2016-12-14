更新版 1-《全球汇市》美元上涨，此前美联储加息并暗示将加快升息步伐

(新增文末表格) * 美元触及10个月高位116.71日圆 * 美联储利率预估中值显示明年加息三次 * 美元指数触及近三周高位101.960 * 美联储声明中的谨慎措辞限制了美元的升幅 路透纽约12月14日 - 美元兑日圆周三触及10个月高位，兑其他主要货币也上涨，此前 美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年首次加息，并暗示在明年加快升息步伐。 美元兑日圆 大涨约1.3%，至116.71日圆的2月8日来最高，此前美联储将联邦基金 利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。美联储的利率预估中值显示，明年升息次数升 至三次，每次25个基点，9月时预估为两次。 美联储上次加息还是在一年前，当时将利率由2007-2009年金融危机期间触及的零区间 的低端调升。 近期路透访查的120位分析师都预计，今日美联储将会加息。对市场而言，更重要的是 对未来利率的新预估以及美联储主席在1930GMT开始的记者会。 分析师表示，明年升息次数预估仅增加了一次，加上美联储货币政策声明中的谨慎基调 ，提振美元走强但也没有令美元过度上涨。 “美元上涨主要是因明年加息次数预期由两次增至三次，市场明显没有消化这一因素， ”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。 “总体而言，声明的基调仍较为谨慎，”Gordon还指出。他说，比如美联储对经济前景 风险的描述还是大致均衡，也提到通胀未达标。 欧元兑美元 跌约0.9%，至1.0534美元的日低，从美联储政策决定发布前触及的六 日高位1.0669美元回软。美元指数 触及近三周高位101.960，纽约尾盘升0.8%，报101 .86。 英镑兑美元 跌0.5%，报1.2588美元。 瑞信汇市策略部门全球主管Shahab Jalinoos称，这为美元小涨提供了理据，但并不一 定能改变大局。 “之前的趋势是美国公债收益率上涨，这已经持续了一段时间，以及美元兑欧元和日圆 等核心防御性货币走强，这一趋势持续。” 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0535 1.0625 -0.85 -2.99 1.0860 美元/日圆 117.03 115.16 +1.62 -2.72 120.30 欧元/日圆 123.29 122.38 +0.74 -5.50 130.47 美元/瑞郎 1.0202 1.0119 +0.82 +1.84 1.0018 英镑/美元 1.2563 1.2656 -0.73 -14.76 1.4738 美元/加元 1.3279 1.3127 +1.16 -4.05 1.3839 美元/离岸人民币 6.9249 6.9200 +0.07 +5.43 6.5680 澳元/美元 0.7402 0.7498 -1.28 +1.75 0.7275 欧元/瑞郎 1.0744 1.0752 -0.07 -1.30 1.0886 欧元/英镑 0.8381 0.8391 -0.12 +13.76 0.7367 新西兰元/美元 0.7116 0.7201 -1.18 +4.26 0.6825 美元/挪威克朗 8.5735 8.4228 +1.79 -3.01 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0363 8.9550 +0.91 -5.88 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2565 9.1641 +1.01 +9.59 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7529 9.7370 +0.16 +6.35 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军/龚芳; 审校 母红)