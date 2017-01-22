更新版 1-《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲

(新增文末收盘表格) * 宣誓就职仪式后美元几无变动 * 特朗普就职演讲没有强调政策细节 路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下 大赌注的理由。 特朗普讲话期间美元指数 一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先”，再次引发一些 对贸易保护主义政策的担忧。 但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。 “看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我 们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。” 美国联邦储备理事会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年12月的升息则为近 10年来的首次。 美元兑欧元 、日圆 和英镑 下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。 美元兑澳元 、新西兰元 和加元 ，以及大部分其它主要商品生产国货币上涨。 市场不确定性令美元在窄幅区间波动，此前一周美元大幅波动，因围绕特朗普如何治理国家的不确定性升 温。 美元指数 下跌0.1%，自特朗普11月8日胜选以来已经上涨约3.5%，但1月迄今已经回吐了逾1%的涨幅 ，因对特朗普保护主义言论，以及近期对美元过强表示不满的讲话的担忧加重。 特朗普讲话期间，墨西哥披索一度缩减早盘的涨幅，但在特朗普没有详细谈到能够具体影响到墨西哥的举 措后，披索反弹。墨西哥披索兑美元上涨1.9%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0699 1.0663 +0.34 +1.77 1.0513 美元/日圆 114.60 114.86 -0.23 -1.94 116.87 欧元/日圆 122.63 122.46 +0.14 -0.41 123.14 美元/瑞郎 1.0012 1.0060 -0.48 -1.63 1.0178 英镑/美元 1.2374 1.2341 +0.27 +0.31 1.2336 美元/加元 1.3321 1.3318 +0.02 -0.81 1.3430 美元/离岸人民币 6.8366 6.8459 -0.14 -1.95 6.9726 澳元/美元 0.7553 0.7558 -0.07 +4.68 0.7215 欧元/瑞郎 1.0721 1.0727 -0.06 +0.04 1.0717 欧元/英镑 0.8647 0.8630 +0.20 +1.51 0.8518 新西兰元/美元 0.7161 0.7186 -0.35 +3.17 0.6941 美元/挪威克朗 8.4094 8.4457 -0.43 -2.64 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0058 9.0130 -0.08 -0.88 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8860 8.9489 -0.70 -2.43 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5131 9.5432 -0.32 -0.70 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)