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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 17:39 BJT

《全球汇市》新西兰元受央行鸽派态度打击挫低，美元小跌

    * 新西兰元下滑，受央行态度倾向鸽派影响
    * 美元走低，因美债收益率下跌
    * 欧元恐创12月中以来单周最大跌幅

    路透伦敦2月9日 - 新西兰元周四跌幅远远超越其他主要货币，下跌近1个百分点，此前新西兰央行维持利率不变，并表示收紧政策可能至少要等到两年后。
    
    本周以来美元走势趋稳，今日微跌，因市场回避风险情绪犹存，令美国公债收益率(殖利率)陷于数周低位附近。

    在此同时，政治风险、特别是法国即将到来的总统大选，令欧元维持在1.07美元下方，欧元料将创下近两个月来最差的周线表现。
    
    不过在G10汇率市场中，新西兰元抢尽风头，新西兰央行偏温和态度杀得投资人措手不及，尽管该行维持指标利率于1.75%不变。
    
    RBC的G10外汇策略主管Adam Cole表示，“市场原本预期新西兰央行升息，但其保持温行偏宽松倾向出乎市场意料之外。”
    
    Cole表示，RBC分析师团队持续预期新西兰央行今年将降息0.25个百分点，但市场普遍倾向预期该行将升息。
    
    新西兰元兑美元        下跌0.8%至0.7201美元，脱离本周稍早所及三个月高点0.7375美元。

    澳元兑美元        间接受创，最新报0.7615美元，下跌0.4%。
    
    美元指数      跌0.1%至100.180，但远高于上周触及的两个半月低位。
    
    美元兑日圆      上涨0.3%，报112.235日圆。
    
    “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。
    
    欧元兑美元         在跌破1.07美元后几无变动，但本周已下跌约0.8%，料将录得12月中以来最差单周表现。

    民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞料将赢得4月的第一轮总统选举，其他调查暗示她将在第二轮投票中输给前法国经济部长马克龙。
    
    但民意变化很快，仅仅两周前还是总统选举热门的法国前总理菲永现在却丑闻缠身，恐将在首轮选举中出局。
    
    分析师们表示，如果特朗普在与日本首相安倍晋三的会面时重申反对美元走强的话，日圆可能收复一些跌幅。
    
    “在政治乱象背景下，特朗普或选择对日本采取强硬立场。这样的话，特朗普对中国也会态度强硬，”IG Securities的Ishikawa称。
    
    美国总统特朗普及其一名高级经济顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。            
    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0707  1.0697  +0.09  +1.85  1.0513
    美元/日圆                   112.16  111.93  +0.21  -4.03  116.87
    欧元/日圆                   120.12  119.73  +0.33  -2.45  123.14
    美元/瑞郎                   0.9937  0.9943  -0.06  -2.37  1.0178
    英镑/美元                   1.2572  1.2537  +0.28  +1.91  1.2336
    美元/加元                   1.3126  1.3143  -0.13  -2.26  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8477  6.8414  +0.09  -1.79  6.9726
    澳元/美元                   0.7636  0.7645  -0.12  +5.84  0.7215
    新西兰元/美元               0.7215  0.7264  -0.67  +3.95  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0640  1.0639  +0.01  -0.72  1.0717
    欧元/英镑                   0.8514  0.8529  -0.18  -0.05  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.4651  9.4523  +0.14  -1.20  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3017  8.3112  -0.11  -3.88  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 蔡美珍/张明钧/王琛/李春喜 审校 于春红/艾茂林/高琦/孙茉莉)
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