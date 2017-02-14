更新版 1-《全球汇市》美元指数触及三周高位，因叶伦暗示可能会加快升息步伐

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
(新增文末报价表格) * 利率期货走势暗示，交易员预计美联储加快升息步伐的机率增加 * 美元前夜走低，之前特朗普国家安全顾问弗林辞职 * 美元缩减跌幅，因1月美国PPI录得逾四年来最大升幅 路透纽约2月14日 - 美元兑一篮子货币周二攀升至三周高位，因美国联邦储备理事会(F ED/美联储)主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。 较之近日美联储其它官员的讲话，今日叶伦的讲话基调更偏鹰派。这些官员希望美联储 加快升息步伐，因在目前美国经济扩张的背景下，加速升息将是合适之举。 “她是在为今年升息三次铺路，” Brown Brothers Harriman的首席投资策略师Scott Clemons说。 美国利率期货 走势暗示，交易商认为，今年升息三次的机率为41%，高于周一的3 3%，CME Group的FedWatch工具显示。 “迟迟不撤走宽松政策将是不明智的，”叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词 陈述时称。 叶伦将于周三1500 GMT在众议院金融服务委员会做证词陈述。 在隔夜交投中，美元指数 下滑，之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职， 他被指在特朗普就职前，与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并在此问题上误导 了副总统彭斯。 弗林辞职不禁让人担忧特朗普政府落实其经济计划的能力，包括市场认为对美元和股市 有利的减税计划。 美元指数 削减盘初跌幅，因数据显示，1月美国生产者物价指数(PPI)录得逾四年 来最大涨幅，支持了国内通胀正在接近美联储设定的2%目标的观点。 美元指数在稍早跌至100.90后逆转走势，触及三周高位101.38。尾盘上扬0.25%，报101 .21。 美元兑日圆 触及两周峰值114.47日圆，抹去稍早跌幅。尾盘上扬0.4%，报114.16 日圆。 欧元兑美元 挫0.2%，报1.0572美元，受累于区内政治风险和令人失望的经济数据 。 对法国大选和希腊救助磋商的担忧重压欧元。 投资者越发担忧法国可能会步英国后尘，退出欧元区，因民调显示，极右翼政党民族阵 线领导人勒庞在首轮大选前的支持率领先。勒庞承诺，将会让法国退出欧元区，并将举行全 民公投，决定是否保留该国的欧盟成员国地位。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0577 1.0597 -0.19 +0.61 1.0513 美元/日圆 114.25 113.73 +0.46 -2.24 116.87 欧元/日圆 120.81 120.52 +0.24 -1.89 123.14 美元/瑞郎 1.0055 1.0051 +0.04 -1.21 1.0178 英镑/美元 1.2467 1.2526 -0.47 +1.06 1.2336 美元/加元 1.3075 1.3070 +0.04 -2.64 1.3430 美元/离岸人民币 6.8563 6.8718 -0.23 -1.67 6.9726 澳元/美元 0.7660 0.7638 +0.29 +6.17 0.7215 欧元/瑞郎 1.0643 1.0660 -0.16 -0.69 1.0717 欧元/英镑 0.8480 0.8457 +0.27 -0.45 0.8518 新西兰元/美元 0.7166 0.7175 -0.13 +3.24 0.6941 美元/挪威克朗 8.3974 8.3883 +0.11 -2.77 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8795 8.8921 -0.14 -2.27 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9291 8.9395 -0.12 -1.96 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4475 9.4736 -0.28 -1.38 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿/陈宗琦)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。