更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆上涨，因房价等美国数据强于预期

* 美元兑日圆上扬近0.5%，但仍低于10个月高位 * 美国10月房价数据优于预期 * 对美联储今年进一步加息的预期支持美元 (新增汇率表格) 路透纽约12月27日 - 美元兑日圆周二在淡静交投中上涨，受强于预期的美国经济数据 提振，且投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀态度强硬，但美元兑日圆仍低 于近期触及的10个月高位。 数据有助于巩固美联储明年将加快升息的预期。12月14日美联储预计明年加息三次，多 于9月预估的两次后，上述预期升温。 因英国、澳洲、新西兰、加拿大和香港市场仍因假期休市，汇市交投清淡。 “美联储明年收紧政策的前景令债券承压，美债收益率上涨，美元继续获得买盘，很明 显Case-Shiller房价数据对此也有帮助。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称 。 数据显示，美国10月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前 月上涨0.6%，分析师的预估为涨0.5%，9月修正后为上升0.5%。 美元兑日圆 扩大涨幅至日高117.61日圆，当日升近0.5%。之前数据显示美国12月 消费者信心触及逾15年最高。 美元兑日圆仍低于12月15日所创的10个月高位118.66日圆。美元指数 也低于12月 20日触及的14年高位103.650，纽约尾盘，美元指数持平，报103.020。 分析师表示，美元升势看来仍未改变，尽管美元是否能攻下120日圆及兑欧元触及平价 水准仍难以预料。 “美元受到，且可能继续受到新政府政策将刺激通胀、从而迫使美联储在2017年加快升 息的预期支撑。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner在研究报告 中指出。 今年美元指数势将上扬约4.5%，连升第四年。所有这些涨幅都是11月8日美国大选后录 得的，因市场预期美国当选总统特朗普的经济政策和美联储加快加息会提振美元。 欧元兑美元 尾盘大致持平，报1.0457美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0455 1.0453 +0.02 -3.73 1.0860 美元/日圆 117.39 117.07 +0.27 -2.42 120.30 欧元/日圆 122.78 122.40 +0.31 -5.89 130.47 美元/瑞郎 1.0273 1.0266 +0.07 +2.55 1.0018 英镑/美元 1.2270 1.2281 -0.09 -16.75 1.4738 美元/加元 1.3573 1.3507 +0.49 -1.92 1.3839 美元/离岸人民币 6.9569 6.9505 +0.09 +5.92 6.5680 澳元/美元 0.7180 0.7184 -0.06 -1.31 0.7275 欧元/瑞郎 1.0748 1.0738 +0.09 -1.27 1.0886 欧元/英镑 0.8531 0.8507 +0.28 +15.80 0.7367 新西兰元/美元 0.6888 0.6894 -0.09 +0.92 0.6825 美元/挪威克朗 8.6942 8.6911 +0.04 -1.65 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0986 9.0890 +0.11 -5.23 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2260 9.2046 +0.23 +9.23 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6452 9.6234 +0.23 +5.18 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 刘静)