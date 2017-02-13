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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 06:44 BJT

重发-更新版 1-《全球汇市》美国减税希望提振美元指数升至三周高位

    (重发以调整格式)
    * 特朗普与安倍会谈后，美元兑日圆触及两周高位
    * 投资者等待叶伦在国会作证
    * 联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计3月升息几率为20%

    路透纽约2月13日 - 美元兑一篮子货币周一升至近三周高位，受助于美国减税将会刺激
企业获利和投资的希望，以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会加快升息步伐的押
注。
    
    上周美元录得12月中以来最大周度升幅，因特朗普总统上周四承诺，将发布“重大”税
改计划。白宫称，该计划将包括针对企业和个人的减税措施。
    
    投资者希望，特朗普的税改承诺暗示，总统及其助手的工作重心将从保护主义和国家安
全转向促进经济增长的政策。
    
    “人们似乎对财政政策前景更有信心，这对股市及美元有利，”麦格理全球利率和外汇
策略师Thierry Albert Wizman称。
    
    美元指数      盘中触及1月20日以来最高的101.11，尾盘升0.15%，报100.95。
    
    美元兑日圆升至两周高位，此前有报导称，特朗普在与到访的日本首相安倍晋三会谈时
，没有讨论美元，或美元强势问题。美元兑日圆      尾盘升0.4%，报113.60日圆。
    
    根据路透数据，欧元兑美元      盘中跌至1月19日以来最低水平，尾盘下跌0.4%，报1
.0600美元。
    
    投资者聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二和周三在国会的证词陈述，
此前其他几位决策者表示，倾向于今年升息的次数超过当前市场消化的两次的预期。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，美联储在3月14-15日会
议上升息的可能性为21%，与上周五基本持平。
    
                                  今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0597   1.0638   -0.39   +0.80   1.0513
    美元/日圆                   113.73   113.19   +0.48   -2.69   116.87
    欧元/日圆                   120.52   120.40   +0.10   -2.13   123.14
    美元/瑞郎                   1.0051   1.0020   +0.31   -1.25   1.0178
    英镑/美元                   1.2526   1.2489   +0.30   +1.54   1.2336
    美元/加元                   1.3070   1.3078   -0.06   -2.68   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8718   6.8640   +0.11   -1.45   6.9726
    澳元/美元                   0.7638   0.7669   -0.40   +5.86   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0660   1.0667   -0.07   -0.53   1.0717
    欧元/英镑                   0.8457   0.8507   -0.59   -0.72   0.8518
    新西兰元/美元               0.7175   0.7194   -0.26   +3.37   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3883   8.3573   +0.37   -2.88   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8921   8.9205   -0.32   -2.13   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9395   8.9195   +0.22   -1.85   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.4736   9.4937   -0.21   -1.11   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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