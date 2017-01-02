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亚洲 | 2017年 1月 3日 星期二 07:59 BJT

修正-《全球汇市》美元恢复升势，亚洲谨慎关注人民币

纽约   当日   
                               最新报价 上收市价 涨跌%   
    
    欧元/美元            1.0457  1.0457  +0.00   
    美元/日圆            117.49  117.51  -0.02   
    欧元/日圆        122.86  122.88  -0.02   
    美元/瑞郎            1.0240  1.0234  +0.06   
    英镑/美元            1.2274  1.2275  -0.01  
    美元/加元            1.3441  1.3437  +0.03   
    美元/离岸人民币    6.9785  6.9726  +0.08   
    澳元/美元            0.7197  0.7181  +0.22   
    新西兰元/美元        0.6927  0.6917  +0.14   
    澳元/日圆        84.560  84.380  +0.21   
    新西兰元/日圆    81.390  81.280  +0.14   
    英镑/日圆        144.21  144.24  -0.02  
    澳元/新西兰元    1.0385  1.0359  +0.25   
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (翻译/审校 孙国玉/王琛/徐文焰/张涛/龚芳/杜明霞/张荻/李婷仪)
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