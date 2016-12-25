更新版 1-《全球汇市》美元基本持平，圣诞假日前交投清淡

* 日圆上涨，因美债收益率下降，但长周末前交投谨慎 * 欧元走强，此前意大利批准了对西雅那银行的救助计划 (新增汇率表格) 路透纽约12月23日 - 美元周五持稳，比本周稍早触及的14年高位低约0.5%。市场交投 清淡，因交易员在圣诞节长周末前离场。 美元近期的升势可能会在新年交易开始后恢复。自11月8日特朗普在美国大选中获胜以 来，美元兑一篮子货币已经上涨了5%。 “从现在到年底，没人愿意承担新的风险，他们不想毁掉已取得的涨幅，”Evercore I SI策略师Stan Shipley称。 交易员没有理会乐观的新屋销售和消费者信心数据，数据巩固了美国经济正稳步扩张的 观点。 市场押注特朗普的经济政策将刺激经济增长并推升通胀，这提振投资者对美元、股票和 企业债的兴致，也导致对传统的避险资产如日圆、黄金和美债的抛售。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示明年将以更快的速度升息，而欧洲央行和日本央 行却维持超宽松货币政策立场。这种政策差异也在近日支撑了美元。 美元指数 小幅下跌至103.04，在0.34点的区间内波动，距离周二触及的14年高位 103.65不远。 欧元持稳，此前意大利政府批准了对西雅那银行 的救助计划，这家世界上最 古老的银行之前未能从投资者那里筹集到所需资金。 对欧洲银行业的担忧也有所缓解，也因为瑞士信贷 和德意志银行 与美国司法部就其在销售抵押支持证券(MBS)时误导投资者的指控达成和解。 欧元 上涨0.1%，报1.0446美元，持于本周稍早触及的近14年低位的1.0350美元之 上。 日本市场因节日休市，日圆兑欧元 微升0.1%，报122.45日圆，兑美元 上涨0.2%，报117.26日圆。 “日圆在经历了近期的下跌后进行一些整固，” Wells Fargo Investment Institute 全球市场首席策略师Paul Christopher称。 分析师称，日圆兑美元在本周触及10个半月低位后有所反弹，受助于美债收益率下降， 以及安卡拉和柏林发生袭击事件后出现一些避险买盘。 指标10年期美债收益率 下跌1个基点至2.543%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0454 1.0435 +0.18 -3.74 1.0860 美元/日圆 117.31 117.51 -0.17 -2.49 120.30 欧元/日圆 122.68 122.65 +0.02 -5.97 130.47 美元/瑞郎 1.0260 1.0255 +0.05 +2.42 1.0018 英镑/美元 1.2290 1.2282 +0.07 -16.61 1.4738 美元/加元 1.3534 1.3482 +0.39 -2.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.9565 6.9474 +0.13 +5.92 6.5680 澳元/美元 0.7180 0.7214 -0.47 -1.31 0.7275 欧元/瑞郎 1.0736 1.0702 +0.32 -1.38 1.0886 欧元/英镑 0.8503 0.8489 +0.16 +15.42 0.7367 新西兰元/美元 0.6877 0.6901 -0.35 +0.76 0.6825 美元/挪威克朗 8.6980 8.7129 -0.17 -1.60 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0947 9.0916 +0.03 -5.27 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2167 9.2235 -0.07 +9.12 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6359 9.6253 +0.11 +5.07 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)