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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 06:26 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，此前美联储加息并暗示将加快升息步伐

(新增文末表格)
    * 美元触及10个月高位116.71日圆
    * 美联储利率预估中值显示明年加息三次
    * 美元指数触及近三周高位101.960
    * 美联储声明中的谨慎措辞限制了美元的升幅

    路透纽约12月14日 - 美元兑日圆周三触及10个月高位，兑其他主要货币也上涨，此前
美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年首次加息，并暗示在明年加快升息步伐。
    
    美元兑日圆 大涨约1.3%，至116.71日圆的2月8日来最高，此前美联储将联邦基金
利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。美联储的利率预估中值显示，明年升息次数升
至三次，每次25个基点，9月时预估为两次。
    
    美联储上次加息还是在一年前，当时将利率由2007-2009年金融危机期间触及的零区间
的低端调升。
    
    近期路透访查的120位分析师都预计，今日美联储将会加息。对市场而言，更重要的是
对未来利率的新预估以及美联储主席在1930GMT开始的记者会。
    
    分析师表示，明年升息次数预估仅增加了一次，加上美联储货币政策声明中的谨慎基调
，提振美元走强但也没有令美元过度上涨。
    
    “美元上涨主要是因明年加息次数预期由两次增至三次，市场明显没有消化这一因素，
”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。
    
    “总体而言，声明的基调仍较为谨慎，”Gordon还指出。他说，比如美联储对经济前景
风险的描述还是大致均衡，也提到通胀未达标。
    
    欧元兑美元 跌约0.9%，至1.0534美元的日低，从美联储政策决定发布前触及的六
日高位1.0669美元回软。美元指数 触及近三周高位101.960，纽约尾盘升0.8%，报101
.86。
    
    英镑兑美元 跌0.5%，报1.2588美元。
    
    瑞信汇市策略部门全球主管Shahab Jalinoos称，这为美元小涨提供了理据，但并不一
定能改变大局。
    
    “之前的趋势是美国公债收益率上涨，这已经持续了一段时间，以及美元兑欧元和日圆
等核心防御性货币走强，这一趋势持续。” 
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0535   1.0625   -0.85   -2.99   1.0860
    美元/日圆            117.03   115.16   +1.62   -2.72   120.30
    欧元/日圆         123.29   122.38   +0.74   -5.50   130.47
    美元/瑞郎            1.0202   1.0119   +0.82   +1.84   1.0018
    英镑/美元            1.2563   1.2656   -0.73  -14.76   1.4738
    美元/加元            1.3279   1.3127   +1.16   -4.05   1.3839
    美元/离岸人民币    6.9249   6.9200   +0.07   +5.43   6.5680
    澳元/美元            0.7402   0.7498   -1.28   +1.75   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0744   1.0752   -0.07   -1.30   1.0886
    欧元/英镑         0.8381   0.8391   -0.12  +13.76   0.7367
    新西兰元/美元        0.7116   0.7201   -1.18   +4.26   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5735   8.4228   +1.79   -3.01   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0363   8.9550   +0.91   -5.88   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2565   9.1641   +1.01   +9.59   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7529   9.7370   +0.16   +6.35   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 李军/龚芳; 审校 母红)

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