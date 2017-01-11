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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:37 BJT

《全球汇市》美元持稳，市场等待特朗普记者会以寻求方向

“另一方面，市场还关注潜在风险因素，比如特朗普对中国采取强硬立场。这可能促使
美元兑日圆下滑。”
    
    美元指数 几无变动，报102.04。该指数上周曾触及2002年12月来高位103.82，随
后回落并低见101.300。
    
    英镑兑美元 持稳于1.2174，隔夜脱离两个月低位1.2107。围绕英国退欧条款的
担忧，令英镑本周承担沉重压力。
    
    澳元兑美元 跌0.1%至0.7361，隔夜一度升至12月中来最高水准0.7385。
    
                                          纽约   当日 今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0554  1.0553  +0.01  +0.39  1.0513
    美元/日圆            115.78  115.76  +0.02  -0.93  116.87
    欧元/日圆         122.22  122.14  +0.07  -0.75  123.14
    美元/瑞郎            1.0163  1.0162  +0.01  -0.15  1.0178
    英镑/美元            1.2181  1.2176  +0.04  -1.26  1.2336
    美元/加元            1.3240  1.3230  +0.08  -1.41  1.3430
    美元/离岸人民币      6.9069  6.9091  -0.03  -0.94  6.9726
    澳元/美元            0.7365  0.7367  -0.03  +2.08  0.7215
    新西兰元/美元        0.6974  0.6988  -0.20  +0.48  0.6941
    澳元/日圆         85.320  85.310  +0.01  +1.19  84.320
    新西兰元/日圆     80.810  80.890  -0.10  -0.44  81.170
    英镑/日圆         141.08  140.88  +0.14  -2.04  144.02
    澳元/新西兰元     1.0559  1.0538  +0.20  +1.70  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/王兴亚/杜明霞；审校 王颖/张荻/龚芳)
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