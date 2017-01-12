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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 17:36 BJT

重发-《全球汇市》美元兑日圆跌至五周低点，受特朗普政策真空打击

(因技术原因重发)
    * 美元兑日圆跌至114日圆下方的五周低点
    * 美元指数料创下自美国大选以来最差单周表现
    * 商品货币表现出色，加元涨幅居前
    * 2016全球汇率图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦1月12日 - 美元兑日圆周四跌至114日圆下方的五周低点，本周料创下自11月
以来最差单周表现，因投资者对特朗普胜选后主导市场的美国再通胀交易失去信心。
    
    周三投机客推高美元，因预期特朗普在11月8日大选以来的首个记者会上将透露有关财
政支出和减税政策的更多细节。
    
    这次会议反而被俄罗斯黑客攻击，以及媒体曾毫无根据地报导其在俄罗斯被录下有失体
面的资料等争论所主导 。美债收益率在周五欧洲盘跌至11月以来最低。
    
    “目前我不会给出全面总结。我认为他仍然还会实施其政策平台，”日本三菱日联金融
集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman称。
    
    “但他未能给通货再膨胀相关交易提供新的刺激因素，导致美元部位今早继续遭调整。
”    
    
    美元兑日圆 最低跌至113.97，创下12月8日以来最低，日内跌1.2%。
    
    美元指数 再跌约0.8%至100.98。周三曾涨至一周高位。
    
    欧元兑美元 涨0.6%至1.0645，上周曾跌至14年低位1.0340。
    
    “对市场来说存在着‘好特朗普’和‘坏特朗普’。那么在就职典礼之前‘好特朗普’
会回来吗？”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera说。
    
    市场参与者称，尽管错过大选后美元涨势的一部分投资者仍在寻求逢低买进，但其他一
些人则寻求削减美元多头仓位，以防特朗普当政后实际做法未如预期所料。
    
    加元和新西兰元等商品货币全面上涨。加元 欧洲盘初创下10月来最高，新西兰元
 涨幅超过1%。    
    
                                           纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0631  1.0580  +0.48  +1.12  1.0513
    美元/日圆            114.09  115.40  -1.14  -2.38  116.87
    欧元/日圆         121.31  122.09  -0.64  -1.49  123.14
    美元/瑞郎            1.0078  1.0136  -0.57  -0.98  1.0178
    英镑/美元            1.2269  1.2211  +0.47  -0.54  1.2336
    美元/加元            1.3061  1.3177  -0.88  -2.75  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8646  6.8863  -0.32  -1.55  6.9726
    澳元/美元            0.7493  0.7440  +0.71  +3.85  0.7215
    新西兰元/美元        0.7112  0.7054  +0.82  +2.46  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0715  1.0732  -0.16  -0.02  1.0717
    欧元/英镑         0.8662  0.8663  -0.01  +1.69  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5070  9.5500  -0.45  -0.76  9.5799
    美元/挪威克朗        8.5115  8.5499  -0.45  -1.45  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             
    
 (编译 李春喜/刘秀红/孙茉莉; 审校 张荻/艾茂林/王洋)
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