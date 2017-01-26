《全球汇市》美元触及七周低点，受美国保护主义政策担忧拖累

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0755 1.0744 +0.10 +2.30 1.0513 美元/日圆 113.36 113.27 +0.08 -3.00 116.87 欧元/日圆 121.92 121.70 +0.18 -0.99 123.14 美元/瑞郎 0.9984 0.9993 -0.09 -1.91 1.0178 英镑/美元 1.2655 1.2630 +0.20 +2.59 1.2336 美元/加元 1.3060 1.3069 -0.07 -2.76 1.3430 美元/离岸人民币 6.8259 6.8255 +0.01 -2.10 6.9726 澳元/美元 0.7568 0.7570 -0.03 +4.89 0.7215 新西兰元/美元 0.7284 0.7293 -0.12 +4.94 0.6941 澳元/日圆 85.840 85.750 +0.10 +1.80 84.320 新西兰元/日圆 82.590 82.360 +0.28 +1.75 81.170 英镑/日圆 143.47 143.10 +0.26 -0.38 144.02 澳元/新西兰元 1.0390 1.0368 +0.21 +0.07 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译/审校 孙国玉/侯雪萍/郑茵/张荻/张涛/李爽/孙茉莉/李春喜/徐文焰)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。