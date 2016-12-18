重温稿-《全球汇市》美元留守在14年高位附近，升势暂歇

* 美元兑欧元触及14年高位后下滑 * 欧元距离与美元平价仅差约4% * 美元兑日圆、欧元和瑞郎将录得四周来的最大周度升幅 路透纽约12月18日 - 美元兑一篮子主要货币周五下跌，但仍守在接近周三美国联邦储 备理事会(FED/美联储)会议后触及的14年高位，获利了结令美元升势暂歇。 尾盘，美元指数 报102.900，距离周四触及的14年高位103.560不远，全日下跌0. 12%。 该指数周四上涨1.2%，录得近六个月来的最大单日百分比升幅，此前美联储一年来首次 上调利率，并暗示明年可能升息三次，而9月会议的预期是两次。 升息预期，加上预计美国当选总统特朗普可能通过财政刺激措施提振国内经济，美元被 推高，令美元与欧元平价的论调重燃。 分析师称，周末前的获利了结，加上预计年底前美元流动性受挤压，令美元升势周五遇 阻。 “联邦公开市场委员会(FOMC)会议之后的升幅已很大，可以预期美元多头进行一些获利 了结，”FX Analytics合伙人David Gilmore称。 尾盘，欧元兑美元上涨0.2%，报1.0433美元，此前在周四触及接近14年低位的1.0364。 当前距离与美元平价仅差约4%。美元兑日圆下跌0.2%，报117.94，周四曾触及约10个半月高 位的118.66。 尽管周五下跌，但本周美元兑欧元、日圆和瑞郎将录得四周来的最大周度百分比升幅。 本周，欧元兑美元将下跌1.2%，美元兑日圆将上涨2.2%，美元兑瑞郎将上涨约1%。 尾盘，美元兑瑞郎下跌0.3%，报1.0268瑞郎，周四曾触及2010年8月以来最高的1.0344 。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0859 1.0929 -0.64 -0.01 1.0860 美元/日圆 117.98 118.16 -0.15 -1.93 120.30 欧元/日圆 123.32 123.04 +0.23 -5.48 130.47 美元/瑞郎 1.0254 1.0298 -0.43 +2.36 1.0018 英镑/美元 1.2487 1.2415 +0.58 -15.27 1.4738 美元/加元 1.3331 1.3334 -0.02 -3.67 1.3839 美元/离岸人民币 6.9630 6.9314 +0.46 +6.01 6.5680 澳元/美元 0.7304 0.7355 -0.69 +0.40 0.7275 欧元/瑞郎 1.0723 1.0723 +0.00 -1.50 1.0886 欧元/英镑 0.8371 0.8381 -0.12 +13.63 0.7367 新西兰元/美元 0.6957 0.7036 -1.12 +1.93 0.6825 美元/挪威克朗 8.6635 8.6656 -0.02 -1.99 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0622 9.0208 +0.46 -5.61 9.6011 美元/瑞典克朗 9.3563 9.4075 -0.54 +10.77 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7695 9.7982 -0.29 +6.53 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)