《全球汇市》美元持稳，市场等待特朗普记者会以寻求方向

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
“另一方面，市场还关注潜在风险因素，比如特朗普对中国采取强硬立场。这可能促使 美元兑日圆下滑。” 美元指数 几无变动，报102.04。该指数上周曾触及2002年12月来高位103.82，随 后回落并低见101.300。 英镑兑美元 持稳于1.2174，隔夜脱离两个月低位1.2107。围绕英国退欧条款的 担忧，令英镑本周承担沉重压力。 澳元兑美元 跌0.1%至0.7361，隔夜一度升至12月中来最高水准0.7385。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0554 1.0553 +0.01 +0.39 1.0513 美元/日圆 115.78 115.76 +0.02 -0.93 116.87 欧元/日圆 122.22 122.14 +0.07 -0.75 123.14 美元/瑞郎 1.0163 1.0162 +0.01 -0.15 1.0178 英镑/美元 1.2181 1.2176 +0.04 -1.26 1.2336 美元/加元 1.3240 1.3230 +0.08 -1.41 1.3430 美元/离岸人民币 6.9069 6.9091 -0.03 -0.94 6.9726 澳元/美元 0.7365 0.7367 -0.03 +2.08 0.7215 新西兰元/美元 0.6974 0.6988 -0.20 +0.48 0.6941 澳元/日圆 85.320 85.310 +0.01 +1.19 84.320 新西兰元/日圆 80.810 80.890 -0.10 -0.44 81.170 英镑/日圆 141.08 140.88 +0.14 -2.04 144.02 澳元/新西兰元 1.0559 1.0538 +0.20 +1.70 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/杜明霞；审校 王颖/张荻/龚芳)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。