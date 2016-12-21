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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 06:58 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元从14年高位回落，瑞典克朗大涨

* 欧元兑美元从2003年以来的最低水平反弹
    * 瑞典克朗跳升，因瑞典央行以微弱优势批准维持量化宽松计划
    * 圣诞假日前交易量萎缩

 (新增文末汇率表格)
    路透纽约12月21日 - 美元周三从14年高位回落，但瑞典克朗兑欧元录得约10个月来的
最大单日升幅，此前瑞典央行以微弱优势批准延续债券购买计划。
    
    分析师称，在周四一批美国经济数据出炉及圣诞假日前，一些交易商在淡静交投中获利
了结，减少了美元头寸。
    
    “今日走势没有大的基本面消息推动，更多的是假日前的技术性调整，”Pioneer　Inv
estments 外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。
    
    美元自11月8日美国大选以来已经上涨了4.5%，因交易员押注当选总统特朗普和共和党
控制的国会将实施大幅减税和财政支出计划，以刺激经济发展。
    
    美元指数 下滑0.27%，报103.01，周二达到2002年12月以来最高的103.65。
    
    今日的跌幅有限，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周暗示，可能以比原来预想更
快的速度升息。
    
    欧元 上涨0.4%，报1.0423美元，从周二触及的2003年1月以来最低的1.0352反弹
。
    
    美元兑日圆 下跌0.3%，报117.52。
    
    分析师警告称，如果特朗普的政策细节不能达到市场预期，美元容易出现回落。
    
    
    **瑞典克朗跳升**
    
    瑞典央行保持负0.50%的利率不变，延长量化宽松(QE)或债券购买计划，此前因委员会
意见存分歧，央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)不得不投出他自己那一票，这是2008年以来
首次出现这种情况。
    
    持不同意见的委员与许多分析师的观点一致，即超宽松的货币政策与经济增长不同步，
瑞典经济今年预计增长逾3%，明年增长2%。
    
    “这对很多国家都是一个尝试，”矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang称，量化宽松和
负利率的效果最多“也不过是乏善可陈”。
    
    根据路透数据，欧元兑瑞典克朗 下跌近1%，报9.6112克朗，势将录得2月以来
的最大单日跌幅。
    
    美元兑瑞典克朗 下跌1.4%，报9.2168，也将录得6月以来的最大单日跌幅。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0423   1.0385   +0.37   -4.02   1.0860
    美元/日圆            117.54   117.84   -0.25   -2.29   120.30
    欧元/日圆         122.53   122.38   +0.12   -6.09   130.47
    美元/瑞郎            1.0263   1.0283   -0.19   +2.45   1.0018
    英镑/美元            1.2352   1.2365   -0.11  -16.19   1.4738
    美元/加元            1.3411   1.3367   +0.33   -3.09   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9287   6.9377   -0.13   +5.49   6.5680
    澳元/美元            0.7235   0.7259   -0.33   -0.55   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0701   1.0683   +0.17   -1.70   1.0886
    欧元/英镑         0.8433   0.8406   +0.32  +14.47   0.7367
    新西兰元/美元        0.6897   0.6914   -0.25   +1.05   0.6825
    美元/挪威克朗        8.6810   8.7035   -0.26   -1.80   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0496   9.0415   +0.09   -5.74   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2313   9.3480   -1.25   +9.29   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6225   9.7099   -0.90   +4.93   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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