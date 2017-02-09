《全球汇市》新西兰元受央行鸽派态度打击挫低，美元小跌

* 新西兰元下滑，受央行态度倾向鸽派影响 * 美元走低，因美债收益率下跌 * 欧元恐创12月中以来单周最大跌幅 路透伦敦2月9日 - 新西兰元周四跌幅远远超越其他主要货币，下跌近1个百分点，此前新西兰央行维持利率不变，并表示收紧政策可能至少要等到两年后。 本周以来美元走势趋稳，今日微跌，因市场回避风险情绪犹存，令美国公债收益率(殖利率)陷于数周低位附近。 在此同时，政治风险、特别是法国即将到来的总统大选，令欧元维持在1.07美元下方，欧元料将创下近两个月来最差的周线表现。 不过在G10汇率市场中，新西兰元抢尽风头，新西兰央行偏温和态度杀得投资人措手不及，尽管该行维持指标利率于1.75%不变。 RBC的G10外汇策略主管Adam Cole表示，“市场原本预期新西兰央行升息，但其保持温行偏宽松倾向出乎市场意料之外。” Cole表示，RBC分析师团队持续预期新西兰央行今年将降息0.25个百分点，但市场普遍倾向预期该行将升息。 新西兰元兑美元 下跌0.8%至0.7201美元，脱离本周稍早所及三个月高点0.7375美元。 澳元兑美元 间接受创，最新报0.7615美元，下跌0.4%。 美元指数 跌0.1%至100.180，但远高于上周触及的两个半月低位。 美元兑日圆 上涨0.3%，报112.235日圆。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。 欧元兑美元 在跌破1.07美元后几无变动，但本周已下跌约0.8%，料将录得12月中以来最差单周表现。 民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞料将赢得4月的第一轮总统选举，其他调查暗示她将在第二轮投票中输给前法国经济部长马克龙。 但民意变化很快，仅仅两周前还是总统选举热门的法国前总理菲永现在却丑闻缠身，恐将在首轮选举中出局。 分析师们表示，如果特朗普在与日本首相安倍晋三的会面时重申反对美元走强的话，日圆可能收复一些跌幅。 “在政治乱象背景下，特朗普或选择对日本采取强硬立场。这样的话，特朗普对中国也会态度强硬，”IG Securities的Ishikawa称。 美国总统特朗普及其一名高级经济顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0707 1.0697 +0.09 +1.85 1.0513 美元/日圆 112.16 111.93 +0.21 -4.03 116.87 欧元/日圆 120.12 119.73 +0.33 -2.45 123.14 美元/瑞郎 0.9937 0.9943 -0.06 -2.37 1.0178 英镑/美元 1.2572 1.2537 +0.28 +1.91 1.2336 美元/加元 1.3126 1.3143 -0.13 -2.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8477 6.8414 +0.09 -1.79 6.9726 澳元/美元 0.7636 0.7645 -0.12 +5.84 0.7215 新西兰元/美元 0.7215 0.7264 -0.67 +3.95 0.6941 欧元/瑞郎 1.0640 1.0639 +0.01 -0.72 1.0717 欧元/英镑 0.8514 0.8529 -0.18 -0.05 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4651 9.4523 +0.14 -1.20 9.5799 美元/挪威克朗 8.3017 8.3112 -0.11 -3.88 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 蔡美珍/张明钧/王琛/李春喜 审校 于春红/艾茂林/高琦/孙茉莉)