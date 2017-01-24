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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 06:18 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和欧元上涨，市场认为美国经济前景仍较好

(新增文末收盘表格)
    * 美元仍易受到特朗普讲话和贸易保护主义政策的影响
    * 英镑下跌，此前英国最高法院做出裁决

    路透纽约1月24日 - 美元兑日圆和欧元周二走坚，因市场认为美国经济前景仍好于欧洲
和日本。此前几天美元走软，因特朗普在就职演说中承诺，将出台更多贸易保护主义政策。
    
    “虽然新财政刺激政策出台的时机和影响仍充满不确定性，但我们仍对货币政策将继续
保持背离走势有信心，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年升息2-3次，而其它主
要央行仍将保持宽松政策模式，”SEI Investment全球资产组合策略负责人Jim　Smigiel称
。
    
    他补充道，这会支撑美元普涨的大趋势。
    
    但Tempus Consulting的外汇交易员Juan Perez称，市场仍有许多不安，“市场走势仍
像坐过山车一样大起大落”。
    
    他还称，投资者格外担心特朗普计划与加拿大和墨西哥重新磋商《北美自由贸易协定》
(NAFTA)，以及他退出了与亚洲国家签署的《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)。
    
    特朗普关于美元需要走软的言论，以及他提名努钦出任美国财长，也令市场感到不安。
    
    美元指数 尾盘上涨0.2%，报100.35。
    
    美元兑日圆 升逾1%，报113.87日圆。
    
    “利差给美元/日圆提供了一定的支撑，两年期美国和日本公债收益率差向140个基点回
升，”加拿大丰业银行外汇策略师Eric Theoret称。
    
    欧元 反弹至1.07美元之上，亚洲交易时段早盘触及七周高位1.0774美元。但纽约
尾盘下跌0.4%，报1.0724。
    
    同时，英镑 下跌0.2%，至1.2503美元，此前英国最高法院裁决，首相特雷莎梅
必须在获得议会同意后，才能正式启动英国退欧程序。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0730   1.0761   -0.29   +2.06   1.0513
    美元/日圆            113.78   112.68   +0.98   -2.64   116.87
    欧元/日圆         122.07   121.28   +0.65   -0.87   123.14
    美元/瑞郎            1.0006   0.9963   +0.43   -1.69   1.0178
    英镑/美元            1.2520   1.2531   -0.09   +1.49   1.2336
    美元/加元            1.3157   1.3237   -0.60   -2.03   1.3430
    美元/离岸人民币      6.8218   6.8095   +0.18   -2.16   6.9726
    澳元/美元            0.7578   0.7579   -0.01   +5.03   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0739   1.0725   +0.13   +0.21   1.0717
    欧元/英镑         0.8569   0.8583   -0.16   +0.60   0.8518
    新西兰元/美元        0.7245   0.7231   +0.19   +4.38   0.6941
    美元/挪威克朗        8.3496   8.3453   +0.05   -3.33   8.6370
    欧元/挪威克朗     8.9645   8.9830   -0.21   -1.34   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.8463   8.8260   +0.23   -2.87   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.4930   9.5011   -0.09   -0.91   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
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