更新版 1-《全球汇市》美元徘徊在14年高位下方，欧元走坚

* 获利了结一度推动美元从14年高位进一步下滑 * 数据支持美国经济稳步增长的观点 * 美元长期看涨势头未受影响 * 欧元走强，因寄望意大利政府将会救助西雅那银行 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约12月22日 - 美元兑一篮子货币周四基本持稳，徘徊在本周稍早触及的14年高位下方，因在早盘 出现一波获利了结后，浮现一轮温和买盘。 分析师称，交易商对今日多数向好的美国经济数据反应冷淡，在圣诞节前未再增加美元看涨押注。 “美元已录得相当可观的涨幅，是时候稍作喘息，”Columbia Threadneedle Investments的高级利率和 汇市分析师Ed Al-Hussainy表示。 美元指数 小涨，报103.08，但仍低于周二触及的2002年12月以来最高103.65。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周暗示明年将升息三次，超过部分分析师预期的两次，之后美元接连 刷新数年高位。 美元涨势始于六周前，受助于市场押注，美国候任总统特朗普和共和党控制的国会将会减税并增加联邦支 出，从而提振经济成长并推升通胀。 目前市场翘首以待特朗普政府经济政策的细节，交易商和分析师谨慎地认为，美元可能进一步回落。自11 月8日大选以来，美元指数已累积攀升5%。 不过，他们中的多数人并未改变长期看好美元的观点。 “毫无疑问，美元的大趋势是走强，”Cambridge Global Payments的高级汇市交易员Stephen Casey说， “美元的每一次下跌都将是买入良机。” 周四公布的11月美国资本财新订单数据强于预期，且美国第三季经济增长年率被上修，巩固了经济稳步扩 张的观点。 美元升势暂歇的同时，欧元持稳，之前意大利政府公布救助西雅那银行的计划。 欧元兑美元 盘中触及一周高位，从路透数据显示的周二触及的近14年低位1.0350美元反弹。欧元纽 约尾盘上涨0.1%，报1.0429美元。 欧元兑日圆 上涨0.1%，报122.67日圆。 美元兑日圆持平在 117.57日圆，一周前触及2月初以来最高118.66日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0435 1.0423 +0.12 -3.91 1.0860 美元/日圆 117.51 117.54 -0.03 -2.32 120.30 欧元/日圆 122.65 122.53 +0.10 -5.99 130.47 美元/瑞郎 1.0255 1.0263 -0.08 +2.37 1.0018 英镑/美元 1.2282 1.2352 -0.57 -16.66 1.4738 美元/加元 1.3482 1.3411 +0.53 -2.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.9474 6.9287 +0.27 +5.78 6.5680 澳元/美元 0.7214 0.7235 -0.29 -0.84 0.7275 欧元/瑞郎 1.0702 1.0701 +0.01 -1.69 1.0886 欧元/英镑 0.8489 0.8433 +0.66 +15.23 0.7367 新西兰元/美元 0.6901 0.6897 +0.06 +1.11 0.6825 美元/挪威克朗 8.7129 8.6810 +0.37 -1.44 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0916 9.0496 +0.46 -5.31 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2235 9.2313 -0.08 +9.20 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6253 9.6225 +0.03 +4.96 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)