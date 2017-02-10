《全球汇市》美元触及10日高位，市场聚焦美日首脑会晤

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
* 特朗普税改承诺提振美元连续第二天上涨
* 关注美日首脑会晤
* 中国贸易数据激励全球市场人气
* 2016年全球汇率图表：tmsnrt.rs/2egbfVh
路透伦敦2月10日 - 美元兑日圆周五触及10日最高位，市场静候美国和日本首脑会晤，美元指数料将录得12月中以来的最佳周线涨幅。
美国总统特朗普承诺将很快宣布重大税改计划，帮助平复了数周来主导市场的紧张情绪，重新点燃美元多头的热情。
虽然特朗普可能会与安倍提及对强势美元的忧虑，但预料会谈后的公开表态将聚焦于贸易与投资协议。
“汇率政策可能不是峰会的主要议题，这将有利美元，”美银美林首席日本外汇策略分析师Shusuke Yamada称。
自12月中以来美元兑欧元及日圆稳定下滑，因特朗普聚焦于保护主义贸易政策，他的一些行政命令执行遇挫，而且他的态度似乎偏离美国长期以来的强势美元政策。
特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具 体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。
美元指数周五欧洲交易时段早盘再上涨0.2%，至1月30日以来最高的100.86。
美元兑日圆涨近0.5%至113.75日圆。欧元兑美元大致持平于1.0666美元，昨日下跌0.4%。
“美元因特朗普的税改声明而获得支撑，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Lan Nguyen称。“但目前投资者可能将依旧保持谨慎。因为我们看到(暂停)禁穆令，...特朗普将作什么及通过什么，仍具有相当高的不确定性。”
欧元本周料下跌逾1%，受欧元区政治风险上升拖累。Nguyen表示，她预计未来几周对法国4月大选进行的货币对冲将会增多。
欧元三个月隐含波动率跳涨至一个月高点。
交易员称，特朗普对此前意外批评中国“一国”政策的态度缓和，帮助提振了全球冒险意愿。
此外，中国公布的贸易数据很强劲，帮助澳元上涨0.4%。
纽约 当日 今年来 2016年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0640 1.0697 -0.53 +1.21 1.0513
美元/日圆 113.62 113.22 +0.35 -2.78 116.87
欧元/日圆 120.91 120.66 +0.21 -1.81 123.14
美元/瑞郎 1.0023 1.0015 +0.08 -1.52 1.0178
英镑/美元 1.2471 1.2494 -0.18 +1.09 1.2336
美元/加元 1.3138 1.3143 -0.04 -2.17 1.3430
美元/离岸人民币 6.8696 6.8627 +0.10 -1.48 6.9726
澳元/美元 0.7638 0.7622 +0.21 +5.86 0.7215
新西兰元/美元 0.7185 0.7184 +0.01 +3.52 0.6941
欧元/瑞郎 1.0663 1.0671 -0.07 -0.50 1.0717
欧元/英镑 0.8528 0.8522 +0.07 +0.12 0.8518
欧元/瑞典克朗 9.4751 9.4877 -0.13 -1.09 9.5799
美元/挪威克朗 8.3692 8.3286 +0.49 -3.10 8.6370
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 高琦/蔡美珍/于春红/李春喜/艾茂林/张明钧/孙茉莉)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +