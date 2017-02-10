《全球汇市》美元触及10日高位，市场聚焦美日首脑会晤

* 特朗普税改承诺提振美元连续第二天上涨

* 关注美日首脑会晤

* 中国贸易数据激励全球市场人气

* 2016年全球汇率图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

路透伦敦2月10日 - 美元兑日圆周五触及10日最高位，市场静候美国和日本首脑会晤，美元指数料将录得12月中以来的最佳周线涨幅。

美国总统特朗普承诺将很快宣布重大税改计划，帮助平复了数周来主导市场的紧张情绪，重新点燃美元多头的热情。

虽然特朗普可能会与安倍提及对强势美元的忧虑，但预料会谈后的公开表态将聚焦于贸易与投资协议。

“汇率政策可能不是峰会的主要议题，这将有利美元，”美银美林首席日本外汇策略分析师Shusuke Yamada称。

自12月中以来美元兑欧元及日圆稳定下滑，因特朗普聚焦于保护主义贸易政策，他的一些行政命令执行遇挫，而且他的态度似乎偏离美国长期以来的强势美元政策。

特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具 体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。

美元指数周五欧洲交易时段早盘再上涨0.2%，至1月30日以来最高的100.86。

美元兑日圆涨近0.5%至113.75日圆。欧元兑美元大致持平于1.0666美元，昨日下跌0.4%。

“美元因特朗普的税改声明而获得支撑，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Lan Nguyen称。“但目前投资者可能将依旧保持谨慎。因为我们看到(暂停)禁穆令，...特朗普将作什么及通过什么，仍具有相当高的不确定性。”

欧元本周料下跌逾1%，受欧元区政治风险上升拖累。Nguyen表示，她预计未来几周对法国4月大选进行的货币对冲将会增多。

欧元三个月隐含波动率跳涨至一个月高点。

交易员称，特朗普对此前意外批评中国“一国”政策的态度缓和，帮助提振了全球冒险意愿。

此外，中国公布的贸易数据很强劲，帮助澳元上涨0.4%。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0640 1.0697 -0.53 +1.21 1.0513

美元/日圆 113.62 113.22 +0.35 -2.78 116.87

欧元/日圆 120.91 120.66 +0.21 -1.81 123.14

美元/瑞郎 1.0023 1.0015 +0.08 -1.52 1.0178

英镑/美元 1.2471 1.2494 -0.18 +1.09 1.2336

美元/加元 1.3138 1.3143 -0.04 -2.17 1.3430

美元/离岸人民币 6.8696 6.8627 +0.10 -1.48 6.9726

澳元/美元 0.7638 0.7622 +0.21 +5.86 0.7215

新西兰元/美元 0.7185 0.7184 +0.01 +3.52 0.6941

欧元/瑞郎 1.0663 1.0671 -0.07 -0.50 1.0717

欧元/英镑 0.8528 0.8522 +0.07 +0.12 0.8518

欧元/瑞典克朗 9.4751 9.4877 -0.13 -1.09 9.5799

美元/挪威克朗 8.3692 8.3286 +0.49 -3.10 8.6370