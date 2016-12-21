更新版 1-《全球汇市》美元从14年高位回落，瑞典克朗大涨

* 欧元兑美元从2003年以来的最低水平反弹 * 瑞典克朗跳升，因瑞典央行以微弱优势批准维持量化宽松计划 * 圣诞假日前交易量萎缩 (新增文末汇率表格) 路透纽约12月21日 - 美元周三从14年高位回落，但瑞典克朗兑欧元录得约10个月来的 最大单日升幅，此前瑞典央行以微弱优势批准延续债券购买计划。 分析师称，在周四一批美国经济数据出炉及圣诞假日前，一些交易商在淡静交投中获利 了结，减少了美元头寸。 “今日走势没有大的基本面消息推动，更多的是假日前的技术性调整，”Pioneer Inv estments 外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。 美元自11月8日美国大选以来已经上涨了4.5%，因交易员押注当选总统特朗普和共和党 控制的国会将实施大幅减税和财政支出计划，以刺激经济发展。 美元指数 下滑0.27%，报103.01，周二达到2002年12月以来最高的103.65。 今日的跌幅有限，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周暗示，可能以比原来预想更 快的速度升息。 欧元 上涨0.4%，报1.0423美元，从周二触及的2003年1月以来最低的1.0352反弹 。 美元兑日圆 下跌0.3%，报117.52。 分析师警告称，如果特朗普的政策细节不能达到市场预期，美元容易出现回落。 **瑞典克朗跳升** 瑞典央行保持负0.50%的利率不变，延长量化宽松(QE)或债券购买计划，此前因委员会 意见存分歧，央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)不得不投出他自己那一票，这是2008年以来 首次出现这种情况。 持不同意见的委员与许多分析师的观点一致，即超宽松的货币政策与经济增长不同步， 瑞典经济今年预计增长逾3%，明年增长2%。 “这对很多国家都是一个尝试，”矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang称，量化宽松和 负利率的效果最多“也不过是乏善可陈”。 根据路透数据，欧元兑瑞典克朗 下跌近1%，报9.6112克朗，势将录得2月以来 的最大单日跌幅。 美元兑瑞典克朗 下跌1.4%，报9.2168，也将录得6月以来的最大单日跌幅。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0423 1.0385 +0.37 -4.02 1.0860 美元/日圆 117.54 117.84 -0.25 -2.29 120.30 欧元/日圆 122.53 122.38 +0.12 -6.09 130.47 美元/瑞郎 1.0263 1.0283 -0.19 +2.45 1.0018 英镑/美元 1.2352 1.2365 -0.11 -16.19 1.4738 美元/加元 1.3411 1.3367 +0.33 -3.09 1.3839 美元/离岸人民币 6.9287 6.9377 -0.13 +5.49 6.5680 澳元/美元 0.7235 0.7259 -0.33 -0.55 0.7275 欧元/瑞郎 1.0701 1.0683 +0.17 -1.70 1.0886 欧元/英镑 0.8433 0.8406 +0.32 +14.47 0.7367 新西兰元/美元 0.6897 0.6914 -0.25 +1.05 0.6825 美元/挪威克朗 8.6810 8.7035 -0.26 -1.80 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0496 9.0415 +0.09 -5.74 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2313 9.3480 -1.25 +9.29 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6225 9.7099 -0.90 +4.93 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)