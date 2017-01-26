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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 12:21 BJT

《全球汇市》美元触及七周低点，受美国保护主义政策担忧拖累

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0755  1.0744  +0.10  +2.30  1.0513
    美元/日圆            113.36  113.27  +0.08  -3.00  116.87
    欧元/日圆         121.92  121.70  +0.18  -0.99  123.14
    美元/瑞郎            0.9984  0.9993  -0.09  -1.91  1.0178
    英镑/美元            1.2655  1.2630  +0.20  +2.59  1.2336
    美元/加元            1.3060  1.3069  -0.07  -2.76  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8259  6.8255  +0.01  -2.10  6.9726
    澳元/美元            0.7568  0.7570  -0.03  +4.89  0.7215
    新西兰元/美元        0.7284  0.7293  -0.12  +4.94  0.6941
    澳元/日圆         85.840  85.750  +0.10  +1.80  84.320
    新西兰元/日圆     82.590  82.360  +0.28  +1.75  81.170
    英镑/日圆         143.47  143.10  +0.26  -0.38  144.02
    澳元/新西兰元     1.0390  1.0368  +0.21  +0.07  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (翻译/审校 孙国玉/侯雪萍/郑茵/张荻/张涛/李爽/孙茉莉/李春喜/徐文焰)
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