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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 06:27 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑英镑走强，英国有退欧忧虑而美国经济看好

* 美元兑英镑触及两个月高位1.2201美元
    * 欧元兑美元触及八日低位1.0372美元
    * 美国成长预估被上调提振美元
    * 美元今年有望上涨4.7%

 (新增汇率表格)
    路透纽约12月28日 - 美元兑英镑周三触及两个月最高，因担忧明年的英国退欧磋商，
另外，预期美国经济成长加速也扶助支撑美元。
    
    英镑兑美元 盘中一度下跌0.5%，低见10月31日以来最低1.2201美元。明年英国
将面临脱欧磋商的不确定性。英国首相特雷莎梅在10月表示，将在3月底之前启动脱欧进程
。
    
    市场预期，美国候任总统特朗普将通过财政刺激举措来提振美国成长，这也继续提振美
元。
    
    候任白宫发言人Sean Spicer在一次记者会上表示，特朗普计划在今日2100-2200 GMT发
表与经济有关的声明。
    
    美元指数今年迄今已累积上涨4.7%。所有涨幅均来自于11月8日美国大选后。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月14日发布的预期显示，明年将会升息三次，超过
9月时预期的两次。这也助燃美元近期的涨势。
    
    “今日只是延续美元近期的涨势，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk
表示。他指出，很多交易员目前在度假，市场交投清淡。他还表示，即将开始的英国脱欧磋
商，对英镑而言并不是个好兆头。
    
    欧元兑美元 盘中一度下跌0.8%，至八日低位1.0372美元。美元兑日圆 尾盘
下跌0.15%，报117.21日圆，从稍早触及的六日高位117.81日圆回落。
    
    美元指数 尾盘上扬0.28%，报103.310，日内高见103.630，接近12月20日触及的1
4年高位103.650。
    
    部分分析师表示，导致欧元走疲的另一个原因是，欧洲央行估计的救助意大利西雅那银
行所需的资金增加。
    
    “我们预计，美元可能还有一定的进一步上行的空间，”汇丰的策略师Dominic Bunnin
g表示。
    
    欧元兑美元仍然疲弱，尽管数据显示，美国11月成屋待完成销售降至近一年来最低。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0407   1.0455   -0.46   -4.17   1.0860
    美元/日圆            117.24   117.39   -0.13   -2.54   120.30
    欧元/日圆         122.09   122.78   -0.56   -6.42   130.47
    美元/瑞郎            1.0282   1.0273   +0.09   +2.64   1.0018
    英镑/美元            1.2224   1.2270   -0.37  -17.06   1.4738
    美元/加元            1.3558   1.3573   -0.11   -2.03   1.3839
    美元/离岸人民币         6.9702   6.9569   +0.19   +6.12   6.5680
    澳元/美元            0.7176   0.7180   -0.06   -1.36   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0709   1.0748   -0.36   -1.63   1.0886
    欧元/英镑         0.8516   0.8531   -0.18  +15.60   0.7367
    新西兰元/美元        0.6918   0.6888   +0.44   +1.36   0.6825
    美元/挪威克朗        8.7174   8.6942   +0.27   -1.38   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0833   9.0986   -0.17   -5.39   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2062   9.2260   -0.21   +8.99   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5847   9.6452   -0.63   +4.52   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 母红; 审校 李军)
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