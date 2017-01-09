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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 13:43 BJT

《全球汇市》美元因日圆走软而上涨，其他方面缺乏动能

人民币兑美元中间价 周一为6.9262，比很多人的预期都高，尽管低于上日中间价。 
    
    周末出炉的数据显示，中国12月外汇储备降至近六年低点，因政府设法抑制资本外流，稳定人民币汇率。
 
    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0526  1.0530  -0.04  +0.12  1.0513
    美元/日圆            117.44  116.91  +0.45  +0.49  116.87
    欧元/日圆         123.64  123.16  +0.39  +0.41  123.14
    美元/瑞郎            1.0181  1.0179  +0.02  +0.03  1.0178
    英镑/美元            1.2215  1.2280  -0.53  -0.98  1.2336
    美元/加元            1.3257  1.3235  +0.17  -1.29  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8836  6.8492  +0.50  -1.28  6.9726
    澳元/美元            0.7308  0.7291  +0.23  +1.29  0.7215
    新西兰元/美元        0.6955  0.6955  +0.00  +0.20  0.6941
    澳元/日圆         85.850  85.440  +0.48  +1.81  84.320
    新西兰元/日圆     81.700  81.470  +0.28  +0.65  81.170
    英镑/日圆         143.49  143.71  -0.15  -0.37  144.02
    澳元/新西兰元     1.0503  1.0482  +0.20  +1.16  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译/审校 王颖/王兴亚/张若琪/杜明霞)
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