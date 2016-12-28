更新版 1-《全球汇市》美元兑英镑走强，英国有退欧忧虑而美国经济看好

* 美元兑英镑触及两个月高位1.2201美元 * 欧元兑美元触及八日低位1.0372美元 * 美国成长预估被上调提振美元 * 美元今年有望上涨4.7% (新增汇率表格) 路透纽约12月28日 - 美元兑英镑周三触及两个月最高，因担忧明年的英国退欧磋商， 另外，预期美国经济成长加速也扶助支撑美元。 英镑兑美元 盘中一度下跌0.5%，低见10月31日以来最低1.2201美元。明年英国 将面临脱欧磋商的不确定性。英国首相特雷莎梅在10月表示，将在3月底之前启动脱欧进程 。 市场预期，美国候任总统特朗普将通过财政刺激举措来提振美国成长，这也继续提振美 元。 候任白宫发言人Sean Spicer在一次记者会上表示，特朗普计划在今日2100-2200 GMT发 表与经济有关的声明。 美元指数今年迄今已累积上涨4.7%。所有涨幅均来自于11月8日美国大选后。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月14日发布的预期显示，明年将会升息三次，超过 9月时预期的两次。这也助燃美元近期的涨势。 “今日只是延续美元近期的涨势，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk 表示。他指出，很多交易员目前在度假，市场交投清淡。他还表示，即将开始的英国脱欧磋 商，对英镑而言并不是个好兆头。 欧元兑美元 盘中一度下跌0.8%，至八日低位1.0372美元。美元兑日圆 尾盘 下跌0.15%，报117.21日圆，从稍早触及的六日高位117.81日圆回落。 美元指数 尾盘上扬0.28%，报103.310，日内高见103.630，接近12月20日触及的1 4年高位103.650。 部分分析师表示，导致欧元走疲的另一个原因是，欧洲央行估计的救助意大利西雅那银 行所需的资金增加。 “我们预计，美元可能还有一定的进一步上行的空间，”汇丰的策略师Dominic Bunnin g表示。 欧元兑美元仍然疲弱，尽管数据显示，美国11月成屋待完成销售降至近一年来最低。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0407 1.0455 -0.46 -4.17 1.0860 美元/日圆 117.24 117.39 -0.13 -2.54 120.30 欧元/日圆 122.09 122.78 -0.56 -6.42 130.47 美元/瑞郎 1.0282 1.0273 +0.09 +2.64 1.0018 英镑/美元 1.2224 1.2270 -0.37 -17.06 1.4738 美元/加元 1.3558 1.3573 -0.11 -2.03 1.3839 美元/离岸人民币 6.9702 6.9569 +0.19 +6.12 6.5680 澳元/美元 0.7176 0.7180 -0.06 -1.36 0.7275 欧元/瑞郎 1.0709 1.0748 -0.36 -1.63 1.0886 欧元/英镑 0.8516 0.8531 -0.18 +15.60 0.7367 新西兰元/美元 0.6918 0.6888 +0.44 +1.36 0.6825 美元/挪威克朗 8.7174 8.6942 +0.27 -1.38 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0833 9.0986 -0.17 -5.39 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2062 9.2260 -0.21 +8.99 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5847 9.6452 -0.63 +4.52 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)