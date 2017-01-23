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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 06:36 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元重挫至七周低位，因特朗普政策的不确定性

(新增文末收盘表格)
    * 美元兑日圆走软
    * 在特朗普上任的第一个周末后，投资者态度谨慎
    * 英镑走强，市场等待英国最高法院的裁决

    路透纽约1月23日 - 美元兑一篮子货币周一急挫至七周低位，因特朗普政府上任的最初
几日，美国社会被声势浩大的游行示威，特朗普保护主义基调浓厚的就职演说，以及推特上
愤怒的评论搞得乌烟瘴气，美元因此承压。

    避险日圆是美国政治不确定性的最大受益者，兑美元连涨第二日。自年初以来，日圆已
累积上扬近3%。
    
    在特朗普发表“美国优先”的就职演说后，美国多个城市周末爆发了协同示威行动，新
政府高阶官员与媒体互相指责，且白宫证实将废除一些关键的贸易协定。

    这一切都让特朗普的政策方向充满了不确定性，也意味着，未来几个月新总统的日子不
好过。
    
    纽约尾盘，美元指数 下滑0.6%，报100.16，主要受累于美元兑日圆 急跌1.
4%，报113.01日圆，创逾两周来最大单日跌幅。

    “在特朗普发表非常激进的、重商主义的、以贸易保护主义为核心的讲话后，市场普遍
感到不安，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻哥本哈根的外汇策略部主管John Hardy表示。
    
    “市场担忧，尽管部分具体的观点和主张将对美元有利，但他重商主义的作法，以及近
期提到美国的外汇政策，和美国对中国的外汇政策太软弱等，可能促使市场认为，他将利用
这一政策来迫使其它国家采取让美元贬值的政策。”
    
    从特朗普11月当选到去年年底，美元指数累计攀升约4.2%，但之后回吐超过2.5%的涨幅
。
    
    美元在特朗普胜选后大涨，因市场预期，新政府的工作重心将放在促成长的财政刺激举
措、减税和监管改革上，这些举措可能会推升通胀，并促使美国联邦储备理事会(FED/美联
储)在今年加快升息步伐。
    
    英镑今日也大涨，触及六周峰值，因投资者押注，英国最高法院将在周二裁决，需经议
会批准后政府才能启动正式脱欧磋商。
    
    英镑兑美元 盘中高见1.2506美元，为12月16日以来最高。英镑兑欧元GBPEUR=
盘中也触及两周高位。
    
    欧元兑美元 上扬0.5%，报1.0751美元，在过去九个交易日中第七日上涨。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0761   1.0699   +0.58   +2.36   1.0513
    美元/日圆            112.68   114.60   -1.68   -3.59   116.87
    欧元/日圆         121.28   122.63   -1.10   -1.51   123.14
    美元/瑞郎            0.9963   1.0012   -0.49   -2.11   1.0178
    英镑/美元            1.2531   1.2374   +1.27   +1.58   1.2336
    美元/加元            1.3237   1.3321   -0.63   -1.44   1.3430
    美元/离岸人民币      6.8095   6.8366   -0.40   -2.34   6.9726
    澳元/美元            0.7579   0.7553   +0.34   +5.05   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0725   1.0721   +0.04   +0.07   1.0717
    欧元/英镑         0.8583   0.8647   -0.74   +0.76   0.8518
    新西兰元/美元        0.7231   0.7161   +0.98   +4.18   0.6941
    美元/挪威克朗        8.3453   8.4094   -0.76   -3.38   8.6370
    欧元/挪威克朗     8.9830   9.0058   -0.25   -1.13   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.8260   8.8860   -0.68   -3.09   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.5011   9.5131   -0.13   -0.82   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
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