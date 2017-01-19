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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 06:37 BJT

更新版 1-《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升

* 美国公布强劲数据后美元上涨
    * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹
    * 美元兑加元和日圆守住涨幅

 (新增收盘汇率表格)
    路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国
经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。
    
    在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要
进一步货币政策的扶助。
    
    欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长
。 
    
    在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受
到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
    
    随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘，
欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。
    
    “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称
，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的，结果就是欧元有所反弹
。”
    
    瑞穗的汇市策略师Sireen Harajli称，欧元反弹可能也是受到技术性因素帮助。
    
    “很多次当汇率大跌，之后就会出现这样的反弹。”她表示，并称她预计欧元将进一步
走软。
    
    美元全日保持上涨，兑加元和日圆保持小幅升势，受美国公布的强劲的初请失业金人数
和房屋开工数据提振。
    
    美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至数十年最低，商务部公布12月房屋开工增幅
大于预期。
    
    美元兑日圆 升至1月13日来最高的115.29日圆，因投资人押注美元将进一步上涨
。纽约尾盘，美元升0.15%，报114.82日圆。
    
    美元兑加元 升0.4%，报1.332加元。
    
    美元指数 尾盘升0.25%，报101.170。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0663   1.0630   +0.31   +1.43   1.0513
    美元/日圆            114.86   114.65   +0.18   -1.72   116.87
    欧元/日圆         122.46   121.85   +0.50   -0.55   123.14
    美元/瑞郎            1.0060   1.0070   -0.10   -1.16   1.0178
    英镑/美元            1.2341   1.2257   +0.69   +0.04   1.2336
    美元/加元            1.3318   1.3269   +0.37   -0.83   1.3430
    美元/离岸人民币      6.8459   6.8380   +0.12   -1.82   6.9726
    澳元/美元            0.7558   0.7505   +0.71   +4.75   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0727   1.0707   +0.19   +0.09   1.0717
    欧元/英镑         0.8630   0.8666   -0.42   +1.31   0.8518
    新西兰元/美元        0.7186   0.7118   +0.96   +3.53   0.6941
    美元/挪威克朗        8.4457   8.4911   -0.53   -2.21   8.6370
    欧元/挪威克朗     9.0130   9.0262   -0.15   -0.80   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.9489   8.9517   -0.03   -1.74   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.5432   9.5135   +0.31   -0.38   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 李军/张涛; 审校 刘静/龚芳)
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