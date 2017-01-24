更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和欧元上涨，市场认为美国经济前景仍较好

(新增文末收盘表格) * 美元仍易受到特朗普讲话和贸易保护主义政策的影响 * 英镑下跌，此前英国最高法院做出裁决 路透纽约1月24日 - 美元兑日圆和欧元周二走坚，因市场认为美国经济前景仍好于欧洲 和日本。此前几天美元走软，因特朗普在就职演说中承诺，将出台更多贸易保护主义政策。 “虽然新财政刺激政策出台的时机和影响仍充满不确定性，但我们仍对货币政策将继续 保持背离走势有信心，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年升息2-3次，而其它主 要央行仍将保持宽松政策模式，”SEI Investment全球资产组合策略负责人Jim Smigiel称 。 他补充道，这会支撑美元普涨的大趋势。 但Tempus Consulting的外汇交易员Juan Perez称，市场仍有许多不安，“市场走势仍 像坐过山车一样大起大落”。 他还称，投资者格外担心特朗普计划与加拿大和墨西哥重新磋商《北美自由贸易协定》 (NAFTA)，以及他退出了与亚洲国家签署的《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)。 特朗普关于美元需要走软的言论，以及他提名努钦出任美国财长，也令市场感到不安。 美元指数 尾盘上涨0.2%，报100.35。 美元兑日圆 升逾1%，报113.87日圆。 “利差给美元/日圆提供了一定的支撑，两年期美国和日本公债收益率差向140个基点回 升，”加拿大丰业银行外汇策略师Eric Theoret称。 欧元 反弹至1.07美元之上，亚洲交易时段早盘触及七周高位1.0774美元。但纽约 尾盘下跌0.4%，报1.0724。 同时，英镑 下跌0.2%，至1.2503美元，此前英国最高法院裁决，首相特雷莎梅 必须在获得议会同意后，才能正式启动英国退欧程序。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0730 1.0761 -0.29 +2.06 1.0513 美元/日圆 113.78 112.68 +0.98 -2.64 116.87 欧元/日圆 122.07 121.28 +0.65 -0.87 123.14 美元/瑞郎 1.0006 0.9963 +0.43 -1.69 1.0178 英镑/美元 1.2520 1.2531 -0.09 +1.49 1.2336 美元/加元 1.3157 1.3237 -0.60 -2.03 1.3430 美元/离岸人民币 6.8218 6.8095 +0.18 -2.16 6.9726 澳元/美元 0.7578 0.7579 -0.01 +5.03 0.7215 欧元/瑞郎 1.0739 1.0725 +0.13 +0.21 1.0717 欧元/英镑 0.8569 0.8583 -0.16 +0.60 0.8518 新西兰元/美元 0.7245 0.7231 +0.19 +4.38 0.6941 美元/挪威克朗 8.3496 8.3453 +0.05 -3.33 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9645 8.9830 -0.21 -1.34 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8463 8.8260 +0.23 -2.87 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4930 9.5011 -0.09 -0.91 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)