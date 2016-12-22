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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 06:26 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元徘徊在14年高位下方，欧元走坚

* 获利了结一度推动美元从14年高位进一步下滑
    * 数据支持美国经济稳步增长的观点
    * 美元长期看涨势头未受影响
    * 欧元走强，因寄望意大利政府将会救助西雅那银行

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约12月22日 - 美元兑一篮子货币周四基本持稳，徘徊在本周稍早触及的14年高位下方，因在早盘
出现一波获利了结后，浮现一轮温和买盘。
    
    分析师称，交易商对今日多数向好的美国经济数据反应冷淡，在圣诞节前未再增加美元看涨押注。

    “美元已录得相当可观的涨幅，是时候稍作喘息，”Columbia Threadneedle Investments的高级利率和
汇市分析师Ed Al-Hussainy表示。
    
    美元指数 小涨，报103.08，但仍低于周二触及的2002年12月以来最高103.65。 
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周暗示明年将升息三次，超过部分分析师预期的两次，之后美元接连
刷新数年高位。

    美元涨势始于六周前，受助于市场押注，美国候任总统特朗普和共和党控制的国会将会减税并增加联邦支
出，从而提振经济成长并推升通胀。
    
    目前市场翘首以待特朗普政府经济政策的细节，交易商和分析师谨慎地认为，美元可能进一步回落。自11
月8日大选以来，美元指数已累积攀升5%。
    
    不过，他们中的多数人并未改变长期看好美元的观点。

    “毫无疑问，美元的大趋势是走强，”Cambridge Global Payments的高级汇市交易员Stephen Casey说，
“美元的每一次下跌都将是买入良机。”
    
    周四公布的11月美国资本财新订单数据强于预期，且美国第三季经济增长年率被上修，巩固了经济稳步扩
张的观点。
    
    美元升势暂歇的同时，欧元持稳，之前意大利政府公布救助西雅那银行的计划。
    
    欧元兑美元 盘中触及一周高位，从路透数据显示的周二触及的近14年低位1.0350美元反弹。欧元纽
约尾盘上涨0.1%，报1.0429美元。
    
    欧元兑日圆 上涨0.1%，报122.67日圆。 
    
    美元兑日圆持平在 117.57日圆，一周前触及2月初以来最高118.66日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0435   1.0423   +0.12   -3.91   1.0860
    美元/日圆            117.51   117.54   -0.03   -2.32   120.30
    欧元/日圆         122.65   122.53   +0.10   -5.99   130.47
    美元/瑞郎            1.0255   1.0263   -0.08   +2.37   1.0018
    英镑/美元            1.2282   1.2352   -0.57  -16.66   1.4738
    美元/加元            1.3482   1.3411   +0.53   -2.58   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9474   6.9287   +0.27   +5.78   6.5680
    澳元/美元            0.7214   0.7235   -0.29   -0.84   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0702   1.0701   +0.01   -1.69   1.0886
    欧元/英镑         0.8489   0.8433   +0.66  +15.23   0.7367
    新西兰元/美元        0.6901   0.6897   +0.06   +1.11   0.6825
    美元/挪威克朗        8.7129   8.6810   +0.37   -1.44   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0916   9.0496   +0.46   -5.31   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2235   9.2313   -0.08   +9.20   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6253   9.6225   +0.03   +4.96   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
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