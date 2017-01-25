更新版 1-《全球汇市》特朗普经济政策不确定性拖累美元跌至七周低点，英镑大涨

(新增文末收盘表格) * 美元在周二反弹后今日回软 * 英镑兑美元六周来首次触及1.26美元 * 澳元下挫，此前澳洲公布的通胀数据令人失望 * 美元指数下滑，尽管美股道琼工业指数首次攻克两万点大关 路透纽约1月25日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至七周低点，受围绕美国总统特朗普 经济政策的大量不确定性打压。 在过去五个交易日内美元有四日下滑，但在去年的最后三个月内，美元则大涨了7%。美 元兑日圆走势尤为艰困，今年迄今下挫了3%。 另外，英镑兑美元六周来首次升穿1.26美元，因寄望英国和美国达成贸易协议。英国首 相特雷莎梅周三表示，会把“英国的利益和价值放在优先位置”。 “目前美元多头缺乏信心，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa称。 “所有基于特朗普新政会刺激通胀的乐观情绪带动的交易都在被质疑。目前所有有关新 政府政策的消息都在反复，今日的主线是不确定性。” 美元周三普跌，尽管美股大涨，道琼工业指数首次攻克两万点大关。 但周三的焦点从可能会提振经济成长的政策上转移开。特朗普料今日开始签署应对移民 和国家安全的行政命令。 “特朗普总统新政都是有关筑墙和贸易保护措施，而不是财政刺激，我认为多数投资人 都设想财政刺激会带来升息和美元上涨。”FX Analytics合伙人David Gilmore称。 美元指数 纽约尾盘跌0.4%，报99.928，盘中触及12月8日来最低的99.835，较年 初所及的14年高位跌了近4%。 另外，英镑兑美元 尾盘升0.9%，报1.2632美元，盘中升至六周最高的1.2638美 元。欧元兑美元 升0.2%，报1.0751美元，徘徊在周二触及的七周高位1.0774美元附近 。 美元兑日圆 跌0.5%，报113.21日圆。澳元兑美元 逆市下挫至六日低点0.75 16美元，此前澳洲公布的季度和年度通胀数据均不及预期，对澳洲央行将进一步降息的预期 重燃。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0744 1.0730 +0.13 +2.20 1.0513 美元/日圆 113.27 113.78 -0.45 -3.08 116.87 欧元/日圆 121.70 122.07 -0.30 -1.17 123.14 美元/瑞郎 0.9993 1.0006 -0.13 -1.82 1.0178 英镑/美元 1.2630 1.2520 +0.88 +2.38 1.2336 美元/加元 1.3069 1.3157 -0.67 -2.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8255 6.8218 +0.05 -2.11 6.9726 澳元/美元 0.7570 0.7578 -0.11 +4.92 0.7215 欧元/瑞郎 1.0740 1.0739 +0.01 +0.21 1.0717 欧元/英镑 0.8501 0.8569 -0.79 -0.20 0.8518 新西兰元/美元 0.7293 0.7245 +0.66 +5.07 0.6941 美元/挪威克朗 8.3102 8.3496 -0.47 -3.78 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9311 8.9645 -0.37 -1.70 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8181 8.8463 -0.32 -3.18 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4769 9.4930 -0.17 -1.08 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。