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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 07:25 BJT

更新版 1-《全球汇市》特朗普及其贸易顾问讲话拖累美元，势将创30年最大1月跌幅

* 美国总统特朗普指其他国家让货币贬值
    * 特朗普贸易顾问Navarro的讲话支撑欧元
    * 美元兑日圆重挫近1.5%至112.07日圆

 (新增文末汇率报价表格)
    路透纽约1月31日 - 美元周二兑主要货币重挫，势将录得30年来表现最差的1月份，此
前美国总统特朗普对其他国家货币贬值发表评论，他的贸易顾问也谈及欧元。
    
    特朗普周二在同多家制药大厂高管会晤时表示，其他国家令货币贬值已经带动制药商增
加外包生产，呼吁药企增加在美国的生产。
    
    这一讲话强化了对美国新政府正采取措施，喊低美元的预期，而就在数小时前，特朗普
的贸易顾问Peter Navarro对金融时报表示，德国利用“严重低估的”欧元来占美国和其欧
盟伙伴国的便宜。
    
    “(特朗普)的讲话明显在暗示，其他国家的所作所为不公平，”Macquarie Ltd全球利
率和汇市策略师Albert Wizman称，“如果这暗示美国财政部对美元的政策正在转变，那就
是重大新闻了。”
    
    特朗普和Navarro讲话后，美元兑日圆 大跌近1.5%，触及11月30日来最低的112.0
7日圆。欧元兑美元 大涨逾1%，报1.0811美元，为12月8日来最高。
    
    美元指数 触及12月8日来最低的99.430，本月势将重挫约2.6%，为去年3月来最大
月度跌幅，且为1987年来最差的年度开局表现。
    
    根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发表的数据以及路透计算，投机商近几周缩减对美
元的多头押注，但截至1月24日该周，美元净多头仓位总计仍高达200.4亿美元。
    
    在特朗普11月胜选后，投资人大举买入美元，因预计特朗普将大举投资基建，从而提振
通胀，但由于缺乏财政政策细节，这种热情已经减弱。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0795   1.0692   +0.96   +2.68   1.0513
    美元/日圆            112.78   113.76   -0.86   -3.50   116.87
    欧元/日圆         121.78   121.66   +0.10   -1.10   123.14
    美元/瑞郎            0.9892   0.9950   -0.58   -2.81   1.0178
    英镑/美元            1.2577   1.2482   +0.76   +1.95   1.2336
    美元/加元            1.3028   1.3116   -0.67   -2.99   1.3430
    美元/离岸人民币      6.8265   6.8562   -0.43   -2.10   6.9726
    澳元/美元            0.7583   0.7552   +0.41   +5.10   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0680   1.0642   +0.36   -0.35   1.0717
    欧元/英镑         0.8583   0.8562   +0.25   +0.76   0.8518
    新西兰元/美元        0.7306   0.7283   +0.32   +5.26   0.6941
    美元/挪威克朗        8.2410   8.3133   -0.87   -4.58   8.6370
    欧元/挪威克朗     8.9010   8.8900   +0.12   -2.03   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.7404   8.8308   -1.02   -4.03   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.4367   9.4460   -0.10   -1.49   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　
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