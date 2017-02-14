更新版 1-《全球汇市》美元指数触及三周高位，因叶伦暗示可能会加快升息步伐

(新增文末报价表格) * 利率期货走势暗示，交易员预计美联储加快升息步伐的机率增加 * 美元前夜走低，之前特朗普国家安全顾问弗林辞职 * 美元缩减跌幅，因1月美国PPI录得逾四年来最大升幅 路透纽约2月14日 - 美元兑一篮子货币周二攀升至三周高位，因美国联邦储备理事会(F ED/美联储)主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。 较之近日美联储其它官员的讲话，今日叶伦的讲话基调更偏鹰派。这些官员希望美联储 加快升息步伐，因在目前美国经济扩张的背景下，加速升息将是合适之举。 “她是在为今年升息三次铺路，” Brown Brothers Harriman的首席投资策略师Scott Clemons说。 美国利率期货 走势暗示，交易商认为，今年升息三次的机率为41%，高于周一的3 3%，CME Group的FedWatch工具显示。 “迟迟不撤走宽松政策将是不明智的，”叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词 陈述时称。 叶伦将于周三1500 GMT在众议院金融服务委员会做证词陈述。 在隔夜交投中，美元指数 下滑，之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职， 他被指在特朗普就职前，与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并在此问题上误导 了副总统彭斯。 弗林辞职不禁让人担忧特朗普政府落实其经济计划的能力，包括市场认为对美元和股市 有利的减税计划。 美元指数 削减盘初跌幅，因数据显示，1月美国生产者物价指数(PPI)录得逾四年 来最大涨幅，支持了国内通胀正在接近美联储设定的2%目标的观点。 美元指数在稍早跌至100.90后逆转走势，触及三周高位101.38。尾盘上扬0.25%，报101 .21。 美元兑日圆 触及两周峰值114.47日圆，抹去稍早跌幅。尾盘上扬0.4%，报114.16 日圆。 欧元兑美元 挫0.2%，报1.0572美元，受累于区内政治风险和令人失望的经济数据 。 对法国大选和希腊救助磋商的担忧重压欧元。 投资者越发担忧法国可能会步英国后尘，退出欧元区，因民调显示，极右翼政党民族阵 线领导人勒庞在首轮大选前的支持率领先。勒庞承诺，将会让法国退出欧元区，并将举行全 民公投，决定是否保留该国的欧盟成员国地位。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0577 1.0597 -0.19 +0.61 1.0513 美元/日圆 114.25 113.73 +0.46 -2.24 116.87 欧元/日圆 120.81 120.52 +0.24 -1.89 123.14 美元/瑞郎 1.0055 1.0051 +0.04 -1.21 1.0178 英镑/美元 1.2467 1.2526 -0.47 +1.06 1.2336 美元/加元 1.3075 1.3070 +0.04 -2.64 1.3430 美元/离岸人民币 6.8563 6.8718 -0.23 -1.67 6.9726 澳元/美元 0.7660 0.7638 +0.29 +6.17 0.7215 欧元/瑞郎 1.0643 1.0660 -0.16 -0.69 1.0717 欧元/英镑 0.8480 0.8457 +0.27 -0.45 0.8518 新西兰元/美元 0.7166 0.7175 -0.13 +3.24 0.6941 美元/挪威克朗 8.3974 8.3883 +0.11 -2.77 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8795 8.8921 -0.14 -2.27 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9291 8.9395 -0.12 -1.96 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4475 9.4736 -0.28 -1.38 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿/陈宗琦)