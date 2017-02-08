更新版 1-《全球汇市》美元走软，因美国公债收益率回落

* 日圆走强，因全球政治不确定性 * 欧元兑美元上扬，但前景总体为下行 (新增汇率收盘表格) 路透纽约2月8日 - 美元周三结束两日连涨走软，受累于美国公债收益率回落，因美国 总统特朗普经济政策的不确定性，促使投资者排除了美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月 升息的可能性。 “只要美联储在货币政策正常化问题上继续保持犹豫不决的鸽派立场，加之特朗普政府 打压美元兑主要货币汇率的协同行动，美元后市进一步下跌的可能性非常高，至少短期内是 如此，”Forex.com的研究部主管James Chen表示。 市场还担忧特朗普保护主义和移民政策对全球经济造成的影响，这也重压美元。 特朗普将在本周稍后与日本首相安倍晋三会晤，届时，他可能会重申其反对强势美元和 弱势日圆的立场。这可能会进一步推低美元。 与此同时，避险日圆走强，因法国、德国和荷兰将在今年举行大选，意大利也可能提前 选举，全球普遍担忧欧洲的政治风险，这拖累美债收益率走低。 美国10年期公债收益率今日跌至三周低位2.325%。 欧元兑美元也小涨，从逾一周低位反弹，因在连续数日走低后出现空头回补。但欧元过 去几日的表现主要受法国大选选情的发展影响。 “法国的政治杂音拖累欧元走软，这给美元提供了喘息的机会，”澳洲国民银行(NAB) 的策略师Gavin Friend表示。 “市场知道，如果特朗普开始公开谈论税改和基建支出，美元将会走强，”他补充说。 纽约尾盘，美元指数 跌0.2%，报100.27。美元兑日圆 下滑0.3%，报112.05 日圆。 欧元兑日圆 跌0.3%，报119.76日圆。欧元兑美元 涨0.1%，报1.0687美 元。 围绕法国大选4月23日和5月7日两轮投票的不确定性，使法国与德国公债收益率差触及 逾四年来最阔水平。 民调显示，中间派候选人马克龙在首轮投票的支持率略微领先保守派候选人菲永，但落 后于极右翼政党民族阵线候选人勒庞。勒庞誓言将让法国退出欧元区，并就是否保持该国的 欧盟成员国地位举行全民公投。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0697 1.0680 +0.16 +1.75 1.0513 美元/日圆 111.93 112.37 -0.39 -4.23 116.87 欧元/日圆 119.73 120.02 -0.24 -2.77 123.14 美元/瑞郎 0.9943 0.9970 -0.27 -2.31 1.0178 英镑/美元 1.2537 1.2510 +0.22 +1.63 1.2336 美元/加元 1.3143 1.3181 -0.29 -2.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.8414 6.8342 +0.11 -1.88 6.9726 澳元/美元 0.7645 0.7624 +0.28 +5.96 0.7215 欧元/瑞郎 1.0639 1.0654 -0.14 -0.73 1.0717 欧元/英镑 0.8529 0.8535 -0.07 +0.13 0.8518 新西兰元/美元 0.7264 0.7299 -0.48 +4.65 0.6941 美元/挪威克朗 8.3112 8.3190 -0.09 -3.77 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8949 8.8867 +0.09 -2.10 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8345 8.8741 -0.45 -3.00 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4523 9.4802 -0.29 -1.33 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)