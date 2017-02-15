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亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 06:20 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利

 (新增文末报价表格)
    * 叶伦今日的国会证词陈述未提供有关利率前景的新线索
    * 波士顿联储总裁罗森格伦认为今年需升息超过三次

    路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资
者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。

    美元原本有望连涨第11日，但在触及高位后回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)
主席叶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。
    
    叶伦周二暗示，由于就业市场改善，且通胀显示出接近2%的迹象，联储今年可能加快升
息步伐。

    但她谨慎指出，升息次数取决于特朗普总统和共和党控制的国会可能出台的减税、增加
基建支出和放松监管等举措所造成的影响。
    
    其他几位美联储官员今日也在讲话中预计，联储将会加速升息，与叶伦的观点相呼应。

    费城联储总裁哈克认为，今年升息三次是合适的。波士顿联储总裁罗森格伦表示，今年
至少需要升息三次。

    “由于升息时机问题，市场有一些犹豫不决，”德意志银行驻纽约的外汇策略师Sebast
ien Galy表示。
    
    美元指数      持平在101.21，盘中高见101.76，为1月12日以来最高，因数据显示，1
月美国零售销售增长0.4%，强于预期，消费者物价指数跳升0.6%，创近四年来最大升幅。 

    “市场动能不足，因此投资者锁定获利，”Galy说。

    根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场走势暗示，交易商预计，美联
储在3月会议上升息的几率仅为27%，今年升息三次的几率不到50%。

    并非所有的美国数据都令人鼓舞，工业生产和房屋建筑商信心数据意外回落。
    
    欧元兑美元      从一个月低位反弹，尾盘上涨0.1%，报1.0583美元。美元兑日圆JPY
=徘徊在两周高位附近，尾盘报114.33日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0598   1.0577   +0.20   +0.81   1.0513
    美元/日圆                   114.15   114.25   -0.09   -2.33   116.87
    欧元/日圆                   120.98   120.81   +0.14   -1.75   123.14
    美元/瑞郎                   1.0051   1.0055   -0.04   -1.25   1.0178
    英镑/美元                   1.2458   1.2467   -0.07   +0.99   1.2336
    美元/加元                   1.3077   1.3075   +0.02   -2.63   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8409   6.8563   -0.22   -1.89   6.9726
    澳元/美元                   0.7708   0.7660   +0.63   +6.83   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0654   1.0643   +0.10   -0.59   1.0717
    欧元/英镑                   0.8502   0.8480   +0.26   -0.19   0.8518
    新西兰元/美元               0.7221   0.7166   +0.77   +4.03   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3375   8.3974   -0.71   -3.47   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8370   8.8795   -0.48   -2.74   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9182   8.9291   -0.12   -2.08   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.4548   9.4475   +0.08   -1.31   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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