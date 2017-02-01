版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 07:16 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元缩减升幅，此前美联储声明指出基于市场的通胀仍处于低位

* 美联储声明指出基于市场的通胀仍处于低位
    * 美联储发布声明后，美元指数缩减约0.3%的升幅
    * 美元受好于预期的1月ADP就业和ISM数据提振

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约2月1日 - 美国兑一篮子主要货币周三缩小涨幅，因对美国联邦储备理事会(FE
D/美联储)没能对升息采取更鹰派立场感到失望，尽管好于预期的美国经济数据提振美元。
    
    美联储一如预期在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变。 
    
    虽然美联储对美国经济的评估相对乐观，表明仍在今年收紧货币政策的轨道上，但分析
师称，美联储提及低通胀指标打击了对升息采取更鹰派立场的乐观情绪。
    
    美联储发布声明后，美元指数 缩减了约0.3%的升幅，尾盘全日上涨0.2%，报99.6
69。
    
    该水准接近周二触及的逾七周低点99.430。周二在特朗普及其贸易顾问纳瓦罗(Peter N
avarro)批评德国、日本和中国，称这几个美国的主要贸易伙伴国让本币贬值，令美国处于
不利地位后，美元指数跌至低点。
    
    “在美联储变得更鹰派方面，市场没能从声明中看到蛛丝马迹，促使投资者对美元进行
了一些获利回吐，”瑞士信贷外汇策略全球负责人Shahab Jalinoos称。
    
    联储在声明中表示，仍预计通胀将在中期内升至2%的目标，不过，联储指出，基于市场
的通胀补偿指标仍处于低位，基于调查的长期通胀预期指标仍基本保持稳定。 
    
    ADP全国就业报告显示，美国民间雇主上月新增24.6万个就业岗位，美国供应商协会(IS
M)的调查显示，上月全国工厂活动指数升至56。美元全日受到提振。 
    
    美元兑日圆 尾盘升0.4%，报113.23日圆，欧元兑美元 下跌0.3%，报1.0764
美元。稍早美元兑日圆升1%，至盘中高位113.95。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0767   1.0795   -0.26   +2.42   1.0513
    美元/日圆            113.23   112.78   +0.40   -3.11   116.87
    欧元/日圆         121.92   121.78   +0.11   -0.99   123.14
    美元/瑞郎            0.9923   0.9892   +0.31   -2.51   1.0178
    英镑/美元            1.2652   1.2577   +0.60   +2.56   1.2336
    美元/加元            1.3048   1.3028   +0.15   -2.84   1.3430
    美元/离岸人民币      6.8274   6.8265   +0.01   -2.08   6.9726
    澳元/美元            0.7582   0.7583   -0.01   +5.09   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0694   1.0680   +0.13   -0.21   1.0717
    欧元/英镑         0.8499   0.8583   -0.98   -0.22   0.8518
    新西兰元/美元        0.7278   0.7306   -0.38   +4.86   0.6941
    美元/挪威克朗        8.2259   8.2410   -0.18   -4.76   8.6370
    欧元/挪威克朗     8.8666   8.9010   -0.39   -2.41   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.7485   8.7404   +0.09   -3.94   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.4235   9.4367   -0.14   -1.63   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐