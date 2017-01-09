《全球汇市》美元因日圆走软而上涨，其他方面缺乏动能

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
人民币兑美元中间价 周一为6.9262，比很多人的预期都高，尽管低于上日中间价。 周末出炉的数据显示，中国12月外汇储备降至近六年低点，因政府设法抑制资本外流，稳定人民币汇率。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0526 1.0530 -0.04 +0.12 1.0513 美元/日圆 117.44 116.91 +0.45 +0.49 116.87 欧元/日圆 123.64 123.16 +0.39 +0.41 123.14 美元/瑞郎 1.0181 1.0179 +0.02 +0.03 1.0178 英镑/美元 1.2215 1.2280 -0.53 -0.98 1.2336 美元/加元 1.3257 1.3235 +0.17 -1.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.8836 6.8492 +0.50 -1.28 6.9726 澳元/美元 0.7308 0.7291 +0.23 +1.29 0.7215 新西兰元/美元 0.6955 0.6955 +0.00 +0.20 0.6941 澳元/日圆 85.850 85.440 +0.48 +1.81 84.320 新西兰元/日圆 81.700 81.470 +0.28 +0.65 81.170 英镑/日圆 143.49 143.71 -0.15 -0.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0503 1.0482 +0.20 +1.16 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王颖/王兴亚/张若琪/杜明霞)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)