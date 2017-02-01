更新版 1-《全球汇市》美元缩减升幅，此前美联储声明指出基于市场的通胀仍处于低位

* 美联储声明指出基于市场的通胀仍处于低位 * 美联储发布声明后，美元指数缩减约0.3%的升幅 * 美元受好于预期的1月ADP就业和ISM数据提振 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约2月1日 - 美国兑一篮子主要货币周三缩小涨幅，因对美国联邦储备理事会(FE D/美联储)没能对升息采取更鹰派立场感到失望，尽管好于预期的美国经济数据提振美元。 美联储一如预期在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变。 虽然美联储对美国经济的评估相对乐观，表明仍在今年收紧货币政策的轨道上，但分析 师称，美联储提及低通胀指标打击了对升息采取更鹰派立场的乐观情绪。 美联储发布声明后，美元指数 缩减了约0.3%的升幅，尾盘全日上涨0.2%，报99.6 69。 该水准接近周二触及的逾七周低点99.430。周二在特朗普及其贸易顾问纳瓦罗(Peter N avarro)批评德国、日本和中国，称这几个美国的主要贸易伙伴国让本币贬值，令美国处于 不利地位后，美元指数跌至低点。 “在美联储变得更鹰派方面，市场没能从声明中看到蛛丝马迹，促使投资者对美元进行 了一些获利回吐，”瑞士信贷外汇策略全球负责人Shahab Jalinoos称。 联储在声明中表示，仍预计通胀将在中期内升至2%的目标，不过，联储指出，基于市场 的通胀补偿指标仍处于低位，基于调查的长期通胀预期指标仍基本保持稳定。 ADP全国就业报告显示，美国民间雇主上月新增24.6万个就业岗位，美国供应商协会(IS M)的调查显示，上月全国工厂活动指数升至56。美元全日受到提振。 美元兑日圆 尾盘升0.4%，报113.23日圆，欧元兑美元 下跌0.3%，报1.0764 美元。稍早美元兑日圆升1%，至盘中高位113.95。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0767 1.0795 -0.26 +2.42 1.0513 美元/日圆 113.23 112.78 +0.40 -3.11 116.87 欧元/日圆 121.92 121.78 +0.11 -0.99 123.14 美元/瑞郎 0.9923 0.9892 +0.31 -2.51 1.0178 英镑/美元 1.2652 1.2577 +0.60 +2.56 1.2336 美元/加元 1.3048 1.3028 +0.15 -2.84 1.3430 美元/离岸人民币 6.8274 6.8265 +0.01 -2.08 6.9726 澳元/美元 0.7582 0.7583 -0.01 +5.09 0.7215 欧元/瑞郎 1.0694 1.0680 +0.13 -0.21 1.0717 欧元/英镑 0.8499 0.8583 -0.98 -0.22 0.8518 新西兰元/美元 0.7278 0.7306 -0.38 +4.86 0.6941 美元/挪威克朗 8.2259 8.2410 -0.18 -4.76 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8666 8.9010 -0.39 -2.41 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7485 8.7404 +0.09 -3.94 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4235 9.4367 -0.14 -1.63 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)