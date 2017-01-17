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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 06:27 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元指数降至四周最低，因特朗普言论及英镑劲升

* 美元指数降至12月8日来最低
    * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅
    * 美元兑欧元和日圆触及数周低点

 (新增文末表格)
    路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑
大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单
日百分比升幅。
    
    美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总
统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。”
    
    英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据
，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。
    
    今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论
最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。
    
    “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov
表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特雷莎梅的讲话给了软退欧阵营一
些让步，促使英镑释然性大涨。”
    
    欧元兑美元 升约1%，12月8日来首次升穿1.07美元，美元兑日圆 大跌1.3%
，至11月30日来最低。
    
    本月稍早，在美元触及14年高位时，分析师已经暗示美元可能已触顶。在那之后，美元
兑多数主要货币及美元指数都出现盘整。周二美元指数 跌至12月8日来最低。
    
    Serebriakov表示，特朗普周末的讲话可能令这一走势放大。
    
    去年年底，美元大涨，因投资人预期特朗普提议的刺激措施会带动美国经济成长和对美
元的需求。但他对中国的论调持续保持强硬，以及他的保护主义措辞，开始对投资人的想法
产生更大的影响。
    
    特朗普在接受华尔街日报专访时称，美国的企业“目前无法和中国竞争，因为美元汇率
强劲，这在扼杀我们。”
    
    美元兑日圆低见112.68日圆。投资人也指出，特朗普在推特中批评一项共和党边境税调
整计划。市场一直预计该计划会支撑美元。
    
                                     今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0712   1.0600   +1.06   +1.89   1.0513
    美元/日圆            112.62   114.18   -1.37   -3.64   116.87
    欧元/日圆         120.58   121.02   -0.36   -2.08   123.14
    美元/瑞郎            1.0009   1.0122   -1.12   -1.66   1.0178
    英镑/美元            1.2413   1.2043   +3.07   +0.62   1.2336
    美元/加元            1.3041   1.3173   -1.00   -2.90   1.3430
    美元/离岸人民币      6.8003   6.8584   -0.85   -2.47   6.9726
    澳元/美元            0.7566   0.7475   +1.22   +4.86   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0727   1.0723   +0.04   +0.09   1.0717
    欧元/英镑         0.8628   0.8793   -1.88   +1.29   0.8518
    新西兰元/美元        0.7213   0.7098   +1.62   +3.92   0.6941
    美元/挪威克朗        8.4459   8.5291   -0.98   -2.21   8.6370
    欧元/挪威克朗     9.0491   9.0425   +0.07   -0.40   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.8822   8.9508   -0.77   -2.48   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.5145   9.4872   +0.29   -0.68   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 李军; 审校 母红)
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