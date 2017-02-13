重发-更新版 1-《全球汇市》美国减税希望提振美元指数升至三周高位

(重发以调整格式) * 特朗普与安倍会谈后，美元兑日圆触及两周高位 * 投资者等待叶伦在国会作证 * 联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计3月升息几率为20% 路透纽约2月13日 - 美元兑一篮子货币周一升至近三周高位，受助于美国减税将会刺激 企业获利和投资的希望，以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会加快升息步伐的押 注。 上周美元录得12月中以来最大周度升幅，因特朗普总统上周四承诺，将发布“重大”税 改计划。白宫称，该计划将包括针对企业和个人的减税措施。 投资者希望，特朗普的税改承诺暗示，总统及其助手的工作重心将从保护主义和国家安 全转向促进经济增长的政策。 “人们似乎对财政政策前景更有信心，这对股市及美元有利，”麦格理全球利率和外汇 策略师Thierry Albert Wizman称。 美元指数 盘中触及1月20日以来最高的101.11，尾盘升0.15%，报100.95。 美元兑日圆升至两周高位，此前有报导称，特朗普在与到访的日本首相安倍晋三会谈时 ，没有讨论美元，或美元强势问题。美元兑日圆 尾盘升0.4%，报113.60日圆。 根据路透数据，欧元兑美元 盘中跌至1月19日以来最低水平，尾盘下跌0.4%，报1 .0600美元。 投资者聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二和周三在国会的证词陈述， 此前其他几位决策者表示，倾向于今年升息的次数超过当前市场消化的两次的预期。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，美联储在3月14-15日会 议上升息的可能性为21%，与上周五基本持平。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0597 1.0638 -0.39 +0.80 1.0513 美元/日圆 113.73 113.19 +0.48 -2.69 116.87 欧元/日圆 120.52 120.40 +0.10 -2.13 123.14 美元/瑞郎 1.0051 1.0020 +0.31 -1.25 1.0178 英镑/美元 1.2526 1.2489 +0.30 +1.54 1.2336 美元/加元 1.3070 1.3078 -0.06 -2.68 1.3430 美元/离岸人民币 6.8718 6.8640 +0.11 -1.45 6.9726 澳元/美元 0.7638 0.7669 -0.40 +5.86 0.7215 欧元/瑞郎 1.0660 1.0667 -0.07 -0.53 1.0717 欧元/英镑 0.8457 0.8507 -0.59 -0.72 0.8518 新西兰元/美元 0.7175 0.7194 -0.26 +3.37 0.6941 美元/挪威克朗 8.3883 8.3573 +0.37 -2.88 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8921 8.9205 -0.32 -2.13 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9395 8.9195 +0.22 -1.85 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4736 9.4937 -0.21 -1.11 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)