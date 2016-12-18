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亚洲 | 2016年 12月 18日 星期日 09:14 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元留守在14年高位附近，升势暂歇

(新增文末收盘表格)
    * 美元兑欧元触及14年高位后下滑
    * 欧元距离与美元平价仅差约4%
    * 美元兑日圆、欧元和瑞郎将录得四周来的最大周度升幅

    路透纽约12月16日 - 美元兑一篮子主要货币周五下跌，但仍守在接近周三美国联邦储
备理事会(FED/美联储)会议后触及的14年高位，获利了结令美元升势暂歇。
    
    尾盘，美元指数 报102.900，距离周四触及的14年高位103.560不远，全日下跌0.
12%。
    
    该指数周四上涨1.2%，录得近六个月来的最大单日百分比升幅，此前美联储一年来首次
上调利率，并暗示明年可能升息三次，而9月会议的预期是两次。
    
    升息预期，加上预计美国当选总统特朗普可能通过财政刺激措施提振国内经济，美元被
推高，令美元与欧元平价的论调重燃。
    
    分析师称，周末前的获利了结，加上预计年底前美元流动性受挤压，令美元升势周五遇
阻。
    
    “联邦公开市场委员会(FOMC)会议之后的升幅已很大，可以预期美元多头进行一些获利
了结，”FX Analytics合伙人David Gilmore称。
    
    尾盘，欧元兑美元上涨0.2%，报1.0433美元，此前在周四触及接近14年低位的1.0364。
当前距离与美元平价仅差约4%。美元兑日圆下跌0.2%，报117.94，周四曾触及约10个半月高
位的118.66。
    
    尽管周五下跌，但本周美元兑欧元、日圆和瑞郎将录得四周来的最大周度百分比升幅。
本周，欧元兑美元将下跌1.2%，美元兑日圆将上涨2.2%，美元兑瑞郎将上涨约1%。
        
    尾盘，美元兑瑞郎下跌0.3%，报1.0268瑞郎，周四曾触及2010年8月以来最高的1.0344
。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0859   1.0929   -0.64   -0.01   1.0860
    美元/日圆            117.98   118.16   -0.15   -1.93   120.30
    欧元/日圆         123.32   123.04   +0.23   -5.48   130.47
    美元/瑞郎            1.0254   1.0298   -0.43   +2.36   1.0018
    英镑/美元            1.2487   1.2415   +0.58  -15.27   1.4738
    美元/加元            1.3331   1.3334   -0.02   -3.67   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9630   6.9314   +0.46   +6.01   6.5680
    澳元/美元            0.7304   0.7355   -0.69   +0.40   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0723   1.0723   +0.00   -1.50   1.0886
    欧元/英镑         0.8371   0.8381   -0.12  +13.63   0.7367
    新西兰元/美元        0.6957   0.7036   -1.12   +1.93   0.6825
    美元/挪威克朗        8.6635   8.6656   -0.02   -1.99   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0622   9.0208   +0.46   -5.61   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.3563   9.4075   -0.54  +10.77   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7695   9.7982   -0.29   +6.53   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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