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亚洲 | 2017年 1月 22日 星期日 09:31 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲

(新增文末收盘表格)
    * 宣誓就职仪式后美元几无变动
    * 特朗普就职演讲没有强调政策细节

    路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下
大赌注的理由。
    
    特朗普讲话期间美元指数 一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先”，再次引发一些
对贸易保护主义政策的担忧。
    
    但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。
    
    “看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我
们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年12月的升息则为近
10年来的首次。
    
    美元兑欧元 、日圆 和英镑 下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。
    
    美元兑澳元 、新西兰元 和加元 ，以及大部分其它主要商品生产国货币上涨。
    
    市场不确定性令美元在窄幅区间波动，此前一周美元大幅波动，因围绕特朗普如何治理国家的不确定性升
温。
    
    美元指数 下跌0.1%，自特朗普11月8日胜选以来已经上涨约3.5%，但1月迄今已经回吐了逾1%的涨幅
，因对特朗普保护主义言论，以及近期对美元过强表示不满的讲话的担忧加重。
    
    特朗普讲话期间，墨西哥披索一度缩减早盘的涨幅，但在特朗普没有详细谈到能够具体影响到墨西哥的举
措后，披索反弹。墨西哥披索兑美元上涨1.9%。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0699   1.0663   +0.34   +1.77   1.0513
    美元/日圆            114.60   114.86   -0.23   -1.94   116.87
    欧元/日圆         122.63   122.46   +0.14   -0.41   123.14
    美元/瑞郎            1.0012   1.0060   -0.48   -1.63   1.0178
    英镑/美元            1.2374   1.2341   +0.27   +0.31   1.2336
    美元/加元            1.3321   1.3318   +0.02   -0.81   1.3430
    美元/离岸人民币    6.8366   6.8459   -0.14   -1.95   6.9726
    澳元/美元            0.7553   0.7558   -0.07   +4.68   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0721   1.0727   -0.06   +0.04   1.0717
    欧元/英镑         0.8647   0.8630   +0.20   +1.51   0.8518
    新西兰元/美元        0.7161   0.7186   -0.35   +3.17   0.6941
    美元/挪威克朗        8.4094   8.4457   -0.43   -2.64   8.6370
    欧元/挪威克朗     9.0058   9.0130   -0.08   -0.88   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.8860   8.9489   -0.70   -2.43   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.5131   9.5432   -0.32   -0.70   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
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 (编译 刘静；审校 利棣儿)
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