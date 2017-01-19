更新版 1-《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升

* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的，结果就是欧元有所反弹 。” 瑞穗的汇市策略师Sireen Harajli称，欧元反弹可能也是受到技术性因素帮助。 “很多次当汇率大跌，之后就会出现这样的反弹。”她表示，并称她预计欧元将进一步 走软。 美元全日保持上涨，兑加元和日圆保持小幅升势，受美国公布的强劲的初请失业金人数 和房屋开工数据提振。 美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至数十年最低，商务部公布12月房屋开工增幅 大于预期。 美元兑日圆 升至1月13日来最高的115.29日圆，因投资人押注美元将进一步上涨 。纽约尾盘，美元升0.15%，报114.82日圆。 美元兑加元 升0.4%，报1.332加元。 美元指数 尾盘升0.25%，报101.170。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0663 1.0630 +0.31 +1.43 1.0513 美元/日圆 114.86 114.65 +0.18 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.46 121.85 +0.50 -0.55 123.14 美元/瑞郎 1.0060 1.0070 -0.10 -1.16 1.0178 英镑/美元 1.2341 1.2257 +0.69 +0.04 1.2336 美元/加元 1.3318 1.3269 +0.37 -0.83 1.3430 美元/离岸人民币 6.8459 6.8380 +0.12 -1.82 6.9726 澳元/美元 0.7558 0.7505 +0.71 +4.75 0.7215 欧元/瑞郎 1.0727 1.0707 +0.19 +0.09 1.0717 欧元/英镑 0.8630 0.8666 -0.42 +1.31 0.8518 新西兰元/美元 0.7186 0.7118 +0.96 +3.53 0.6941 美元/挪威克朗 8.4457 8.4911 -0.53 -2.21 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0130 9.0262 -0.15 -0.80 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9489 8.9517 -0.03 -1.74 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5432 9.5135 +0.31 -0.38 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/张涛; 审校 刘静/龚芳)