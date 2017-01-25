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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 06:51 BJT

更新版 1-《全球汇市》特朗普经济政策不确定性拖累美元跌至七周低点，英镑大涨

(新增文末收盘表格)
    * 美元在周二反弹后今日回软
    * 英镑兑美元六周来首次触及1.26美元
    * 澳元下挫，此前澳洲公布的通胀数据令人失望
    * 美元指数下滑，尽管美股道琼工业指数首次攻克两万点大关

    路透纽约1月25日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至七周低点，受围绕美国总统特朗普
经济政策的大量不确定性打压。
    
    在过去五个交易日内美元有四日下滑，但在去年的最后三个月内，美元则大涨了7%。美
元兑日圆走势尤为艰困，今年迄今下挫了3%。
    
    另外，英镑兑美元六周来首次升穿1.26美元，因寄望英国和美国达成贸易协议。英国首
相特雷莎梅周三表示，会把“英国的利益和价值放在优先位置”。
    
    “目前美元多头缺乏信心，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa称。
    
    “所有基于特朗普新政会刺激通胀的乐观情绪带动的交易都在被质疑。目前所有有关新
政府政策的消息都在反复，今日的主线是不确定性。”
    
    美元周三普跌，尽管美股大涨，道琼工业指数首次攻克两万点大关。 
    
    但周三的焦点从可能会提振经济成长的政策上转移开。特朗普料今日开始签署应对移民
和国家安全的行政命令。
    
    “特朗普总统新政都是有关筑墙和贸易保护措施，而不是财政刺激，我认为多数投资人
都设想财政刺激会带来升息和美元上涨。”FX Analytics合伙人David Gilmore称。
    
    美元指数 纽约尾盘跌0.4%，报99.928，盘中触及12月8日来最低的99.835，较年
初所及的14年高位跌了近4%。
    
    另外，英镑兑美元 尾盘升0.9%，报1.2632美元，盘中升至六周最高的1.2638美
元。欧元兑美元 升0.2%，报1.0751美元，徘徊在周二触及的七周高位1.0774美元附近
。
    
    美元兑日圆 跌0.5%，报113.21日圆。澳元兑美元 逆市下挫至六日低点0.75
16美元，此前澳洲公布的季度和年度通胀数据均不及预期，对澳洲央行将进一步降息的预期
重燃。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0744   1.0730   +0.13   +2.20   1.0513
    美元/日圆            113.27   113.78   -0.45   -3.08   116.87
    欧元/日圆         121.70   122.07   -0.30   -1.17   123.14
    美元/瑞郎            0.9993   1.0006   -0.13   -1.82   1.0178
    英镑/美元            1.2630   1.2520   +0.88   +2.38   1.2336
    美元/加元            1.3069   1.3157   -0.67   -2.69   1.3430
    美元/离岸人民币      6.8255   6.8218   +0.05   -2.11   6.9726
    澳元/美元            0.7570   0.7578   -0.11   +4.92   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0740   1.0739   +0.01   +0.21   1.0717
    欧元/英镑         0.8501   0.8569   -0.79   -0.20   0.8518
    新西兰元/美元        0.7293   0.7245   +0.66   +5.07   0.6941
    美元/挪威克朗        8.3102   8.3496   -0.47   -3.78   8.6370
    欧元/挪威克朗     8.9311   8.9645   -0.37   -1.70   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.8181   8.8463   -0.32   -3.18   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.4769   9.4930   -0.17   -1.08   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。
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