更新版 1-《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利

(新增文末报价表格) * 叶伦今日的国会证词陈述未提供有关利率前景的新线索 * 波士顿联储总裁罗森格伦认为今年需升息超过三次 路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资 者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。 美元原本有望连涨第11日，但在触及高位后回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储) 主席叶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。 叶伦周二暗示，由于就业市场改善，且通胀显示出接近2%的迹象，联储今年可能加快升 息步伐。 但她谨慎指出，升息次数取决于特朗普总统和共和党控制的国会可能出台的减税、增加 基建支出和放松监管等举措所造成的影响。 其他几位美联储官员今日也在讲话中预计，联储将会加速升息，与叶伦的观点相呼应。 费城联储总裁哈克认为，今年升息三次是合适的。波士顿联储总裁罗森格伦表示，今年 至少需要升息三次。 “由于升息时机问题，市场有一些犹豫不决，”德意志银行驻纽约的外汇策略师Sebast ien Galy表示。 美元指数 持平在101.21，盘中高见101.76，为1月12日以来最高，因数据显示，1 月美国零售销售增长0.4%，强于预期，消费者物价指数跳升0.6%，创近四年来最大升幅。 “市场动能不足，因此投资者锁定获利，”Galy说。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场走势暗示，交易商预计，美联 储在3月会议上升息的几率仅为27%，今年升息三次的几率不到50%。 并非所有的美国数据都令人鼓舞，工业生产和房屋建筑商信心数据意外回落。 欧元兑美元 从一个月低位反弹，尾盘上涨0.1%，报1.0583美元。美元兑日圆JPY =徘徊在两周高位附近，尾盘报114.33日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0598 1.0577 +0.20 +0.81 1.0513 美元/日圆 114.15 114.25 -0.09 -2.33 116.87 欧元/日圆 120.98 120.81 +0.14 -1.75 123.14 美元/瑞郎 1.0051 1.0055 -0.04 -1.25 1.0178 英镑/美元 1.2458 1.2467 -0.07 +0.99 1.2336 美元/加元 1.3077 1.3075 +0.02 -2.63 1.3430 美元/离岸人民币 6.8409 6.8563 -0.22 -1.89 6.9726 澳元/美元 0.7708 0.7660 +0.63 +6.83 0.7215 欧元/瑞郎 1.0654 1.0643 +0.10 -0.59 1.0717 欧元/英镑 0.8502 0.8480 +0.26 -0.19 0.8518 新西兰元/美元 0.7221 0.7166 +0.77 +4.03 0.6941 美元/挪威克朗 8.3375 8.3974 -0.71 -3.47 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8370 8.8795 -0.48 -2.74 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9182 8.9291 -0.12 -2.08 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4548 9.4475 +0.08 -1.31 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)