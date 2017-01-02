修正-《全球汇市》美元恢复升势，亚洲谨慎关注人民币

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
纽约 当日 最新报价 上收市价 涨跌% 欧元/美元 1.0457 1.0457 +0.00 美元/日圆 117.49 117.51 -0.02 欧元/日圆 122.86 122.88 -0.02 美元/瑞郎 1.0240 1.0234 +0.06 英镑/美元 1.2274 1.2275 -0.01 美元/加元 1.3441 1.3437 +0.03 美元/离岸人民币 6.9785 6.9726 +0.08 澳元/美元 0.7197 0.7181 +0.22 新西兰元/美元 0.6927 0.6917 +0.14 澳元/日圆 84.560 84.380 +0.21 新西兰元/日圆 81.390 81.280 +0.14 英镑/日圆 144.21 144.24 -0.02 澳元/新西兰元 1.0385 1.0359 +0.25 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (翻译/审校 孙国玉/王琛/徐文焰/张涛/龚芳/杜明霞/张荻/李婷仪)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。