更新版 1-《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
(新增文末报价表格) * 叶伦今日的国会证词陈述未提供有关利率前景的新线索 * 波士顿联储总裁罗森格伦认为今年需升息超过三次 路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资 者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。 美元原本有望连涨第11日，但在触及高位后回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储) 主席叶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。 叶伦周二暗示，由于就业市场改善，且通胀显示出接近2%的迹象，联储今年可能加快升 息步伐。 但她谨慎指出，升息次数取决于特朗普总统和共和党控制的国会可能出台的减税、增加 基建支出和放松监管等举措所造成的影响。 其他几位美联储官员今日也在讲话中预计，联储将会加速升息，与叶伦的观点相呼应。 费城联储总裁哈克认为，今年升息三次是合适的。波士顿联储总裁罗森格伦表示，今年 至少需要升息三次。 “由于升息时机问题，市场有一些犹豫不决，”德意志银行驻纽约的外汇策略师Sebast ien Galy表示。 美元指数 持平在101.21，盘中高见101.76，为1月12日以来最高，因数据显示，1 月美国零售销售增长0.4%，强于预期，消费者物价指数跳升0.6%，创近四年来最大升幅。 “市场动能不足，因此投资者锁定获利，”Galy说。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场走势暗示，交易商预计，美联 储在3月会议上升息的几率仅为27%，今年升息三次的几率不到50%。 并非所有的美国数据都令人鼓舞，工业生产和房屋建筑商信心数据意外回落。 欧元兑美元 从一个月低位反弹，尾盘上涨0.1%，报1.0583美元。美元兑日圆JPY =徘徊在两周高位附近，尾盘报114.33日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0598 1.0577 +0.20 +0.81 1.0513 美元/日圆 114.15 114.25 -0.09 -2.33 116.87 欧元/日圆 120.98 120.81 +0.14 -1.75 123.14 美元/瑞郎 1.0051 1.0055 -0.04 -1.25 1.0178 英镑/美元 1.2458 1.2467 -0.07 +0.99 1.2336 美元/加元 1.3077 1.3075 +0.02 -2.63 1.3430 美元/离岸人民币 6.8409 6.8563 -0.22 -1.89 6.9726 澳元/美元 0.7708 0.7660 +0.63 +6.83 0.7215 欧元/瑞郎 1.0654 1.0643 +0.10 -0.59 1.0717 欧元/英镑 0.8502 0.8480 +0.26 -0.19 0.8518 新西兰元/美元 0.7221 0.7166 +0.77 +4.03 0.6941 美元/挪威克朗 8.3375 8.3974 -0.71 -3.47 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8370 8.8795 -0.48 -2.74 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9182 8.9291 -0.12 -2.08 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4548 9.4475 +0.08 -1.31 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。