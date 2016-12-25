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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 06:37 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元基本持平，圣诞假日前交投清淡

* 日圆上涨，因美债收益率下降，但长周末前交投谨慎
    * 欧元走强，此前意大利批准了对西雅那银行的救助计划

 (新增汇率表格)
    路透纽约12月23日 - 美元周五持稳，比本周稍早触及的14年高位低约0.5%。市场交投
清淡，因交易员在圣诞节长周末前离场。
    
    美元近期的升势可能会在新年交易开始后恢复。自11月8日特朗普在美国大选中获胜以
来，美元兑一篮子货币已经上涨了5%。
    
    “从现在到年底，没人愿意承担新的风险，他们不想毁掉已取得的涨幅，”Evercore I
SI策略师Stan Shipley称。
    
    交易员没有理会乐观的新屋销售和消费者信心数据，数据巩固了美国经济正稳步扩张的
观点。
    
    市场押注特朗普的经济政策将刺激经济增长并推升通胀，这提振投资者对美元、股票和
企业债的兴致，也导致对传统的避险资产如日圆、黄金和美债的抛售。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示明年将以更快的速度升息，而欧洲央行和日本央
行却维持超宽松货币政策立场。这种政策差异也在近日支撑了美元。
    
    美元指数 小幅下跌至103.04，在0.34点的区间内波动，距离周二触及的14年高位
103.65不远。
    
     欧元持稳，此前意大利政府批准了对西雅那银行 的救助计划，这家世界上最
古老的银行之前未能从投资者那里筹集到所需资金。
    
    对欧洲银行业的担忧也有所缓解，也因为瑞士信贷 和德意志银行 
与美国司法部就其在销售抵押支持证券(MBS)时误导投资者的指控达成和解。
    
    欧元 上涨0.1%，报1.0446美元，持于本周稍早触及的近14年低位的1.0350美元之
上。
    
    日本市场因节日休市，日圆兑欧元 微升0.1%，报122.45日圆，兑美元 
上涨0.2%，报117.26日圆。
    
    “日圆在经历了近期的下跌后进行一些整固，” Wells Fargo Investment Institute
全球市场首席策略师Paul Christopher称。   
    
    分析师称，日圆兑美元在本周触及10个半月低位后有所反弹，受助于美债收益率下降，
以及安卡拉和柏林发生袭击事件后出现一些避险买盘。
    
    指标10年期美债收益率 下跌1个基点至2.543%。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0454   1.0435   +0.18   -3.74   1.0860
    美元/日圆            117.31   117.51   -0.17   -2.49   120.30
    欧元/日圆         122.68   122.65   +0.02   -5.97   130.47
    美元/瑞郎            1.0260   1.0255   +0.05   +2.42   1.0018
    英镑/美元            1.2290   1.2282   +0.07  -16.61   1.4738
    美元/加元            1.3534   1.3482   +0.39   -2.20   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9565   6.9474   +0.13   +5.92   6.5680
    澳元/美元            0.7180   0.7214   -0.47   -1.31   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0736   1.0702   +0.32   -1.38   1.0886
    欧元/英镑         0.8503   0.8489   +0.16  +15.42   0.7367
    新西兰元/美元        0.6877   0.6901   -0.35   +0.76   0.6825
    美元/挪威克朗        8.6980   8.7129   -0.17   -1.60   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0947   9.0916   +0.03   -5.27   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2167   9.2235   -0.07   +9.12   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6359   9.6253   +0.11   +5.07   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘静；审校 母红)
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