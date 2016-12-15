更新版 1-《全球汇市》美联储加息和特朗普新政助美元火力全开，飙升至14年高位

(新增文末表格) * 欧元兑美元跌至约14年低位1.0367美元 * 美元指数势将创六个月来最大单日百分比涨幅 * 美元兑日圆触及近10个半月高位118.66日圆 路透纽约12月15日 - 美元兑一篮子主要货币周四飙升至14年高位，因投资者预期美国 联邦储备理事会(FED/美联储)的政策立场将更趋鹰派，且候任总统特朗普的新政将会提振美 国经济成长。 美元指数 盘中攀升至约14年高位103.560，有望创下近六个月来最大单日百分比 涨幅。 美元今日大涨，兑欧元接近14年高位，兑日圆逼近10个半月峰值，因周三美联储进行了 一年来首次升息，并暗示可能在明年再升息三次，9月会议上预期为升息两次。 昨日升息25个基点在市场的普遍预期之内，但暗示明年将加快升息步伐的做法，让投资 者意外，并在周四继续助燃美元涨势。 分析师称，推动美元走强的另一个因素是，市场预期特朗普政府的经济计划，包括通过 基建支出来刺激经济的财政举措等，将作为美联储加快升息步伐的补充，进一步提振美元。 “既然财政政策可能更趋扩张，市场越发相信货币政策将会收紧，”法国农业信贷银行 驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。 美元兑日圆 尾盘上扬0.9%，报118.11日圆，盘中攀升1.4%，报118.66日圆的2月 初来最高。 欧元兑美元 回落1.2%，报1.0406美元，盘中急跌1.6%，触及2003年1月以 来最低1.0367美元。 巴克莱预计，到2017年第三季，欧元兑美元将触及平价，之后跌至1美元之下。摩根大 通资产管理预计，欧元和美元将在明年首季触及平价。 欧元在跌穿去年低位后跌势加速，因卖出指令可能被触发，以防止欧元投资者遭受进一 步损失，BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien说。欧元上次一触及数年低位是在 去年3月中，当时跌至1.0456美元。 美元兑瑞郎 触及2010年8月以来最高1.0344瑞郎。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0412 1.0535 -1.17 -4.13 1.0860 美元/日圆 118.16 117.03 +0.97 -1.78 120.30 欧元/日圆 123.04 123.29 -0.20 -5.69 130.47 美元/瑞郎 1.0298 1.0202 +0.94 +2.79 1.0018 英镑/美元 1.2415 1.2563 -1.18 -15.76 1.4738 美元/加元 1.3334 1.3279 +0.41 -3.65 1.3839 美元/离岸人民币 6.9314 6.9249 +0.09 +5.53 6.5680 澳元/美元 0.7355 0.7402 -0.63 +1.10 0.7275 欧元/瑞郎 1.0723 1.0744 -0.20 -1.50 1.0886 欧元/英镑 0.8381 0.8381 +0.00 +13.76 0.7367 新西兰元/美元 0.7036 0.7116 -1.12 +3.09 0.6825 美元/挪威克朗 8.6656 8.5735 +1.07 -1.97 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0208 9.0363 -0.17 -6.04 9.6011 美元/瑞典克朗 9.4075 9.2565 +1.63 +11.38 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7982 9.7529 +0.46 +6.84 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红/龚芳; 审校 李军)