更新版 1-《全球汇市》特朗普及其贸易顾问讲话拖累美元，势将创30年最大1月跌幅

* 美国总统特朗普指其他国家让货币贬值 * 特朗普贸易顾问Navarro的讲话支撑欧元 * 美元兑日圆重挫近1.5%至112.07日圆 (新增文末汇率报价表格) 路透纽约1月31日 - 美元周二兑主要货币重挫，势将录得30年来表现最差的1月份，此 前美国总统特朗普对其他国家货币贬值发表评论，他的贸易顾问也谈及欧元。 特朗普周二在同多家制药大厂高管会晤时表示，其他国家令货币贬值已经带动制药商增 加外包生产，呼吁药企增加在美国的生产。 这一讲话强化了对美国新政府正采取措施，喊低美元的预期，而就在数小时前，特朗普 的贸易顾问Peter Navarro对金融时报表示，德国利用“严重低估的”欧元来占美国和其欧 盟伙伴国的便宜。 “(特朗普)的讲话明显在暗示，其他国家的所作所为不公平，”Macquarie Ltd全球利 率和汇市策略师Albert Wizman称，“如果这暗示美国财政部对美元的政策正在转变，那就 是重大新闻了。” 特朗普和Navarro讲话后，美元兑日圆 大跌近1.5%，触及11月30日来最低的112.0 7日圆。欧元兑美元 大涨逾1%，报1.0811美元，为12月8日来最高。 美元指数 触及12月8日来最低的99.430，本月势将重挫约2.6%，为去年3月来最大 月度跌幅，且为1987年来最差的年度开局表现。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发表的数据以及路透计算，投机商近几周缩减对美 元的多头押注，但截至1月24日该周，美元净多头仓位总计仍高达200.4亿美元。 在特朗普11月胜选后，投资人大举买入美元，因预计特朗普将大举投资基建，从而提振 通胀，但由于缺乏财政政策细节，这种热情已经减弱。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0795 1.0692 +0.96 +2.68 1.0513 美元/日圆 112.78 113.76 -0.86 -3.50 116.87 欧元/日圆 121.78 121.66 +0.10 -1.10 123.14 美元/瑞郎 0.9892 0.9950 -0.58 -2.81 1.0178 英镑/美元 1.2577 1.2482 +0.76 +1.95 1.2336 美元/加元 1.3028 1.3116 -0.67 -2.99 1.3430 美元/离岸人民币 6.8265 6.8562 -0.43 -2.10 6.9726 澳元/美元 0.7583 0.7552 +0.41 +5.10 0.7215 欧元/瑞郎 1.0680 1.0642 +0.36 -0.35 1.0717 欧元/英镑 0.8583 0.8562 +0.25 +0.76 0.8518 新西兰元/美元 0.7306 0.7283 +0.32 +5.26 0.6941 美元/挪威克朗 8.2410 8.3133 -0.87 -4.58 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9010 8.8900 +0.12 -2.03 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7404 8.8308 -1.02 -4.03 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4367 9.4460 -0.10 -1.49 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)