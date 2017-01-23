更新版 1-《全球汇市》美元重挫至七周低位，因特朗普政策的不确定性

(新增文末收盘表格) * 美元兑日圆走软 * 在特朗普上任的第一个周末后，投资者态度谨慎 * 英镑走强，市场等待英国最高法院的裁决 路透纽约1月23日 - 美元兑一篮子货币周一急挫至七周低位，因特朗普政府上任的最初 几日，美国社会被声势浩大的游行示威，特朗普保护主义基调浓厚的就职演说，以及推特上 愤怒的评论搞得乌烟瘴气，美元因此承压。 避险日圆是美国政治不确定性的最大受益者，兑美元连涨第二日。自年初以来，日圆已 累积上扬近3%。 在特朗普发表“美国优先”的就职演说后，美国多个城市周末爆发了协同示威行动，新 政府高阶官员与媒体互相指责，且白宫证实将废除一些关键的贸易协定。 这一切都让特朗普的政策方向充满了不确定性，也意味着，未来几个月新总统的日子不 好过。 纽约尾盘，美元指数 下滑0.6%，报100.16，主要受累于美元兑日圆 急跌1. 4%，报113.01日圆，创逾两周来最大单日跌幅。 “在特朗普发表非常激进的、重商主义的、以贸易保护主义为核心的讲话后，市场普遍 感到不安，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻哥本哈根的外汇策略部主管John Hardy表示。 “市场担忧，尽管部分具体的观点和主张将对美元有利，但他重商主义的作法，以及近 期提到美国的外汇政策，和美国对中国的外汇政策太软弱等，可能促使市场认为，他将利用 这一政策来迫使其它国家采取让美元贬值的政策。” 从特朗普11月当选到去年年底，美元指数累计攀升约4.2%，但之后回吐超过2.5%的涨幅 。 美元在特朗普胜选后大涨，因市场预期，新政府的工作重心将放在促成长的财政刺激举 措、减税和监管改革上，这些举措可能会推升通胀，并促使美国联邦储备理事会(FED/美联 储)在今年加快升息步伐。 英镑今日也大涨，触及六周峰值，因投资者押注，英国最高法院将在周二裁决，需经议 会批准后政府才能启动正式脱欧磋商。 英镑兑美元 盘中高见1.2506美元，为12月16日以来最高。英镑兑欧元GBPEUR= 盘中也触及两周高位。 欧元兑美元 上扬0.5%，报1.0751美元，在过去九个交易日中第七日上涨。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0761 1.0699 +0.58 +2.36 1.0513 美元/日圆 112.68 114.60 -1.68 -3.59 116.87 欧元/日圆 121.28 122.63 -1.10 -1.51 123.14 美元/瑞郎 0.9963 1.0012 -0.49 -2.11 1.0178 英镑/美元 1.2531 1.2374 +1.27 +1.58 1.2336 美元/加元 1.3237 1.3321 -0.63 -1.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.8095 6.8366 -0.40 -2.34 6.9726 澳元/美元 0.7579 0.7553 +0.34 +5.05 0.7215 欧元/瑞郎 1.0725 1.0721 +0.04 +0.07 1.0717 欧元/英镑 0.8583 0.8647 -0.74 +0.76 0.8518 新西兰元/美元 0.7231 0.7161 +0.98 +4.18 0.6941 美元/挪威克朗 8.3453 8.4094 -0.76 -3.38 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9830 9.0058 -0.25 -1.13 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8260 8.8860 -0.68 -3.09 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5011 9.5131 -0.13 -0.82 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)