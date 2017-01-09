《全球汇市》英国首相退欧相关言论打压英镑大跌，美元重拾动能

国际油市：油价小跌，因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0526 1.0530 -0.04 +0.12 1.0513 美元/日圆 117.00 116.91 +0.08 +0.11 116.87 欧元/日圆 123.18 123.16 +0.02 +0.03 123.14 美元/瑞郎 1.0180 1.0179 +0.01 +0.02 1.0178 英镑/美元 1.2138 1.2280 -1.16 -1.61 1.2336 美元/加元 1.3244 1.3235 +0.07 -1.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8812 6.8492 +0.47 -1.31 6.9726 澳元/美元 0.7310 0.7291 +0.26 +1.32 0.7215 新西兰元/美元 0.6966 0.6955 +0.16 +0.36 0.6941 欧元/瑞郎 1.0715 1.0717 -0.02 -0.02 1.0717 欧元/英镑 0.8667 0.8570 +1.13 +1.75 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5578 9.5534 +0.05 -0.23 9.5799 美元/挪威克朗 8.5546 8.5334 +0.25 -0.95 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/白云/高琦/李春喜 审校 李爽/刘秀红/孙茉莉)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 欧元兑美元上涨 (新增收盘表格) 路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新 一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性 的。 美元指数 下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。 这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗 示。 在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有 的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。 “会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Thin k Markets分析师Naeem Aslam表示。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不 过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月25日(四) 暂无重要经济数据公布 5月26日(五) 暂无重要经济数据公布 5月29日当周 5月29日(一) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 4月 -- -1.8% 5月30日(二) 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 -- -13.4% 民间住宅建筑许可(较前月) -- -4.3% 5月31日(三) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数