重发-《全球汇市》美元兑日圆跌至五周低点，受特朗普政策真空打击

(因技术原因重发) * 美元兑日圆跌至114日圆下方的五周低点 * 美元指数料创下自美国大选以来最差单周表现 * 商品货币表现出色，加元涨幅居前 * 2016全球汇率图表：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦1月12日 - 美元兑日圆周四跌至114日圆下方的五周低点，本周料创下自11月 以来最差单周表现，因投资者对特朗普胜选后主导市场的美国再通胀交易失去信心。 周三投机客推高美元，因预期特朗普在11月8日大选以来的首个记者会上将透露有关财 政支出和减税政策的更多细节。 这次会议反而被俄罗斯黑客攻击，以及媒体曾毫无根据地报导其在俄罗斯被录下有失体 面的资料等争论所主导 。美债收益率在周五欧洲盘跌至11月以来最低。 “目前我不会给出全面总结。我认为他仍然还会实施其政策平台，”日本三菱日联金融 集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman称。 “但他未能给通货再膨胀相关交易提供新的刺激因素，导致美元部位今早继续遭调整。 ” 美元兑日圆 最低跌至113.97，创下12月8日以来最低，日内跌1.2%。 美元指数 再跌约0.8%至100.98。周三曾涨至一周高位。 欧元兑美元 涨0.6%至1.0645，上周曾跌至14年低位1.0340。 “对市场来说存在着‘好特朗普’和‘坏特朗普’。那么在就职典礼之前‘好特朗普’ 会回来吗？”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera说。 市场参与者称，尽管错过大选后美元涨势的一部分投资者仍在寻求逢低买进，但其他一 些人则寻求削减美元多头仓位，以防特朗普当政后实际做法未如预期所料。 加元和新西兰元等商品货币全面上涨。加元 欧洲盘初创下10月来最高，新西兰元 涨幅超过1%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0631 1.0580 +0.48 +1.12 1.0513 美元/日圆 114.09 115.40 -1.14 -2.38 116.87 欧元/日圆 121.31 122.09 -0.64 -1.49 123.14 美元/瑞郎 1.0078 1.0136 -0.57 -0.98 1.0178 英镑/美元 1.2269 1.2211 +0.47 -0.54 1.2336 美元/加元 1.3061 1.3177 -0.88 -2.75 1.3430 美元/离岸人民币 6.8646 6.8863 -0.32 -1.55 6.9726 澳元/美元 0.7493 0.7440 +0.71 +3.85 0.7215 新西兰元/美元 0.7112 0.7054 +0.82 +2.46 0.6941 欧元/瑞郎 1.0715 1.0732 -0.16 -0.02 1.0717 欧元/英镑 0.8662 0.8663 -0.01 +1.69 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5070 9.5500 -0.45 -0.76 9.5799 美元/挪威克朗 8.5115 8.5499 -0.45 -1.45 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/孙茉莉; 审校 张荻/艾茂林/王洋)