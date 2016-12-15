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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 06:22 BJT

更新版 1-《全球汇市》美联储加息和特朗普新政助美元火力全开，飙升至14年高位

(新增文末表格)
    * 欧元兑美元跌至约14年低位1.0367美元
    * 美元指数势将创六个月来最大单日百分比涨幅
    * 美元兑日圆触及近10个半月高位118.66日圆

    路透纽约12月15日 - 美元兑一篮子主要货币周四飙升至14年高位，因投资者预期美国
联邦储备理事会(FED/美联储)的政策立场将更趋鹰派，且候任总统特朗普的新政将会提振美
国经济成长。
    
    美元指数 盘中攀升至约14年高位103.560，有望创下近六个月来最大单日百分比
涨幅。
    
    美元今日大涨，兑欧元接近14年高位，兑日圆逼近10个半月峰值，因周三美联储进行了
一年来首次升息，并暗示可能在明年再升息三次，9月会议上预期为升息两次。
    
    昨日升息25个基点在市场的普遍预期之内，但暗示明年将加快升息步伐的做法，让投资
者意外，并在周四继续助燃美元涨势。

    分析师称，推动美元走强的另一个因素是，市场预期特朗普政府的经济计划，包括通过
基建支出来刺激经济的财政举措等，将作为美联储加快升息步伐的补充，进一步提振美元。
    
    “既然财政政策可能更趋扩张，市场越发相信货币政策将会收紧，”法国农业信贷银行
驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

    美元兑日圆 尾盘上扬0.9%，报118.11日圆，盘中攀升1.4%，报118.66日圆的2月
初来最高。 欧元兑美元 回落1.2%，报1.0406美元，盘中急跌1.6%，触及2003年1月以
来最低1.0367美元。 
    
    巴克莱预计，到2017年第三季，欧元兑美元将触及平价，之后跌至1美元之下。摩根大
通资产管理预计，欧元和美元将在明年首季触及平价。
    
    欧元在跌穿去年低位后跌势加速，因卖出指令可能被触发，以防止欧元投资者遭受进一
步损失，BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien说。欧元上次一触及数年低位是在
去年3月中，当时跌至1.0456美元。
    
    美元兑瑞郎 触及2010年8月以来最高1.0344瑞郎。
   
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0412   1.0535   -1.17   -4.13   1.0860
    美元/日圆            118.16   117.03   +0.97   -1.78   120.30
    欧元/日圆         123.04   123.29   -0.20   -5.69   130.47
    美元/瑞郎            1.0298   1.0202   +0.94   +2.79   1.0018
    英镑/美元            1.2415   1.2563   -1.18  -15.76   1.4738
    美元/加元            1.3334   1.3279   +0.41   -3.65   1.3839
    美元/离岸人民币    6.9314   6.9249   +0.09   +5.53   6.5680
    澳元/美元            0.7355   0.7402   -0.63   +1.10   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0723   1.0744   -0.20   -1.50   1.0886
    欧元/英镑         0.8381   0.8381   +0.00  +13.76   0.7367
    新西兰元/美元        0.7036   0.7116   -1.12   +3.09   0.6825
    美元/挪威克朗        8.6656   8.5735   +1.07   -1.97   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0208   9.0363   -0.17   -6.04   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.4075   9.2565   +1.63  +11.38   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7982   9.7529   +0.46   +6.84   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 母红/龚芳; 审校 李军)

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