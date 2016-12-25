更新版 1-《全球汇市》美元基本持平，圣诞假日前交投清淡

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
* 日圆上涨，因美债收益率下降，但长周末前交投谨慎 * 欧元走强，此前意大利批准了对西雅那银行的救助计划 (新增汇率表格) 路透纽约12月23日 - 美元周五持稳，比本周稍早触及的14年高位低约0.5%。市场交投 清淡，因交易员在圣诞节长周末前离场。 美元近期的升势可能会在新年交易开始后恢复。自11月8日特朗普在美国大选中获胜以 来，美元兑一篮子货币已经上涨了5%。 “从现在到年底，没人愿意承担新的风险，他们不想毁掉已取得的涨幅，”Evercore I SI策略师Stan Shipley称。 交易员没有理会乐观的新屋销售和消费者信心数据，数据巩固了美国经济正稳步扩张的 观点。 市场押注特朗普的经济政策将刺激经济增长并推升通胀，这提振投资者对美元、股票和 企业债的兴致，也导致对传统的避险资产如日圆、黄金和美债的抛售。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示明年将以更快的速度升息，而欧洲央行和日本央 行却维持超宽松货币政策立场。这种政策差异也在近日支撑了美元。 美元指数 小幅下跌至103.04，在0.34点的区间内波动，距离周二触及的14年高位 103.65不远。 欧元持稳，此前意大利政府批准了对西雅那银行 的救助计划，这家世界上最 古老的银行之前未能从投资者那里筹集到所需资金。 对欧洲银行业的担忧也有所缓解，也因为瑞士信贷 和德意志银行 与美国司法部就其在销售抵押支持证券(MBS)时误导投资者的指控达成和解。 欧元 上涨0.1%，报1.0446美元，持于本周稍早触及的近14年低位的1.0350美元之 上。 日本市场因节日休市，日圆兑欧元 微升0.1%，报122.45日圆，兑美元 上涨0.2%，报117.26日圆。 “日圆在经历了近期的下跌后进行一些整固，” Wells Fargo Investment Institute 全球市场首席策略师Paul Christopher称。 分析师称，日圆兑美元在本周触及10个半月低位后有所反弹，受助于美债收益率下降， 以及安卡拉和柏林发生袭击事件后出现一些避险买盘。 指标10年期美债收益率 下跌1个基点至2.543%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0454 1.0435 +0.18 -3.74 1.0860 美元/日圆 117.31 117.51 -0.17 -2.49 120.30 欧元/日圆 122.68 122.65 +0.02 -5.97 130.47 美元/瑞郎 1.0260 1.0255 +0.05 +2.42 1.0018 英镑/美元 1.2290 1.2282 +0.07 -16.61 1.4738 美元/加元 1.3534 1.3482 +0.39 -2.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.9565 6.9474 +0.13 +5.92 6.5680 澳元/美元 0.7180 0.7214 -0.47 -1.31 0.7275 欧元/瑞郎 1.0736 1.0702 +0.32 -1.38 1.0886 欧元/英镑 0.8503 0.8489 +0.16 +15.42 0.7367 新西兰元/美元 0.6877 0.6901 -0.35 +0.76 0.6825 美元/挪威克朗 8.6980 8.7129 -0.17 -1.60 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0947 9.0916 +0.03 -5.27 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2167 9.2235 -0.07 +9.12 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6359 9.6253 +0.11 +5.07 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。