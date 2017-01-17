更新版 1-《全球汇市》美元指数降至四周最低，因特朗普言论及英镑劲升

* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特雷莎梅的讲话给了软退欧阵营一 些让步，促使英镑释然性大涨。” 欧元兑美元 升约1%，12月8日来首次升穿1.07美元，美元兑日圆 大跌1.3% ，至11月30日来最低。 本月稍早，在美元触及14年高位时，分析师已经暗示美元可能已触顶。在那之后，美元 兑多数主要货币及美元指数都出现盘整。周二美元指数 跌至12月8日来最低。 Serebriakov表示，特朗普周末的讲话可能令这一走势放大。 去年年底，美元大涨，因投资人预期特朗普提议的刺激措施会带动美国经济成长和对美 元的需求。但他对中国的论调持续保持强硬，以及他的保护主义措辞，开始对投资人的想法 产生更大的影响。 特朗普在接受华尔街日报专访时称，美国的企业“目前无法和中国竞争，因为美元汇率 强劲，这在扼杀我们。” 美元兑日圆低见112.68日圆。投资人也指出，特朗普在推特中批评一项共和党边境税调 整计划。市场一直预计该计划会支撑美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0712 1.0600 +1.06 +1.89 1.0513 美元/日圆 112.62 114.18 -1.37 -3.64 116.87 欧元/日圆 120.58 121.02 -0.36 -2.08 123.14 美元/瑞郎 1.0009 1.0122 -1.12 -1.66 1.0178 英镑/美元 1.2413 1.2043 +3.07 +0.62 1.2336 美元/加元 1.3041 1.3173 -1.00 -2.90 1.3430 美元/离岸人民币 6.8003 6.8584 -0.85 -2.47 6.9726 澳元/美元 0.7566 0.7475 +1.22 +4.86 0.7215 欧元/瑞郎 1.0727 1.0723 +0.04 +0.09 1.0717 欧元/英镑 0.8628 0.8793 -1.88 +1.29 0.8518 新西兰元/美元 0.7213 0.7098 +1.62 +3.92 0.6941 美元/挪威克朗 8.4459 8.5291 -0.98 -2.21 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0491 9.0425 +0.07 -0.40 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8822 8.9508 -0.77 -2.48 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5145 9.4872 +0.29 -0.68 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)