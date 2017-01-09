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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 17:49 BJT

《全球汇市》英国首相退欧相关言论打压英镑大跌，美元重拾动能

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0526  1.0530  -0.04  +0.12  1.0513
    美元/日圆            117.00  116.91  +0.08  +0.11  116.87
    欧元/日圆         123.18  123.16  +0.02  +0.03  123.14
    美元/瑞郎            1.0180  1.0179  +0.01  +0.02  1.0178
    英镑/美元            1.2138  1.2280  -1.16  -1.61  1.2336
    美元/加元            1.3244  1.3235  +0.07  -1.38  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8812  6.8492  +0.47  -1.31  6.9726
    澳元/美元            0.7310  0.7291  +0.26  +1.32  0.7215
    新西兰元/美元        0.6966  0.6955  +0.16  +0.36  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0715  1.0717  -0.02  -0.02  1.0717
    欧元/英镑         0.8667  0.8570  +1.13  +1.75  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5578  9.5534  +0.05  -0.23  9.5799
    美元/挪威克朗        8.5546  8.5334  +0.25  -0.95  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 艾茂林/白云/高琦/李春喜 审校 李爽/刘秀红/孙茉莉)
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