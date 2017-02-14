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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 06:27 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元指数触及三周高位，因叶伦暗示可能会加快升息步伐

    (新增文末报价表格)
    * 利率期货走势暗示，交易员预计美联储加快升息步伐的机率增加
    * 美元前夜走低，之前特朗普国家安全顾问弗林辞职
    * 美元缩减跌幅，因1月美国PPI录得逾四年来最大升幅

    路透纽约2月14日 - 美元兑一篮子货币周二攀升至三周高位，因美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。

    较之近日美联储其它官员的讲话，今日叶伦的讲话基调更偏鹰派。这些官员希望美联储
加快升息步伐，因在目前美国经济扩张的背景下，加速升息将是合适之举。

    “她是在为今年升息三次铺路，” Brown Brothers Harriman的首席投资策略师Scott 
Clemons说。 
    
    美国利率期货      走势暗示，交易商认为，今年升息三次的机率为41%，高于周一的3
3%，CME Group的FedWatch工具显示。 

    “迟迟不撤走宽松政策将是不明智的，”叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词
陈述时称。
    
    叶伦将于周三1500 GMT在众议院金融服务委员会做证词陈述。

    在隔夜交投中，美元指数      下滑，之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职，
他被指在特朗普就职前，与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并在此问题上误导
了副总统彭斯。
    
    弗林辞职不禁让人担忧特朗普政府落实其经济计划的能力，包括市场认为对美元和股市
有利的减税计划。
    
    美元指数      削减盘初跌幅，因数据显示，1月美国生产者物价指数(PPI)录得逾四年
来最大涨幅，支持了国内通胀正在接近美联储设定的2%目标的观点。
    
    美元指数在稍早跌至100.90后逆转走势，触及三周高位101.38。尾盘上扬0.25%，报101
.21。
    
    美元兑日圆      触及两周峰值114.47日圆，抹去稍早跌幅。尾盘上扬0.4%，报114.16
日圆。 
    
    欧元兑美元      挫0.2%，报1.0572美元，受累于区内政治风险和令人失望的经济数据
。
    
    对法国大选和希腊救助磋商的担忧重压欧元。
    
    投资者越发担忧法国可能会步英国后尘，退出欧元区，因民调显示，极右翼政党民族阵
线领导人勒庞在首轮大选前的支持率领先。勒庞承诺，将会让法国退出欧元区，并将举行全
民公投，决定是否保留该国的欧盟成员国地位。
    
                                  今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0577   1.0597   -0.19   +0.61   1.0513
    美元/日圆                   114.25   113.73   +0.46   -2.24   116.87
    欧元/日圆                   120.81   120.52   +0.24   -1.89   123.14
    美元/瑞郎                   1.0055   1.0051   +0.04   -1.21   1.0178
    英镑/美元                   1.2467   1.2526   -0.47   +1.06   1.2336
    美元/加元                   1.3075   1.3070   +0.04   -2.64   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8563   6.8718   -0.23   -1.67   6.9726
    澳元/美元                   0.7660   0.7638   +0.29   +6.17   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0643   1.0660   -0.16   -0.69   1.0717
    欧元/英镑                   0.8480   0.8457   +0.27   -0.45   0.8518
    新西兰元/美元               0.7166   0.7175   -0.13   +3.24   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3974   8.3883   +0.11   -2.77   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8795   8.8921   -0.14   -2.27   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9291   8.9395   -0.12   -1.96   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.4475   9.4736   -0.28   -1.38   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿/陈宗琦)
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